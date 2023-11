Guerre Israël-Palestine : des officiers israéliens torturent et humilient des travailleurs palestiniens

S’appuyant sur l’épaule de son fils, avec une chaîne en plastique toujours enroulée autour de sa cheville gauche, Khaled Ahmed* est entré dans la maison de refuge de sa famille dans le centre de la bande de Gaza après avoir été libéré de la prison d’Ofer en Israël.

Il travaillait à Jaffa lorsqu’Israël a déclaré la guerre à Gaza le 7 octobre, avant d’être arrêté avec plus de 7 000 travailleurs palestiniens quelques jours plus tard.

Vendredi, il a été libéré, avec environ 4 000 travailleurs, et a rejoint sa femme et ses quatre enfants dans une petite maison où ils cherchaient refuge contre les bombardements israéliens sur leur quartier.

Pendant la période de détention, a déclaré Ahmed à Middle East Eye, les officiers israéliens « se vengeaient de Gaza » en torturant les travailleurs gazaouis en Israël.

« Je travaille en Israël depuis des années. J’avais un permis de travail valide lorsque tout cela s’est produit, a déclaré Ahmed, 63 ans, à MEE.

Lorsque le Hamas et d’autres groupes armés palestiniens ont lancé l’attaque contre Israël, de nombreux travailleurs ont quitté Israël et se sont rendus en Cisjordanie, mais Ahmed a estimé qu’il n’était pas nécessaire de partir.

Il a expliqué qu’il avait décidé de rester en Israël après l’attaque du 7 octobre, car lors des précédentes attaques israéliennes sur Gaza, il était encore relativement en sécurité en Israël, contrairement à cette fois-ci.

« Entre le 7 et le 10 octobre, les travailleurs pouvaient encore se déplacer entre Israël et la Cisjordanie. Le 10, nous étions coincés, incapables de retourner à Gaza ou d’aller en Cisjordanie.

“Le policier a fait bouillir de l’eau dans la bouilloire électrique qu’il avait dans le bureau, l’a versée dans un gobelet en papier, puis l’a versée sur son visage” -Khaled Ahmed

Pour connaître l’état de validité de leur permis de travail, les travailleurs palestiniens en Israël s’inscrivent sur une application israélienne pour smartphone appelée al-Monasseq (coordinateur en arabe).

Si le permis de travail est révoqué, ils en sont informés par SMS.

Mais quelques jours après qu’Israël a lancé son attaque sur Gaza, les autorités israéliennes ont révoqué tous les permis de travail sans en informer les travailleurs, avant de mener une campagne de détention à grande échelle contre eux.

“Ils sont entrés par effraction dans nos dortoirs, nous ont menottés et nous ont bandé les yeux, puis nous ont détenus sans permettre à aucun d’entre nous de prendre quoi que ce soit”, a expliqué Ahmed. “Il était environ midi lorsque nous sommes arrivés à l’endroit où nous avons été interrogés. Je suis resté seul dans une cellule pendant huit heures, avant d’être emmené dans une pièce où un officier israélien m’a interrogé pendant des heures.”

“Il m’a demandé où j’habitais à Gaza, je lui ai répondu, puis il m’a montré ma maison sur grand écran pour me montrer qu’il savait déjà où j’habitais exactement. Il m’a ensuite posé des questions sur le Hamas et d’autres factions palestiniennes, je lui ai dit que je je ne savais rien.

“Il a essayé de me faire pression mais honnêtement, je n’ai rien à voir avec eux donc je ne peux pas répondre.”

Des travailleurs palestiniens sont transportés sur une charrette tirée par des chevaux, en pleine pénurie de carburant, alors qu’ils arrivent à la frontière de Rafah, après avoir été renvoyés par Israël, le 3 novembre 2023 (Reuters)

Au cours de deux heures d’interrogatoire, Ahmed a déclaré avoir vu de nombreux collègues être battus, torturés et humiliés.

“Un officier a dit à mon collègue ‘tu as l’air d’être un homme bon, j’aimerais t’offrir quelque chose à boire. Préfères-tu le thé ou le café ?’ “Il a dit qu’il voulait du thé. Le policier a fait bouillir de l’eau dans la bouilloire électrique qu’il avait dans le bureau, l’a versée dans un gobelet en papier, puis l’a versée sur son visage”, a-t-il déclaré. “Son visage était brûlé et il criait de douleur avant d’être emmené dehors.”

“Un autre collègue a déclaré au policier lors de l’interrogatoire que nous n’avions pas été informés de la révocation des permis et lui a demandé pourquoi ils n’envoyaient pas de SMS comme ils étaient censés le faire. Il a écouté jusqu’à ce que [the worker] a fini de parler, puis l’a frappé violemment au visage et lui a dit ‘veux-tu nous apprendre quoi faire ?’

Ahmed a déclaré qu’un autre travailleur avait été jeté au sol et frappé à plusieurs reprises dans l’abdomen par de nombreux policiers. Lorsqu’il a été ramené à la cellule, il a continué à crier de douleur pendant des jours.

“Ils nous frappaient et nous humiliaient comme s’ils se vengeaient de Gaza”, a déclaré Ahmed, accusant les officiers de les avoir maltraités en représailles à l’incursion du 7 octobre par des groupes armés palestiniens. Il a déclaré que lui et d’autres travailleurs n’avaient toutefois « rien à voir » avec les attaques.

