Guerre Israël-Hamas : un médecin de l’hôpital de Gaza appelle à l’aide alors que l’aide et l’électricité s’épuisent | Nouvelles du monde

Un médecin d’un hôpital de Gaza a imploré la fin de la crise dans la région, avertissant qu’il ne lui restait plus rien pour les milliers de personnes admises.

Des images de l’intérieur de l’hôpital Al Shifa de la ville de Gaza, vues par Sky News, montrent des dizaines de personnes, dont des enfants et des bébés, soignées par des médecins, alors que de plus en plus de personnes continuent d’être transportées – malgré un ordre d’évacuation de la ville il y a plusieurs jours. avant une invasion terrestre attendue.

Suivez en direct : l’opération de l’ONU « au bord de l’effondrement » à Gaza

Le Dr Mohammed Ghneim, médecin urgentiste à l’hôpital, a déclaré aux caméras : « C’est très difficile pour nous.

« Le carburant va manquer dans les prochains jours, donc il n’y a pas d’électricité ni de pompes à oxygène… cela affectera l’admission des personnes à l’hôpital.

« De nombreux civils sont venus à l’hôpital pour trouver un endroit sûr – nous avons plus de 2 500 personnes hospitalisées.

« Cela affectera notre personnel, cela affectera notre travail. »

Il a conclu par un appel : « S’il vous plaît, si vous êtes un être humain, ceci est un appel urgent – ​​s’il vous plaît, arrêtez cela. Sauvez Gaza. S’il vous plaît, soutenez Gaza.

« Nous n’avons ni fournitures médicales, ni gaz, ni médicaments. Nous n’avons rien. S’il vous plaît, arrêtez cette crise humanitaire. »

Image:

Le Dr Mohammed Ghneim est médecin à Gaza





« Il n’y a pas de crise humanitaire » – Israël

Plus tôt lundi, l’ambassadrice d’Israël au Royaume-Uni, Tzipi Hotovely, a déclaré « qu’il n’y a pas de crise humanitaire » à Gaza.

S’adressant à Kay Burley, elle a déclaré : « Israël est responsable de la sécurité des Israéliens, le Hamas est responsable de la sécurité des Palestiniens.

« C’est le moment où le Hamas doit en payer le prix. »

Israël a coupé l’approvisionnement en électricité et en eau de la bande de Gaza, et a imposé un blocus sur la nourriture et le carburant, après que le Hamas, un groupe militant qui contrôle cette bande de terre, a attaqué le pays, tuant au moins 1 400 personnes.

D’autres images de l’intérieur de l’hôpital montrent une mer d’hommes portant des gilets de haute visibilité entourant un homme sur une civière et chantant, avec des clips ultérieurs montrant beaucoup d’entre eux sanglotant à côté de lui.

Un autre homme est également transporté d’urgence dans une salle d’opération pendant que les gens tentent de franchir les portes pour le voir – mais sont finalement tenus à l’écart.

La frontière de Rafah reste fermée – mais il y a un peu d’espoir

Les scènes désespérées à l’hôpital font écho à celles de la frontière entre Gaza et l’Égypte, où de nombreuses personnes se sont rendues dans l’espoir que l’aide humanitaire puisse arriver, après qu’Israël a demandé à plus d’un million de Palestiniens de fuir vers le sud.

Malgré les rumeurs, la frontière de Rafah pourrait rouvrir pour laisser passer l’aide, un accord a échoué, ce qui signifie que les portes sont restées fermées.

Antony Blinken, le secrétaire d’État américain, est de retour en Israël pour la deuxième fois depuis le début de la crise, dans le but de négocier un accord pour ouvrir la frontière et apporter une aide à l’intérieur de Gaza.

Le Hamas a affirmé qu’Israël avait bombardé le terminal de Rafah, selon une station de radio affiliée au groupe.

Parmi les autres développements clés figurent :

• Le Hamas dément l’affirmation d’Israël selon laquelle il aurait rétabli l’approvisionnement en eau de Gaza

• Netanyahou avait promis de « démolir le Hamas » lors d’une réunion d’urgence élargie du cabinet

• Le secrétaire d’État américain Antony Blinken retourne en Israël après avoir effectué une tournée dans six pays

• L’ONU prévient que le carburant dans tous les hôpitaux de la bande de Gaza ne durera que 24 heures supplémentaires

• Les Forces de défense israéliennes (FDI) déclarent avoir tué un commandant du groupe militant du Hamas lors d’une frappe aérienne

• Rishi Sunak exhorte Netanyahu à « minimiser l’impact sur les civils »

• Vladimir Poutine s’adressera séparément aux dirigeants d’Israël, d’Iran, de Syrie, d’Égypte et du président de l’Autorité palestinienne Abbas

• Le Kremlin appelle à un « cessez-le-feu immédiat » et au début d’un « processus de règlement politique »

« Le monde a perdu son humanité »

Les craintes grandissent autour de la situation à Gaza, les Nations Unies affirmant qu’elles « manquent même de sacs mortuaires ».

Image:

Des hommes dans un hôpital de Gaza se sont rassemblés autour d’une civière, pleurant en tenant l’homme allongé devant eux.





« Gaza est étranglée et il semble que le monde ait perdu son humanité », a déclaré le commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA), Philippe Lazzarini.

« Pas une goutte d’eau, pas un grain de blé, pas un litre de carburant n’a été autorisé à entrer dans la bande de Gaza au cours des huit derniers jours. »

Le nombre de personnes cherchant refuge dans les installations de l’UNRWA est également en augmentation, M. Lazzarini déclarant : « Nous n’avons plus la capacité de les accueillir ».

Il a ajouté : « Chaque histoire venant de Gaza parle de survie, de désespoir et de perte… les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes, les personnes handicapées sont tout simplement privées de leur dignité humaine fondamentale, et c’est une honte totale. »