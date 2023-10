Tous les civils retenus en otages à Gaza peuvent être libérés dans quelques jours, s’il y a une pause dans les combats, affirment les dirigeants qatariens qui mènent les négociations.

Le Dr Mohammed Al Khulaifi, négociateur principal et ministre d’État des Affaires étrangères du Qatar, a déclaré à Sky News dans une interview exclusive que les négociations pour libérer Israéliens pris par Hamas ont été difficiles, mais les médiateurs progressent.

“C’est une négociation très, très difficile à laquelle nous avons dû faire face”, a-t-il déclaré.

“Et avec cela, la violence augmente chaque jour et avec les bombardements continus chaque jour, notre tâche est devenue encore plus difficile.”

Suivez en direct : les chars israéliens pénètrent dans Gaza lors d’un « raid tactique »

Jusqu’à présent seulement quatre otages ont été libérés – une mère américaine et sa fille, et deux femmes israéliennes âgées.

Plus de 200 personnes originaires de nombreux pays différents restent captives à l’intérieur de Gaza.

Le Dr Mohammed a déclaré à Sky News qu’il était de plus en plus optimiste quant à une avancée décisive, ajoutant : « Notre objectif est de libérer tous les otages civils. C’est ce sur quoi nous travaillons et c’est ce que nous voulons réaliser.

“Nous gardons espoir. Nous faisons de notre mieux pour essayer d’avoir tout le monde rapidement et j’espère que nous pourrons atteindre cet objectif dans les prochains jours.”

Mais le négociateur a déclaré qu’il y avait une réserve majeure à cet optimisme : pour que de nouveaux progrès aboutissent à davantage de libérations, il faut une pause dans les combats.

Le Dr Mohammed a ajouté : « Si le médiateur veut accomplir sa tâche de la meilleure manière possible en tant qu’État, nous devons alors atteindre une période de calme.

“Nous devons atteindre une période où nous pouvons parler logiquement aux deux parties et proposer des initiatives positives.”

Image:

Mohammed Al Khulaifi





Toute intensification des combats de part et d’autre, y compris une offensive terrestre israélienne, compromettrait les chances de succès, a déclaré le ministre qatari.

Il a expliqué : “Toute escalade, quelle qu’elle soit, va rendre notre travail vraiment plus difficile. Quelle qu’elle soit, nous essayons donc d’envoyer ces messages à nos partenaires et amis.”

Le Qatar s’est forgé un rôle unique de médiation ce conflit et bien d’autres – de Ukraine en Afghanistan.

Il abrite le bureau politique du Hamas – l’organisation militante qui contrôle Gaza – dans un bureau créé avec la bénédiction des États-Unis. Cela l’aide à transférer l’aide vers Gaza et à maintenir ouvertes les voies diplomatiques.

Le Dr Mohammed s’est également dit préoccupé par le manque de l’aide arrive maintenant à Gaza.

Il a déclaré : « C’est très, très critique. C’est une situation très critique.

“La population de Gaza a plus que jamais besoin de l’aide humanitaire.”