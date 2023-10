Guerre Israël-Hamas : Trudeau fera le point

Le premier ministre Justin Trudeau fera le point cet après-midi à la Chambre des communes sur la « situation actuelle au Moyen-Orient ».

Selon son itinéraire modifié, qui le prévoyait auparavant en « réunions privées » lundi, Trudeau prendra désormais la parole à la Chambre, à 15 h 10 HAE, juste après la période des questions.

Ses remarques interviendront alors que le Parlement reprendra ses travaux pour la première fois depuis l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre et les frappes de représailles qui ont suivi.

Il est possible que les chefs des partis d’opposition aient l’occasion de s’exprimer après Trudeau, mais les députés tiendront également un débat exploratoire plus tard ce soir.

Lundi, les députés ont convenu à l’unanimité de tenir un débat spécial d’une heure « sur la situation en Israël, à Gaza et en Cisjordanie ».

Le débat devrait commencer entre 18 h 30 et 19 h HAE à la Chambre des communes et durer environ quatre heures.

Des débats exploratoires spéciaux permettent aux parlementaires de tous les bords et de toutes les régions du pays de se lever et d’aborder de grandes questions nationales ou internationales dans un format plus long.

Avec maintenant cinq Canadiens confirmés morts et identifiés : Netta Epstein, 21 ans, Shir Georgy, 22 ans, Ben Mizrachi, 22 ans, Alexandre Look, 33 ans et Adi Vital-Kaploun, 33 ans. – et les manifestations pro-palestiniennes controversées qui ont eu lieu dans les grandes villes, les événements de la semaine dernière ont eu de profondes répercussions à travers le pays.

Affaires mondiales Canada s’efforce de recueillir davantage d’informations sur trois autres Canadiens portés disparus alors qu’il poursuit ses efforts d’évacuation en Israël et en Cisjordanie, tandis que des difficultés persistent pour ouvrir un couloir humanitaire à Gaza.



Plus à venir…