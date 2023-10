Guerre Israël-Hamas : trois leçons d’histoire alors qu’Israël frappe Gaza

Commentez cette histoire Commentaire

Une invasion terrestre de la bande de Gaza semble imminentalors que les autorités israéliennes se lancent dans une campagne visant à éliminer le groupe islamiste Hamas. Samedi, les militants de la faction ont orchestré la journée la plus sanglante des 75 ans d'histoire de l'État israélien moderne, faisant irruption à travers la frontière fortifiée avec Israël et se livrant à une horrible tuerie dans les villages israéliens voisins et lors d'un festival de musique bondé. Au moins 1 000 personnes ont été tuées dans ce carnage, tandis que le sort de plus de 100 otages enlevés et emmenés à Gaza est en jeu.

Dans un bref discours prononcé mardi à la Maison Blanche, le président Biden a déclaré que les États-Unis « sont aux côtés d’Israël ». Il a décrit les événements du week-end comme un « mal pur et pur » et a déclaré qu’Israël n’avait pas seulement le droit mais le « devoir » de répondre à l’attaque du Hamas par la force. Déjà, une campagne israélienne incessante de frappes aériennes sur l’enclave palestinienne densément peuplée a tué au moins 920 Palestiniens, avec des rapports et des images provenant du territoire d’hôpitaux débordants et de quartiers rasés.

En Israël, le choc de la frappe a cédé la place à une détermination inébranlable. Des questions planent sur l’étonnant échec des services de renseignement qui a précédé l’attaque du Hamas, ainsi que sur l’avenir politique du Premier ministre polarisant Benjamin Netanyahu, qui n’a pas réussi à contrecarrer le carnage. Mais pour l’instant, les autorités projettent une démonstration d’unité. « Avant de nous poser des questions difficiles, nous avons une mission », a déclaré mardi aux journalistes le général Dan Goldfuss, qui commande la 98e division de parachutistes du pays. « Nous passons désormais à l’offensive avec toutes sortes de capacités et sous tous les angles. »

Il a ajouté que le but de la campagne israélienne serait « d’enseigner à l’autre partie qu’il n’y a aucun moyen de faire cela sans que nous changions la réalité ». C’est une triste nouvelle pour les plus de deux millions de personnes coincées dans la bande de Gaza, dont environ la moitié sont des enfants.

La nature sans précédent de ce qui s’est produit et l’incertitude quant à la suite des choses ont conduit les analystes à remonter dans le passé pour trouver un précédent. Voici trois analogies qui peuvent aider les lecteurs à réfléchir à l’ampleur tragique de ce qui est en mouvement.

Le parallèle le plus immédiat qui a émergé à la suite de l’attaque du Hamas était la référence à l’attaque d’Al-Qaïda contre les États-Unis le 11 septembre 2001. Par habitant, en termes de nombre de morts, Israël a subi plusieurs attentats du 11 septembre samedi. Mais l’analogie réside dans le choc et la surprise suscités par ce qui s’est produit, dans l’ampleur de la tragédie et dans le désir national écrasant de représailles. « L’effet que cela aura sur notre psychisme collectif et notre conscience commune, sur notre sentiment même de sécurité et notre confiance dans notre capacité à vivre librement et en sécurité sur cette terre – se fera sentir pendant des décennies, voire des générations », a écrit Avi Mayer, rédacteur en chef du Jerusalem Post qui a salué ce moment comme étant le 11 septembre en Israël.

L’analogie comporte des implications inquiétantes : les États-Unis ont passé la majeure partie de deux décennies à mener des guerres coûteuses contre le terrorisme, à envahir des pays et à lancer un filet mondial contre les extrémistes islamistes. Mais la menace militante islamiste n’a pas été éliminée. Les talibans sont de retour au pouvoir en Afghanistan et l’Irak reste une poudrière géopolitique, quelque peu alignée sur le régime théocratique iranien.

Une victoire israélienne sur le Hamas ne garantit guère une paix durable. « Même en supposant que le Hamas puisse être détruit, ni Biden ni Netanyahu ne peuvent répondre aux questions difficiles sur ce qui se passera après les représailles d’Israël : qui dirigera Gaza et quel sera le statut des Palestiniens au sein d’Israël ? a noté l’économisteC’est Gregg Carlstrom.

Jusqu’à ce samedi, aucun jour dans l’histoire israélienne n’avait été aussi traumatisant que le 6 octobre 1973, lorsque les armées égyptienne et syrienne ont lancé une invasion surprise coordonnée du territoire israélien dans la péninsule du Sinaï et sur le plateau du Golan. Israël a finalement repris pied et a repoussé les forces arabes avec l’aide militaire américaine. Les batailles étaient alors existentielles – il semblait, ne serait-ce que brièvement, que le jeune État israélien pouvait être étouffé. C’est moins le cas aujourd’hui, étant donné la grande asymétrie de pouvoir entre Israël et les factions militantes qui s’opposent à lui.

Mais les perspectives pourraient être encore plus sombres. « La victoire, même si elle est définissable, sera probablement à la Pyrrhus. » a écrit l’ancien diplomate israélien Michael Oren. « La guerre de 1973 a créé les conditions de négociations entre l’Égypte et Israël et a conduit, six ans plus tard, aux accords de Camp David. Mais le président égyptien de l’époque, Anwar Sadat, recherchait la paix ; Les dirigeants du Hamas cherchent le génocide.»

Mardi, Biden a rappelé sa rencontre avec Golda Meir, alors Premier ministre, qu’il avait rencontrée alors qu’il était jeune sénateur lors d’un voyage en Israël qui a eu lieu quelques mois auparavant. cinq semaines avant le déclenchement de la guerre du Kippour. Il a déclaré que Meir lui avait confié que « l’arme secrète » d’Israël était que son peuple n’avait « nulle part ailleurs où aller ».

Cette semaine, la question la plus urgente est de savoir où iront les 2 millions d’habitants de Gaza. Mardi, un responsable israélien a déclaré à la Treizième chaîne du pays que Gaza serait réduite à « une ville de tentes ». Les postes frontières sont pour l’instant fermés et le nombre de morts ne cesse d’augmenter.

1982 Invasion israélienne du Liban

Au cours de l’été 1982, les troupes israéliennes, avec le soutien tacite des États-Unis, sont entrées au Liban pour y éliminer la présence de l’Organisation de libération de la Palestine. Les forces israéliennes ont même assiégé la capitale Beyrouth pendant deux mois. Même s’ils ont réussi à chasser l’OLP du Liban, l’héritage de « la première guerre terrestre à grande échelle d’Israël contre une entité non étatique », comme l’a souligné Kim Ghattas a écrit dans le Financial Timesétait celui d’une erreur stratégique coûteuse.

Des milices chrétiennes libanaises de droite alliées aux Israéliens ont exécuté les massacres hideux de près de 2 000 Palestiniens dans les camps de réfugiés de Sabra et Chatila, ainsi que des centaines de civils libanais. En réaction à l’invasion, la Syrie et l’Iran ont forgé un « axe de résistance » qui façonne encore aujourd’hui l’équation géopolitique.

« La leçon des quatre dernières décennies est également que chaque tentative visant à éliminer les groupes armés palestiniens n’a fait que produire des itérations encore plus extrêmes et des énigmes encore plus graves. » Ghattas a écrit. « Deux jours après l’invasion du Liban par Israël, un avion des Gardiens de la révolution iraniens est arrivé à Damas et s’est dirigé vers la vallée de la Bekaa au Liban, avec la bénédiction du président syrien Hafez al-Assad. Depuis que l’Iran est arrivé au Levant, il n’en est jamais reparti.