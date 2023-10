Guerre Israël-Hamas : Trudeau appelle à la libération des otages

Le premier ministre Justin Trudeau appelle le Hamas à libérer immédiatement les otages israéliens et à permettre un accès humanitaire sans entrave à Gaza, où une grave crise humanitaire se déroule alors que la guerre menée dans la région en est à son dixième jour.

« Il est impératif que cela se produise », a déclaré Trudeau, faisant le point à la Chambre des communes sur la situation actuelle au Moyen-Orient.

Le Premier ministre a déclaré que, alors que les efforts d’évacuation se poursuivent en Israël et en Cisjordanie, des difficultés persistent pour ouvrir un couloir humanitaire à Gaza.

« Le Canada soutient pleinement le droit d’Israël à se défendre conformément au droit international et, à Gaza comme ailleurs, le droit international, y compris le droit humanitaire, doit être respecté par tous », a déclaré Trudeau. « Même les guerres ont des règles. »

Les remarques de Trudeau interviennent alors que le Parlement reprend pour la première fois depuis l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre et les frappes aériennes israéliennes de représailles qui ont suivi.

« Il y a plus d’une semaine, les Canadiens se sont réveillés avec des images horribles venant d’Israël, après que l’organisation terroriste Hamas a lancé une attaque d’une brutalité indescriptible », a-t-il déclaré.

« Le Hamas continue de commettre des atrocités indescriptibles et tente d’inciter à de nouveaux actes de violence contre le peuple juif. Permettez-moi d’être clair à propos du Hamas : ce ne sont pas des combattants de la liberté, ils ne sont pas une résistance, ce sont des terroristes… Mais permettez-moi également d’être extrêmement clair. que le Hamas ne représente pas le peuple palestinien, ni ses aspirations légitimes. »

Le premier ministre a mentionné le travail effectué par Affaires mondiales Canada pour obtenir plus d’informations sur trois autres Canadiens portés disparus, qui « pourraient être des otages », ainsi que l’aide de 10 millions de dollars offerte pour répondre aux « besoins urgents » dans la région.

Trudeau a ajouté l’adresse à son itinéraire à midi, après avoir indiqué précédemment qu’il participerait à des « réunions privées ».

Les représentants des partis d’opposition ont ensuite répondu à tour de rôle à la mise à jour de Trudeau, leur donnant ainsi l’occasion d’aborder les principaux développements internationaux et leurs préoccupations actuelles.

Juste avant son discours, la question a été soulevée à plusieurs reprises pendant la période des questions, lorsque la vice-première ministre Chrystia Freeland et le ministre du Développement international Ahmed Hussen ont répondu à des enquêtes de l’opposition.

Les questions comprenaient la question de savoir quelle aide humanitaire et consulaire supplémentaire le Canada offrirait, comment la réponse du Canada se situe à l’échelle internationale et si le Canada est prêt à désigner le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) comme organisation terroriste.

DÉBAT SPÉCIAL, ÉMOTIONS ÉLEVÉES

Les députés ont convenu à l’unanimité lundi de tenir un débat exploratoire d’une heure « sur la situation en Israël, à Gaza et en Cisjordanie », qui débuterait entre 18h30 et 19h00 (heure de Paris) à la Chambre des communes.

Des débats exploratoires spéciaux permettent aux parlementaires de tous les bords et de toutes les régions du pays de se lever et d’aborder de grandes questions nationales ou internationales dans un format plus long.

Avec maintenant cinq Canadiens confirmés morts et identifiés : Netta Epstein, 21 ans, Shir Georgy, 22 ans, Ben Mizrachi, 22 ans, Alexandre Look, 33 ans et Adi Vital-Kaploun, 33 ans. – et les manifestations pro-palestiniennes controversées qui ont eu lieu dans les grandes villes, les événements de la semaine dernière ont eu de profondes répercussions à travers le pays.

Au cours de leurs déclarations de l’après-midi, les représentants des partis ont réfléchi à la façon dont les émotions sont vives dans ce pays, alors que de nombreux Canadiens connaissent quelqu’un, ou connaissent quelqu’un qui connaît quelqu’un, touché par le conflit en cours.

Trudeau a expliqué comment il a entendu des familles palestino-canadiennes dont les proches se sont dispersés à Gaza pour éviter qu’ils ne soient tous perdus en un seul instant, ainsi que des Canadiens musulmans et juifs qui craignent des attaques antisémites et islamophobes ici. .

« La liste des inquiétudes est interminable. La peur est réelle », a déclaré Trudeau. « N’oubliez pas qu’il y a un court chemin entre la méfiance envers votre prochain et l’instauration d’une division. Une société pacifique ne se produit pas par hasard et ne perdurera pas sans effort. Nous vivons dans un pays qui défend la liberté d’expression, y compris l’expression religieuse et culturelle, et chaque Canadien devrait se sentir en sécurité en le faisant. »