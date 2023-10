Dans une tente installée dans la cour de récréation de l’école pour filles Deir al-Balah à Gaza, la famille Abu Oweili s’est réfugiée contre les bombardements israéliens sur son quartier.

La famille palestinienne ressemble à des dizaines de milliers d’autres familles qui ont fui leurs maisons dans le nord de la bande de Gaza et dans la ville de Gaza et sont actuellement dispersées dans des écoles gérées par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies (Unrwa) dans la partie sud de l’enclave assiégée. .

Selon les professionnels de santé qui viennent en aide aux personnes déplacées internes (PDI) dans les écoles, les épidémies se propagent rapidement en raison du manque d’eau potable, de médicaments et de produits d’hygiène.

« Nous avons été déplacés deux fois depuis le début de la guerre. Nous avons d’abord fui vers l’école pour garçons de Gaza [in Gaza City], avant que les Israéliens ne laissent tomber des tracts nous demandant d’évacuer. Nous avons pris un taxi et avons dû lui payer 200 shekels [$50] fuir vers cette école », a expliqué Wael Abu Oweili, un ancien habitant de la ville de Gaza, à Middle East Eye.

« Depuis que nous sommes arrivés ici, nous tombons tout le temps malades. Nous souffrons de diarrhée, de vomissements et de fièvre. Et il n’y a pas que nous, presque tout le monde ici souffre de la même manière [symptoms]. Ils nous donnent surtout du paracétamol et ce n’est pas suffisant”, a-t-il ajouté.

Le père de 26 ans vit avec 24 membres de sa famille, dont sa mère, ses frères, ses sœurs et leurs enfants, dans une tente de deux mètres sur trois derrière le bâtiment principal de l’école.

« Si notre état de santé se détériore, ils nous donnent parfois des antibiotiques. Et nous devons nous procurer nous-mêmes le reste des médicaments. Avant, je vendais des légumes, mais depuis le début de cette guerre, je ne peux plus travailler et je n’ai donc pas d’argent », a-t-il déclaré à Middle East Eye.

Parmi les plus de 8 000 personnes réfugiées à l’école de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, l’épidémie s’est propagée à au moins 90 pour cent, selon les médecins qui y travaillent. Les maladies les plus courantes et à propagation rapide qui se transforment en épidémies dans les centres d’hébergement sont la gastro-entérite, la gale et la varicelle, ont indiqué des médecins à MEE.

« Ici, presque tout le monde souffre de gastro-entérite, accompagnée de diarrhée, de vomissements, de fièvre et de maux de gorge. C’est un résultat attendu des conditions désastreuses dans les centres d’hébergement des personnes déplacées », a déclaré à MEE Abeer Salem, un infirmier bénévole à l’école de Deir al-Balah.

« L’eau n’est pas toujours disponible, et lorsqu’elle est disponible, elle n’est pas propre. Il n’y a pas de produits d’hygiène”, a-t-elle ajouté.

“Les mères d’ici aimeraient garder leurs enfants propres et en bonne santé, mais où trouvent-elles ces produits ? Chaque jour, mon collègue et moi surveillons les familles ici, et dans toutes les salles de classe où nous entrons, il y a des dizaines de personnes, principalement des enfants, souffrant de ces symptômes.

« Une fois que nous entrons dans la classe, toutes les mères demandent des couches parce que leurs enfants souffrent de diarrhée et doivent changer leurs couches environ six à sept fois. Nous n’avons pas assez de couches pour couvrir les besoins de toutes les familles, alors nous en donnons quelques-unes à chaque mère chaque jour.”

Salem a ajouté que les personnes déplacées cherchant refuge à l’extérieur de l’école viennent également demander des médicaments et des couches alors qu’elles ont fui leur foyer sans assez d’argent. La majorité des enfants, dit-elle, mouillent leurs vêtements à cause du traumatisme et du froid.

« Il fait très froid la nuit, les gens dorment par terre et n’ont pas assez de couvertures », a-t-elle expliqué. « De nombreux enfants dans chaque classe mouillent leurs vêtements. Il y a quelques jours, une mère est venue me dire qu’elle-même mouillait ses vêtements », a-t-elle poursuivi. « Vous pouvez imaginer que tous ces gens mouillent leurs vêtements et leurs couvertures plusieurs fois par jour et qu’il n’y a pas assez de produits d’hygiène pour les nettoyer. Les épidémies se propagent très rapidement.»

Selon Salem, environ 30 à 50 personnes restent dans chaque salle de classe, et ces conditions exiguës favorisent la propagation des maladies.

Accoucher à l’école

Mais ce qui est plus dangereux, dit-elle, c’est que certaines femmes enceintes ont été contraintes d’accoucher à l’intérieur des centres d’hébergement, y compris dans les écoles, alors que les ambulances ne pouvaient pas les atteindre alors que les bombardements se poursuivaient.

Asmahan al-Toum, enceinte de sept mois, qui a fui son domicile dans le nord de la bande de Gaza, dit qu’elle est terrifiée à l’idée d’être forcée d’accoucher dans l’une des salles de classe de l’école. « Ma maison a été bombardée et je suis venue ici avec mon mari et mes deux enfants depuis le premier jour de la guerre. En tant que femme enceinte, je prenais des vitamines et d’autres suppléments. Ici, je n’ai pu en avoir aucun. Je n’arrive même pas à trouver un matelas pour dormir. Je dors sur le sable », dit-elle.

« Même l’eau n’est pas propre. Chaque fois que je bois de l’eau, je tombe malade et je souffre de diarrhée et de fièvre. Pouvez-vous imaginer avoir un fœtus dans votre ventre et ne pouvoir manger que moins d’un pain avec une petite quantité de viande en conserve par jour ? »

Les professionnels de santé de l’école reçoivent des rapports quotidiens d’autres centres d’hébergement, notamment des écoles gérées par l’Unrwa, sur les nouvelles maladies qui se propagent parmi les personnes déplacées.

Le risque de maladie est exacerbé par le ciblage par Israël des écoles à travers la bande de Gaza, forçant finalement un nombre croissant de personnes déplacées à se réfugier dans les bâtiments encore surpeuplés.

Selon le ministère du Logement et des Travaux publics de Gaza, au moins 203 écoles ont été ciblées ou endommagées lors des bombardements en cours sur l’enclave côtière. « Si nous ne sommes pas tués par les bombardements, nous sommes tués par ces maladies que nous n’avons pas de médicaments pour guérir », a déclaré Salem.

Le bombardement israélien de la bande de Gaza a tué plus de 8 500 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre. L’assaut militaire faisait suite à une incursion menée par le Hamas dans le sud d’Israël qui a tué environ 1 400 Israéliens, pour la plupart des civils.