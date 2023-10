Israël étendra ses opérations terrestres ce soir et a averti les habitants de la ville de Gaza de se déplacer vers le sud.

Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole du Israël Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré : « En plus des attaques que nous avons menées ces derniers jours, les forces terrestres étendent leur activité ce soir.

“Tsahal agit avec une grande force (…) pour atteindre les objectifs de la guerre.”

Israël a rassemblé des centaines de milliers de soldats le long de la frontière avec Gaza en prévision d’une offensive terrestre attendue.

L’annonce de Tsahal intervient après qu’elle ait déclaré avoir mené davantage de raids sur Gaza, y compris une opération navale.

Les soldats israéliens se rassemblent dans une zone de rassemblement près de la frontière avec la bande de Gaza. Photo du fichier : AP





L’armée israélienne a déclaré que les troupes avaient utilisé des navires pour attaquer « l’infrastructure militaire du Hamas », avec le soutien d’avions, le long de la côte du sud de la bande de Gaza la nuit dernière.

Les autorités ont publié des images de ce qu’elles ont dit être le raid, mais n’ont pas donné plus de détails.

La vidéo montrait des explosions près de la mer et des soldats tirant avec leurs armes dans l’obscurité.

Cependant, le Hamas a contesté la version des événements de Tsahal dans un communiqué et a déclaré que ses forces avaient repoussé les raiders, ont rapporté les médias israéliens.

Tsahal mène un raid maritime sur Gaza



Les forces israéliennes ont également déclaré avoir mené jeudi soir un autre raid terrestre dans la banlieue de la ville de Gaza, dans le cadre d’une deuxième vague d’incursions récentes sur le territoire.

Israël accuse le Hamas d’avoir lancé des attaques depuis les hôpitaux de Gaza

Lors d’un point de presse précédent, le contre-amiral Hagari a accusé le Hamas d’avoir lancé des attaques depuis les hôpitaux de Gaza.

Il a affirmé que les autorités israéliennes disposaient de « preuves concrètes » que des centaines de Hamas Les combattants qui ont pris part aux atrocités terroristes du 7 octobre dans le sud d’Israël ont ensuite « envahi » l’hôpital Shifa, le plus grand complexe médical du pays. Gaza Bande.

“À l’heure actuelle, les terroristes circulent librement à l’hôpital Shifa et dans d’autres hôpitaux de Gaza”, a déclaré le porte-parole.

“L’utilisation des hôpitaux par le Hamas est systématique… Lorsque les installations médicales sont utilisées à des fins terroristes, elles risquent de perdre leur protection contre les attaques, conformément au droit international.

“Les FDI (Forces de défense israéliennes) poursuivront leurs efforts pour minimiser les dommages causés à la population civile et continueront d’agir conformément au droit international.”

Il n’a pas été possible dans l’immédiat de vérifier de manière indépendante ces affirmations.

Un autre porte-parole de Tsahal, le lieutenant-colonel Peter Lerner, a été interrogé par Sky News si le briefing visait à préparer le terrain pour que l’armée israélienne puisse commencer des frappes sur les hôpitaux.

Porte-parole de Tsahal, le lieutenant-colonel Peter Lerner





Lorsqu’on lui a demandé si les hôpitaux ne bénéficieraient plus de la protection en vertu du droit international, il a répondu : « Si ces actions se poursuivent de la part des hôpitaux, sous certaines conditions, les hôpitaux pourraient en effet perdre les protections auxquelles ils ont droit.

“Ils (le Hamas) doivent quitter les hôpitaux, ils doivent laisser les gens quitter les hôpitaux, ils ne peuvent pas leur dire de le dire et les retenir en otages dans les hôpitaux.”

Cependant, un médecin du nord de Londres, qui travaille actuellement à Gaza, a affirmé que le briefing israélien était une « excuse farfelue » pour cibler les hôpitaux.

Le Dr Ghassan Abu-Sittah a déclaré : « En fin de compte, ce que tout le monde, y compris la presse, doit leur rappeler en permanence, c’est que le fait de prendre pour cible un hôpital est un crime de guerre, quelles que soient les excuses farfelues invoquées. pourrait fournir.”

Dr Ghassan Abu-Sittah





Plus d’un million de personnes ont fui leur foyer

Selon Gaza autorités, plus de 7 300 Palestiniens ont été tués dans des vagues de frappes aériennes par Israël en représailles à un massacre transfrontalier perpétré par le Hamas dans le sud du pays le 7 octobre.

Les autorités ont indiqué que parmi les morts figurent plus de 3 000 enfants et plus de 1 500 femmes.

Plus de 1 400 personnes en Israël, pour la plupart des civils, ont été tuées lors de l’attaque initiale du Hamas, selon le gouvernement israélien.

Il a également indiqué que le Hamas détenait au moins 224 prisonniers à Gaza, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées.

« C’est la première fois que nous voyons autant d’activité ici »



Le nombre total de morts dépasse de loin le total combiné des quatre conflits précédents entre Israël et le Hamas, estimé à environ 4 000.

Plus d’un million de personnes à Gaza ont fui leurs foyers, nombre d’entre elles suivant les ordres israéliens d’évacuer vers le sud.

La crise humanitaire déclenchée par la guerre et le siège israélien a déclenché des protestations dans toute la région, et d’autres manifestations sont attendues vendredi après les prières musulmanes hebdomadaires.

« Une aide humanitaire cruciale »

Cela survient alors que six camions du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sont arrivés à Gaza transportant des fournitures médicales et de purification de l’eau.

Fabrizio Carboni, du CICR, a déclaré : « Cette aide humanitaire cruciale constitue une petite dose de soulagement, mais elle n’est pas suffisante.

“Notre équipe chirurgicale et nos fournitures médicales contribueront à soulager la pression extrême qui pèse sur les médecins et les infirmières de Gaza.

« Mais un accès humanitaire sûr et durable est nécessaire de toute urgence.

“Cette catastrophe humanitaire s’aggrave d’heure en heure.”

“Je me couvre le visage la nuit”



Le chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a averti que les services publics restants à Gaza s’effondrent rapidement en raison des pénuries de carburant et de nourriture.

Le chef de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a déclaré que la communauté internationale “semble avoir tourné le dos à Gaza”.

L’unique centrale électrique de Gaza a été fermée faute de carburant quelques jours après le début de la guerre, et Israël a interdit toute livraison de carburant, affirmant qu’il pensait que le Hamas le volerait à des fins militaires.