Guerre Israël-Hamas : Starmer appelle à une « solution à deux États » | Nouvelles

Sir Keir Starmer a appelé à une « solution à deux États » au conflit Israël-Hamas lors d’un discours au Parlement lundi 16 octobre.

Le leader travailliste a appelé à un « État palestinien aux côtés d’un Israël sûr et sécurisé » alors que les députés retournaient aux Communes après les conférences du parti.

« Nous ne pouvons pas laisser la brutalité du Hamas devenir un catalyseur de conflits dans la région au sens large. L’engagement entre Israël et les nations arabes doit être renforcé et non abandonné », a ajouté Sir Keir.

Rishi Sunak « a affirmé que le Royaume-Uni continue de soutenir une solution à deux États » lors d’une réunion avec Mahmoud Abbas, le chef de l’Autorité nationale palestinienne, a déclaré Downing Street.