Guerre Israël-Hamas : suivez les mises à jour en direct et les dernières nouvelles

Les troupes israéliennes ont divisé les parties nord et sud de Gaza, les communications à travers le territoire assiégé ayant été temporairement coupées lundi pour la troisième fois depuis le début de la guerre. Les troupes devraient entrer dans la ville de Gaza lundi ou mardi, ont rapporté les médias israéliens.

Ces développements sont survenus après que des frappes aériennes israéliennes ont frappé dimanche deux camps de réfugiés dans le centre de la bande de Gaza, tuant de nombreuses personnes, ont indiqué les responsables de la santé. Israël a jusqu’à présent rejeté les suggestions américaines lui demandant de prendre une pause humanitaire dans ses bombardements incessants sur Gaza dans un contexte d’augmentation du nombre de morts civiles.

Le nombre de morts palestiniens dans la guerre entre Israël et le Hamas a dépassé les 9 700, dont plus de 4 000 enfants et mineurs, selon le journal dirigé par le Hamas. Ministère de la Santé à Gaza. En Cisjordanie occupée, plus de 140 Palestiniens ont été tués dans les violences et les raids israéliens.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël, la plupart dans le Attaque du Hamas le 7 octobre qui a déclenché les combats, et 242 otages ont été emmenés d’Israël à Gaza par le groupe militant.

Environ 1 100 personnes ont a quitté la bande de Gaza via le terminal de Rafah depuis mercredi, dans le cadre d’un accord apparent entre les États-Unis, l’Égypte, Israël et le Qatar, qui sert de médiateur avec le Hamas.

Actuellement:

— Gaza a perdu le contact téléphonique encore une fois, tandis que l’armée israélienne annonce qu’elle a encerclé la ville de Gaza.

— Familles d’otages israéliens craignent que le monde oublie leurs proches.

— Ces chiffres montrent le un bilan stupéfiant de la guerre Israël-Hamas.

— Un responsable de l’ONU affirme que le Palestinien moyen à Gaza est vivre avec deux morceaux de pain par jour.

Voici ce qui se passe dans la dernière guerre entre Israël et le Hamas :

BLINKEN REÇOIT UNE RÉPONSE TIÈDE À LA PROPOSITION DE « PAUSES HUMANITAIRES »

ANKARA, Turquie — Le secrétaire d’État américain Antony Blinken termine une éprouvante tournée diplomatique au Moyen-Orient en Turquie après un succès limité dans ses efforts pour forger un consensus régional sur la manière de soulager les souffrances des civils à Gaza alors qu’Israël intensifie sa guerre contre le Hamas.

Blinken rencontrait lundi à Ankara le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan après un week-end de voyage qui l’a conduit d’Israël à la Jordanie, en Cisjordanie, à Chypre et en Irak pour renforcer le soutien à la proposition de l’administration Biden de « pauses humanitaires » dans la campagne militaire incessante d’Israël. à Gaza, la libération des otages détenus par le Hamas et la prévention d’une extension du conflit.

Ni Blinken ni Fidan ne se sont exprimés publiquement au début de leurs discussions.

Lors de sa mission, sa deuxième dans la région depuis le début de la guerre, Blinken n’a trouvé qu’un soutien tiède, voire inexistant, en faveur du concept de pause. Israël l’a catégoriquement rejeté tandis que les pays arabes et musulmans exigent plutôt un cessez-le-feu immédiat alors que le nombre de victimes palestiniennes s’alourdit suite aux bombardements israéliens en réponse à l’attaque sanglante du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Les responsables américains cherchent à convaincre Israël de l’importance stratégique du respect des lois de la guerre en protégeant les non-combattants et en augmentant considérablement les livraisons d’aide humanitaire à la population civile assiégée de Gaza.

LES COMMUNICATIONS À GAZA SONT PROGRESSIVEMENT RETABLIES

LE CAIRE — Les services de communication ont été progressivement rétablis dans toute la bande de Gaza, ont déclaré lundi un principal fournisseur de télécommunications et un groupe de défense, 15 heures après que le territoire ait connu sa troisième panne de communication depuis le début de la guerre le 7 octobre.

