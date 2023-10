Guerre Israël-Hamas : une Britannique et sa famille se sont abritées dans une pièce remplie de fumée après que le Hamas a incendié leur maison | Nouvelles du monde

Une Britannique vivant en Israël avec sa famille s’est réfugiée dans une pièce remplie de fumée pendant des heures après que des militants du Hamas ont incendié leur maison.

Deborah Mintz a raconté à Sky News comment des combattants avaient tenté de s’introduire dans un abri en béton armé où elle s’était réfugiée avec sa fille, son gendre et leur bébé de 10 jours.

La famille, qui vit dans la ville de Modi’in, a décrit leur épreuve comme une « expérience terrifiante » – et a décrit le moment où ils ont entendu leur chien « brûler vif ».

Même si la salle renforcée avait des portes en acier pour se protéger des attaques de roquettes, elle n’était pas équipée de serrures, ce qui a provoqué une bataille de plusieurs heures.

« Ma fille et son mari tenaient à tour de rôle la poignée en position verticale », a-t-elle déclaré.

« Quand le Hamas a vu que ma fille et son mari étaient plus forts qu’eux, ils ont mis le feu à la maison et ont essayé de nous enfumer. »

Développements clés :

• Le nombre de personnes tuées en Israël après l’attaque surprise du Hamas s’élève à plus de 1 000

• Les corps de 1 500 militants retrouvés, selon les autorités israéliennes

• 830 personnes meurent à Gaza après les frappes aériennes israéliennes

• Une attaque terrestre israélienne sur Gaza est attendue alors que les chars gardent la frontière contre de nouvelles incursions

• 30 personnes disparues auraient été retrouvées dans un kibboutz trois jours après l’attaque du Hamas

• Les États-Unis offrent un soutien au sauvetage des otages à Israël, confirme Sky News

Mme Mintz a décrit comment la fumée a commencé à s’infiltrer dans la pièce pendant la lutte, les laissant sans air frais ni électricité.

Lorsqu’ils sentaient que les militants n’étaient pas à proximité de leur propriété, ils prenaient le risque d’ouvrir une fenêtre en acier pour leur permettre de respirer.

Lorsque les sirènes d’alerte se sont déclenchées tôt samedi matin – signalant le début de leur calvaire – ils avaient supposé qu’une ou deux roquettes seraient tirées au-dessus de leur tête.

« L’une des choses les plus difficiles a été d’entendre mon chien brûler vif en criant – un son qui ne me quittera jamais », a ajouté Mme Mintz.

Les soldats israéliens ont ensuite sécurisé la zone et les ont aidés à se mettre en sécurité.

Le petit-fils de Mme Mintz a dû passer quelques jours à l’hôpital pour recevoir de l’oxygène et des soins 24 heures sur 24.

Le nouveau-né a également subi des tests cardiaques et pulmonaires, mais il « se porte bien » après avoir été libéré.