“Les Israéliens savent très bien que nous n’avons rien à voir avec ce qui se passe. Nous sommes des travailleurs qui ont été interrogés à plusieurs reprises et avons subi plusieurs contrôles de sécurité avant d’obtenir un permis de travail.”

Middle East Eye a déjà contacté l’armée israélienne pour obtenir des commentaires sur les allégations de torture de travailleurs palestiniens de Gaza, mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication.

Refus de soins médicaux

Ahmed a été détenu à la prison d’Ofer pendant 10 jours. Pendant cette période, lui et ses collègues étaient détenus dans des tentes installées spécialement pour les travailleurs de Gaza.

Sans toit ni lits, Ahmed a déclaré que lui et ses collègues « avaient froid » la nuit.

« Lorsque nous avons été amenés dans les cellules, ils nous ont tout pris, y compris nos téléphones, notre argent et nos vestes », a-t-il expliqué à MEE.

“Ils nous ont donné à chacun un matelas très fin, accompagné d’une petite couverture et d’une veste. Je devais garder mes bras sur mon corps quand je dormais car le matelas était très petit, il ne contenait pas tout mon corps et la cellule était surpeuplé”, a-t-il ajouté.

“Nous tremblions littéralement la nuit. Une nuit, il a commencé à pleuvoir et la situation a empiré. Ils nous ont apporté chacun une autre couverture parce que sinon nous serions morts de froid.”

Souffrant de diabète et d’hypertension, ce père de quatre enfants n’a pas été autorisé à prendre ses pilules ni son insuline pendant des jours.

“Je leur ai dit que je devais prendre mes médicaments, surtout que je n’avais pas bien mangé pendant toute la période de détention. Ils m’ont menotté et bandé les yeux et m’ont emmené à la clinique de la prison. J’ai dû être fouillé à nu plusieurs fois sur le chemin. Ils ne m’ont donné l’insuline qu’une seule fois, et je n’ai pas été autorisé à en reprendre par la suite”, a-t-il poursuivi.

« Nous avons presque tous eu de la fièvre à cause du froid intense, et certains hurlaient de douleur après avoir été torturés. Quiconque demandait des médicaments était soit ignoré, soit on ne lui donnait que des analgésiques.

Pendant toute la période de détention, les travailleurs ne savaient pas si la guerre contre Gaza se poursuivait ou si elle avait cessé.

“Nous ne connaissions même pas l’heure après qu’ils nous ont confisqué nos montres. Chaque fois que nous demandions à un officier ou à un soldat ce qui se passait à Gaza, soit ils nous grondaient, soit ils ignoraient la question”, a déclaré Ahmed.

Courir à la maison

Vendredi matin, des officiers israéliens ont réveillé les ouvriers à l’aube et leur ont demandé d’enlever les vestes qui leur avaient été remises. Ils leur ont ensuite bandé les yeux et les ont menottés, et leur ont demandé de faire la queue.

Ahmed a demandé en hébreu à une policière où ils les emmenaient. Elle a dit qu’ils allaient dans un « endroit très chaud », une réponse dont Ahmed s’est rendu compte plus tard qu’elle faisait référence à la guerre contre Gaza.

« Nous avons couru environ deux kilomètres sans arrêt jusqu’à atteindre la frontière de Kerem Shalom » – Khaled Ahmed

“Nous avons été emmenés dans des bus et les agents ont attaché la cheville de chaque travailleur à celle de son collègue assis à côté de lui avec des chaînes en plastique. Nous avions les yeux bandés et des rideaux couvraient les fenêtres du bus, donc nous ne pouvions rien voir”, a-t-il déclaré. ajoutée.

“Mais j’ai senti le soleil sur mon visage venant du sud, alors je m’attendais à ce que nous nous dirigions vers la frontière de Kerem Shalom.”

Environ 90 minutes plus tard, le bus s’est arrêté et les agents ont coupé les chaînes en plastique des mains et des chevilles des travailleurs, puis leur ont demandé d’enlever les bandages sur leurs yeux.

“Nous sommes descendus du bus et avons fait la queue. Les soldats nous ont dit ‘nous allons maintenant vous laisser partir. Vous devez courir aussi vite que vous le pouvez. Ne regardez pas à droite ou à gauche. Quiconque essaie de regarder derrière lui ou les arrêts pendant quelques secondes seront filmés'”, a déclaré Ahmed.

“Nous avons couru environ deux kilomètres sans arrêt jusqu’à atteindre la frontière de Kerem Shalom. Nous avons franchi le portail et avons finalement trouvé des employés palestiniens qui nous ont accueillis.”

Sans papiers officiels, sans argent et sans téléphone portable, Ahmed est retourné auprès de sa famille dans la maison de refuge après avoir appris que sa maison avait été gravement endommagée par les bombardements en cours.

“Ils ont pris tout notre argent. Certains officiers l’ont volé pour eux-mêmes. Nous avions économisé nos salaires après avoir travaillé pendant des mois sans retourner à Gaza.

“Un de mes collègues possédait environ 100 000 shekels (25 300 dollars). Il avait travaillé plusieurs mois chaque jour et avait économisé de l’argent pour sa famille à Gaza. Ils voulaient acheter une maison. Il est maintenant de retour sans rien. Au contraire, il est battu, malade et incapable de marcher”.

*Les noms des personnes interrogées ont été modifiés