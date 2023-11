Guerre Israël-Palestine EN DIRECT : Boris Johnson dit qu’Israël n’a « pas le choix » lors de sa visite dans le pays – World News

Par Jeremy Armstrong dans Jish à la frontière libano-israélienne

Les avions de guerre israéliens ont attaqué le groupe terroriste Hezbollah à la frontière avec le Liban.

Les experts ont mis en garde contre l’énorme force qui serait libérée en cas d’escalade du conflit. Le Hezbollah a ciblé un véhicule militaire israélien de l’autre côté de la frontière avec des missiles guidés, tuant et blessant les membres de son équipage.

L’armée israélienne a confirmé que le missile antichar avait été lancé depuis le Liban sur Yiftah, dans le nord d’Israël, et a déclaré qu’il frappait les sources de tir. Il n’a pas été confirmé s’il y avait des victimes. Le Hezbollah a annoncé avoir détruit du matériel israélien le long de la frontière lors d’autres frappes de missiles.

Le système de défense israélien Iron Dome avait intercepté un drone en provenance du Liban. Les habitants des communautés situées le long de la frontière nord ont fait part de leurs craintes d’invasion. Beaucoup ont envoyé leurs proches vivre hors de la zone alors que la guerre à Gaza fait rage.

Shadi Khaloul, un ancien commandant des forces de défense israéliennes, a regardé avec le Mirror la riposte de l’armée de l’air israélienne, tirant des missiles après que les roquettes « Volcan » du Hezbollah ont touché des cibles militaires à proximité. Shadi a déclaré que le groupe terroriste avait approché les villageois frontaliers pour leur demander d’héberger leurs hommes en prévision d’une attaque. “Israël risque de libérer un monstre”, a-t-il déclaré. “Le Hezbollah travaille avec les nations dites de l’Axe du Mal et les groupes terroristes chiites.

“Ils disposent désormais de missiles balistiques et de drones qu’ils font venir clandestinement de Syrie, d’Irak et d’Iran. Ils peuvent faire appel à 50 000 à 80 000 combattants. Ils utilisent des missiles à moyenne et longue portée.

“Leur chef a plaisanté dans une interview en disant que l’utilisation de deux de leurs missiles massifs n’était pas différente d’une bombe atomique.

“Israël ne peut pas lutter seul contre cette situation. Ils ont besoin du soutien des États-Unis pour empêcher que la situation ne dégénère.” Il a expliqué comment le Hezbollah construisait ses postes le long de la frontière et a averti qu’ils « ne devraient pas être autorisés à moins de 20 km » des postes de commandement israéliens.

Shadi, qui travaille avec le groupe de réflexion israélien Alma, a ajouté : « Ils se déplacent là-bas sous les yeux des forces de l’ONU.

“Nos recherches montrent qu’ils sont prêts à bouger. La menace est bien réelle.”

Shadi est un leader de la communauté chrétienne araméenne maronite en Israël et directeur des partenariats stratégiques au centre de recherche d’Alma. Le Hezbollah a également tiré deux roquettes Burkan, qui transportent de lourdes ogives, sur un poste israélien connu au Liban sous le nom de Jal al-Allam, lors de la pire escalade à la frontière depuis 17 ans.

Un responsable de la sécurité libanaise a confirmé l’information selon laquelle des roquettes Burkan auraient été utilisées pour la première fois. Les roquettes, dont le nom signifie « volcan » en arabe, étaient auparavant utilisées par le Hezbollah et la Syrie.

Ils font partie des nombreux types de missiles que le Hezbollah, lourdement armé, possède dans son immense arsenal. Un combattant du Hezbollah a également été tué, portant le bilan total des morts du groupe militant depuis le début des combats à 56.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a mis en garde le chef terroriste du Hezbollah, Hassan Nasrallah, contre « toute erreur » après les attaques de missiles du groupe soutenu par l’Iran. « Nous ne souhaitons pas entrer en guerre dans le Nord, mais nous sommes prêts à affronter n’importe quelle tâche. L’Armée de l’Air conserve l’essentiel de ses effectifs pour… le Hezbollah. »