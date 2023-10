Guerre Israël-Hamas : Tsahal déclare que les morts civiles sont « inévitables » – six personnes ont été tuées lors d’une frappe contre une école à Gaza | Nouvelles du monde

L’armée israélienne affirme que davantage de morts civiles à Gaza sont « inévitables », affirmant que les combattants du Hamas utilisent les Palestiniens comme couverture.

Plus d’un million de Palestiniens ont été avertis ce week-end par les Forces de défense israéliennes (FDI) de se déplacer vers le sud de Gaza depuis le nord, en prévision d’une invasion terrestre attendue.

Ces derniers jours, plus de 80 personnes ont été tuées dans des attaques dans le sud suite à des frappes aériennes israéliennes, selon le gouvernement dirigé par le Hamas.

Les Nations Unies ont ajouté que six personnes avaient été tuées lors d’une frappe aérienne contre une école gérée par l’organisation dans le camp de réfugiés d’Al Maghazi à Gaza.

Le ministère palestinien de la Santé, dirigé par le Hamas, a également affirmé que jusqu’à 500 personnes, qualifiées de « martyrs », avaient été tuées. tué dans un attentat à la bombe qui visait mardi dans un hôpital de la ville de Gaza.

De nombreux pays et autorités palestiniennes ont blâmé Israël. Les Israéliens ont déclaré que le groupe du Jihad islamique palestinien (JIP) était responsable de l’explosion – ce que le JIP a nié.

Les manifestants ont pris d’assaut les rues de Ramallah, en Cisjordanie, à la suite de l’incident de mardi soir, après que l’ancien chef du Hamas, Khaled Meshaal, a appelé ses partisans à organiser immédiatement des manifestations devant les ambassades israéliennes à travers le monde.

Explosion observée à l'hôpital baptiste arabe de la ville de Gaza.





Le porte-parole de Tsahal, le lieutenant-colonel Peter Lerner, avait déclaré plus tôt à Sky News : « Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que nous ne protégions pas nos civils parce que le Hamas se cache derrière les leurs.

« Nous déployons un effort considérable (…) pour minimiser les conséquences civiles de ce conflit. Mais, et je le dis avec beaucoup de tristesse, cela arrivera, et il est malheureux et inévitable que cela continue de se produire. »

Il a ajouté : « Nous faisons tout notre possible pour limiter et minimiser les pertes civiles, et c’est en effet une tâche extrêmement difficile, comme nous l’avons souligné, compte tenu de la densité de la population à Gaza. »

Dans un communiqué publié mardi, l’armée israélienne avait déclaré avoir annulé un « grand nombre » d’attaques ces derniers jours, ce qui, selon elle, avait pour but d’éviter des pertes civiles.

Le lieutenant-colonel a ajouté que si le gouvernement lui ordonne d’ouvrir un couloir humanitaire, il le fera, mais d’ici là, l’armée israélienne poursuivra son « combat ».

Les habitants de Gaza évacuent après l'avertissement d'une frappe israélienne



L’aide à l’Ukraine va-t-elle souffrir alors que l’attention mondiale est portée sur le Moyen-Orient ?

Un siècle de guerre, de chagrin et d’espoir de paix

Au milieu de fantasmes de paix, le Hamas et l’Iran avaient d’autres projets

Les commentaires sont arrivés au milieu des craintes que la guerre ne s’intensifie.

Le président américain Joe Biden était attendu dans la région mercredi pour tenter d’apaiser les tensions, mais une rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas, le roi Abdallah de Jordanie et le président égyptien Sissi a été annulée.

On s’attend à ce que sa visite en Israël pour signaler son soutien au pays se poursuive.

Le groupe militant Hezbollah a appelé mercredi à une « journée de colère » contre Israël, coïncidant avec la visite de M. Biden.

Premier ministre Rishi Sunak devrait également se rendre en Israëlselon Sky News, peut-être dans le cadre d’une visite plus large dans la région.

« J'ai perdu ma famille » à Gaza



Autres développements clés :

• Une jeune britannique de 13 ans disparue avec sa sœur après que l’attaque du Hamas ait confirmé sa mort

• Le directeur du poste frontière de Rafah tué

• Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé le Hamas d’utiliser des civils comme boucliers humains

• L’opération de l’ONU à Gaza est « au bord de l’effondrement », selon un responsable

• La violence augmente en Cisjordanie alors que le nombre de Palestiniens tués atteint 61

• Israël dit qu’il pourrait faire « quelque chose de différent » par rapport à son offensive terrestre attendue

Israël accuse Gaza d’utiliser des civils comme bouclier humain

Israël a assiégé et bombardé Gaza depuis l’attaque des militants du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Le chef des renseignements militaires israéliens, le général de division Aharon Haliva, a écrit une lettre dans laquelle il assume la responsabilité de son incapacité à anticiper cette attaque meurtrière.

Plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées lors de l’attaque du Hamas, et environ 200 otages sont retenus captifs à Gaza.

Au moins 3 000 personnes à Gaza ont été tuées dans des frappes de représailles et 12 500 autres ont été blessées, selon le ministère de la Santé du territoire.

S’exprimant mardi lors d’une conférence de presse avec le chancelier allemand Olaf Scholz, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que le Hamas était responsable de la sécurité des civils à Gaza, y compris des otages qu’ils ont pris, et a affirmé que le groupe utilisait les citoyens comme boucliers humains.

Image:

Des gens fouillent les décombres à Rafah, Gaza. Photo : AP





Des centaines de personnes seraient enterrées sous les décombres à Gaza et plus d’un million de Palestiniens ont fui leurs maisons, les agences humanitaires mettant en garde contre une détérioration de la crise humanitaire.

Les inquiétudes concernant la déshydratation et les maladies étaient vives à mesure que les services d’eau et d’assainissement se sont effondrés.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, a déclaré que seuls 14 % environ des habitants de Gaza avaient accès à l’eau.

« Des gens vont commencer à mourir sans eau », a-t-il déclaré.