Guerre Israël-Palestine 2021: mises à jour sur la reprise de la violence dans la région

Les combats entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas se sont considérablement intensifiés au cours des premières semaines de mai 2021, faisant craindre que le conflit ne se transforme en une guerre prolongée.

La violence actuelle a commencé par une série d’actions controversées israéliennes à Jérusalem contre les Palestiniens qui ont poussé le Hamas à tirer un barrage de roquettes sur Jérusalem et d’autres grandes villes d’Israël. Israël a répondu par des frappes aériennes dévastatrices dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas.

Les deux parties ont poursuivi leurs va-et-vient pendant des jours, entraînant des centaines de morts et des dommages matériels étendus, principalement mais pas exclusivement du côté palestinien, et la destruction des bureaux des médias de Gaza d’Al Jazeera et de l’Associated Press dans un Frappe israélienne.

Pendant ce temps, la violence communautaire entre Israéliens arabes et juifs a éclaté dans les rues des villes d’Israël à un niveau jamais vu depuis des années, un signe troublant de la fracture de la société israélienne.

Alors que se passe-t-il ensuite? «Le scénario le plus probable est malheureusement celui dans lequel nous nous trouvons depuis 15 ans», déclare Ilan Goldenberg, directeur du programme de sécurité au Moyen-Orient au Center for a New American Security. Dans le passé, les deux parties ont décidé unilatéralement d’arrêter les bombardements ou ont convenu d’un cessez-le-feu négocié au niveau international. Mais cela n’a pas fait grand-chose pour changer la dynamique fondamentale du conflit, comme Zack Beauchamp décrit comme la «boucle de malheur Israël-Gaza».

Pour le moment, les dirigeants israéliens se sont engagés à poursuivre indéfiniment le bombardement de Gaza.

Les derniers combats se distinguent également par la réponse internationale qu’ils ont suscitée. Les manifestations de solidarité pro-palestiniennes à travers le monde et un paysage politique changeant aux États-Unis ont attiré une attention accrue sur la cause palestinienne, y compris de la part des démocrates, qui sont de plus en plus divisés sur la question, et sur les médias sociaux.

La décision du président Joe Biden de condamner publiquement les attaques du Hamas tout en défendant fermement Israël a suscité les critiques des progressistes au sein de son propre parti qui l’accusent d’avoir adopté une approche dépassée du conflit qui a longtemps vu les États-Unis ne pas reconnaître le sort des Palestiniens.

L’administration Biden a promis que les droits de l’homme seraient au «centre» de sa politique étrangère, mais les critiques disent que sa réponse à cette crise a montré que cette promesse était creuse en ce qui concerne les droits des Palestiniens.