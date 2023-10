Guerre Israël-Hamas : une jeune Palestinienne est la seule survivante d’une famille de 14 personnes | Nouvelles du monde

Fulla Al-Laham a été blessée lors d’une frappe israélienne qui a tué 14 membres de sa famille (Photo : Reuters) C’est le moment déchirant après lequel une fillette de quatre ans a ouvert les yeux dans un hôpital pour apprendre qu’elle est la seule survivante d’un attentat à la bombe à Gaza. Fulla Al-Laham s’est réveillée toute seule à l’hôpital de Khan Younis où elle a été transportée d’urgence par les sauveteurs depuis la montagne de ruines qui était autrefois sa maison. Les 14 membres de sa famille, dont sa mère, son père et ses frères et sœurs, ont été tués dans l’attaque. Leur bâtiment a été pris pour cible dans le cadre de la vague d’attaques israéliennes contre le sud de Gaza. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

vidéo Voir sa petite-fille les yeux ouverts a apporté un bref moment de joie à Um Muhammed Al-Laham, qui a perdu son fils et sa famille élargie lors de la frappe aérienne. Elle a déclaré : « Tout d’un coup et sans avertissement, ils ont bombardé la maison sur les habitants qui s’y trouvaient. Personne n’a survécu, à l’exception de mon petit-fils Fulla. Um Muhammed a été témoin de nombreuses guerres entre le Hamas et l’armée israélienne au fil des années, mais elle dit que celle-ci est la plus dure. « 14 personnes ont été martyrisées, il ne reste plus personne à part Fulla », a-t-elle déclaré. « Elle ne parle pas, rien, elle reste simplement allongée dans son lit et ils lui donnent des médicaments. » La grand-mère de Fulla s’occupe d’elle à l’hôpital (Photo : Reuters) D’une manière tordue, la petite Fulla est considérée comme chanceuse. Les autorités de Gaza ont déclaré que plus de 2 450 personnes avaient été tuées depuis samedi dernier, dont un quart d’enfants. Environ 10 000 autres personnes ont été blessées alors qu’Israël continue de cibler les zones civiles dans sa tentative d’éliminer les combattants du Hamas. Les secouristes travaillent 24 heures sur 24 pour rechercher les survivants des raids aériens.



Un camion transporte les corps enveloppés dans des linceuls de la famille Abu al-Awf, déplacée du nord de Gaza et tuée dans une maison abritant des Palestiniens déplacés internes (Photo : AFP) À l'hôpital Kamal Edwan, où certains enfants étaient placés sous respirateur, le Dr Hussam Abu Safiya a souligné qu'il n'évacuerait pas malgré les avertissements d'Israël. « Si vous voulez nous tuer, tuez-nous pendant que nous continuons à travailler ici, nous ne partirons pas », a-t-il déclaré. « Il nous faut des jours et des semaines pour trouver un autre logement. La situation est vraiment dangereuse.

« Transférer ces enfants de cet endroit signifie les condamner à mort. « Ils vont mourir et cet équipement ne fonctionne qu'avec de l'électricité et de l'oxygène. » Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected].