La société de communication palestinienne Paltel a annoncé que ses services, notamment les communications fixes, mobiles et Internet, avaient été progressivement rétablis.

Alp Toker, directeur du groupe de défense d’Internet NetBlocks.org, a confirmé que la connectivité Internet a été rétablie aux niveaux d’avant la perturbation de dimanche. Cependant, le service global est resté nettement inférieur aux niveaux d’avant-guerre, a-t-il déclaré.

Les coupures de courant ont perturbé les activités des groupes humanitaires travaillant à Gaza alors que les besoins humanitaires augmentent.

Le Conseil de sécurité de l’ONU organise une réunion à huis clos sur la guerre entre Israël et le Hamas

NATIONS UNIES — Le Conseil de sécurité de l’ONU a prévu lundi après-midi des consultations à huis clos sur la guerre entre Israël et le Hamas à la demande de la Chine, qui assure la présidence du conseil ce mois-ci, et des Émirats arabes unis, le représentant arabe au conseil.

DES SCÈNES ÉMOTIONNELLES ALORS QUE LES AUSTRALIENS QUIONT QUITTÉ GAZA ARRIVENT À L’AÉROPORT DE SYDNEY

SYDNEY — Une douzaine d’Australiens ayant fui la guerre à Gaza sont arrivés dimanche à Sydney après avoir traversé la semaine dernière le poste frontière de Rafah pour se rendre en Égypte.

Sara El-Masry, une évacuée ravie, a déclaré à Nine News à son arrivée à l’aéroport de Sydney : « Cela signifie tout pour moi que nous ayons pu partir en toute sécurité et que nous ayons pu venir ici et voir leurs visages (de famille) une fois de plus. Honnêtement, je ne pensais pas y arriver.

Sept autres évacués sont rentrés samedi dans d’autres villes australiennes. Le gouvernement australien continue de faire pression pour que davantage d’Australiens soient autorisés à quitter Gaza. Il y a environ 67 citoyens, résidents permanents et membres de leurs familles que le gouvernement australien dit essayer d’aider à quitter Gaza.

L’armée américaine reconnaît le positionnement d’un sous-marin au Moyen-Orient

DUBAI, Émirats arabes unis – L’armée américaine a reconnu avoir positionné un sous-marin à capacité nucléaire au Moyen-Orient.

Elle n’a fourni aucun autre détail dans sa déclaration en ligne dimanche, bien qu’elle ait publié une image qui semble montrer un sous-marin dans le canal de Suez en Égypte, près du pont du canal de Suez.

La reconnaissance par les États-Unis d’un emplacement de sous-marins de classe Ohio est incroyablement rare, car ils font partie de la soi-disant « triade nucléaire » américaine d’armes atomiques – qui comprend également des missiles balistiques terrestres et des bombes nucléaires à bord de bombardiers stratégiques.

Plusieurs sous-marins de la classe Ohio sont équipés de missiles de croisière et ont la capacité de se déployer avec des forces d’opérations spéciales. Il n’est donc pas clair si le sous-marin actuellement utilisé au Moyen-Orient transporte des missiles balistiques nucléaires.

Les États-Unis ont déjà déployé des sous-marins dans la région et ont récemment annoncé leur présence alors que les tensions étaient fortes avec l’Iran.

Le Commandement central a publié séparément dimanche une image d’un bombardier B-1 à capacité nucléaire opérant également au Moyen-Orient.

LES AGENCES DE L’ONU ET LES ORGANISATIONS HUMANITAIRES APPELENT À UN CESSEZ-LE-FEU IMMÉDIAT

NATIONS UNIES – Les chefs de 11 agences des Nations Unies et de six organisations humanitaires ont lancé un appel commun en faveur d’un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza, de la protection des civils et de l’entrée rapide à Gaza de la nourriture, de l’eau, des médicaments et du carburant.

Dans un communiqué publié dimanche soir, ils ont qualifié d’« horribles » les attaques surprises du Hamas en Israël le 7 octobre.

“Cependant, les meurtres horribles d’encore plus de civils à Gaza sont un scandale, tout comme le fait de priver 2,2 millions de Palestiniens de nourriture, d’eau, de médicaments, d’électricité et de carburant”, ont déclaré les chefs du Comité permanent interinstitutions sur la situation en Israël et a déclaré le territoire palestinien occupé.

L’ONU et les organisations humanitaires ont déclaré que plus de 23 000 personnes blessées ont besoin de soins immédiats et que les hôpitaux sont saturés.

“Une population entière est assiégée et attaquée, privée d’accès aux éléments essentiels à sa survie, bombardée dans ses maisons, abris, hôpitaux et lieux de culte”, indique le communiqué commun.

Les dirigeants de l’ONU et des organisations humanitaires ont déclaré que plus d’une centaine d’attaques contre des opérations de soins de santé avaient été signalées et que 88 membres du personnel de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, auraient été tués – « le plus grand nombre de décès de l’ONU jamais enregistré en une seule fois ». conflit.”

La Jordanie largue de l’aide à l’hôpital de Gaza

AMMAN, Jordanie – Une aide médicale a été larguée à Gaza par un avion cargo militaire jordanien, a annoncé lundi le chef du royaume sur les réseaux sociaux.

Une petite quantité d’aide humanitaire est entrée à Gaza via sa frontière terrestre avec l’Égypte, mais cela semble être la première fois que l’aide est livrée par la Jordanie, un allié clé des États-Unis qui a un accord de paix avec Israël.

Le roi Abdallah II a déclaré que l’aide était parvenue à l’hôpital de campagne jordanien situé dans le nord de la bande de Gaza. « Il est de notre devoir d’aider nos frères et sœurs blessés dans la guerre contre Gaza », a-t-il écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Le roi Abdallah II a rappelé son ambassadeur en Israël et lui a dit de ne pas retourner en Jordanie tant que la crise de Gaza n’était pas terminée.

L’AMBASSADEUR D’ISRAËL AUX ÉTATS-UNIS qualifie GAZA de « PLUS GRAND COMPLEXE TERREUR » DU MONDE

Michael Hertzog, l’ambassadeur d’Israël aux États-Unis, affirme que Gaza est « le plus grand complexe terroriste au monde », avec des dizaines de milliers de combattants et de roquettes, entre autres armes, et 500 kilomètres de tunnels souterrains.

« C’est à cela que nous sommes confrontés. Et nous devons le déraciner, parce que si nous ne le faisons pas, ils frapperont encore et encore », a déclaré Hertzog à l’émission « Face the Nation » de CBS dans une interview diffusée dimanche.

Il a également déclaré qu’Israël faisait tout son possible pour faire la distinction entre « les terroristes et la population civile » dans sa guerre contre le groupe militant du Hamas qui dirige Gaza.

« Il s’agit d’une opération militaire très compliquée dans une zone densément peuplée, et nous essayons d’éloigner la population de cette zone de guerre », a-t-il déclaré.

L’ANCIEN PRÉSIDENT OBAMA DÉCLARE TOUTES LES CAMPAGNES DU CONFLIT SONT « COMPLICITES À UN CERTAIN DEGRÉ »

L’ancien président Barack Obama a déclaré que « personne n’a les mains propres » dans la guerre entre Israël et le Hamas et a reconnu qu’il s’était demandé ces derniers jours si son administration aurait pu faire davantage pour promouvoir une paix durable lorsqu’il était au pouvoir.

“Si vous voulez résoudre le problème, alors vous devez accepter toute la vérité”, a déclaré Obama dans une interview sur “Pod Save America”. « Et il faut alors admettre que personne n’a les mains propres. Que nous sommes tous complices dans une certaine mesure.

L’ancien président a effectivement tenté de parvenir à la paix entre Israël et les Palestiniens au cours de son deuxième mandat, mais des mois de pourparlers ont échoué en 2014 en raison de désaccords sur les colonies israéliennes, la libération des prisonniers palestiniens et d’autres questions.

“Je regarde cela et je repense à ce que j’aurais pu faire pendant ma présidence pour bouger…