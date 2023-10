Sir Keir Starmer subit une pression croissante pour appeler à un cessez-le-feu à Gaza après qu’une série de hauts responsables travaillistes ont rompu les rangs pour contester sa position.

Le maire de Londres Sadiq Khan, le leader travailliste écossais Anas Sarwar et le maire du Grand Manchester Andy Burnham font partie de ceux qui souhaitent que la direction travailliste renforce sa position et soutienne un arrêt total de la violence entre Israël et le Hamas.

Sir Keir s’unit à Rishi Sunak, aux États-Unis et, plus récemment, à l’UE pour faire pression en faveur de « pauses humanitaires » dans les combats, tout en soutenant le droit d’Israël à se défendre contre les militants qui a lancé une vague d’effusion de sang dans le pays au début du mois, tuant plus de 1 400 personnes, selon les autorités.

Politics Live : La pression monte sur Keir Starmer alors que trois personnalités travaillistes appellent au cessez-le-feu à Gaza

Mais le leader travailliste a mis en colère les députés qui ne sont pas allés plus loin, des dizaines d’entre eux l’exhortant à soutenir un cessez-le-feu pour empêcher une escalade du conflit.

Vendredi, M. Khan, devenu le tout premier maire musulman de Londres en 2016, a déclaré : « Je me joins à la communauté internationale pour appeler à un cessez-le-feu. Cela mettrait fin aux massacres et permettrait à l’aide vitale d’atteindre ceux qui en ont besoin dans le pays. Gaza.

“Cela donnerait également à la communauté internationale plus de temps pour empêcher un conflit prolongé dans la région et de nouvelles pertes de vies humaines dévastatrices.”

M. Khan a déclaré qu’Israël avait le droit de se défendre, mais a averti que “la terrible situation à Gaza semble désormais sur le point de se détériorer encore davantage”.

“Une escalade militaire généralisée ne fera qu’aggraver le désastre humanitaire. Elle augmentera les souffrances humaines de tous les côtés. Aucune nation, y compris Israël, n’a le droit d’enfreindre le droit international.”

Le leader travailliste écossais, M. Sarwar, devenu en 2021 le premier musulman du Royaume-Uni à diriger un parti politique, a formulé la même demande avec sa propre vidéo quelques heures plus tard.

Il a déclaré qu’il devait y avoir « une cessation immédiate de la violence, avec un arrêt des tirs de roquettes vers et depuis Gaza », afin que l’aide puisse être acheminée et que les otages soient libérés.

“Soyez clair, cela signifie un cessez-le-feu dès maintenant”, a-t-il déclaré.

Peu de temps après, M. Burnham, l’adjointe au maire Kate Green et les dix dirigeants du Grand Manchester ont publié une déclaration commune appelant également à un cessez-le-feu “dans le contexte du désastre humanitaire qui se déroule à Gaza”.

Le groupe a déclaré qu’il « condamnait sans réserve » les attaques du Hamas du 7 octobre et qu’Israël « avait le droit de prendre des mesures ciblées dans le cadre du droit international pour se défendre ».

Mais ils ont ajouté : « Nous sommes également profondément préoccupés par la perte de milliers de vies innocentes à Gaza, le déplacement d’un nombre encore plus important et les souffrances généralisées causées par le blocus actuel des biens et services essentiels.

“Il est vital qu’une aide urgente et une aide humanitaire soient autorisées à entrer dans la région.”

Le secrétaire fantôme à l’Environnement, Steve Reed, avait déclaré plus tôt qu’il « sympathisait » avec les députés en colère contre la position de la direction du parti sur la crise à Gaza, mais il maintenait la position adoptée par Sir Keir.

Le député fantôme a déclaré à Sky News que si l’attaque subie par Israël s’était produite au Royaume-Uni : « Notre État aurait cherché à se défendre pour protéger nos citoyens en démantelant les capacités d’une organisation terroriste qui l’a perpétrée. Cela s’applique également à Israël. , ils ont le droit de le faire en vertu du droit international.

Des sources du parti ont également clairement indiqué que Sir Keir n’était pas sur le point de renforcer sa position.

Les tensions se sont accrues non seulement à cause de sa résistance à l’appel à un cessez-le-feu, mais aussi à cause de ses précédentes remarques dans lesquelles il semblait suggérer qu’Israël avait le droit de couper l’électricité et l’eau à Gaza.

Ces commentaires, sur lesquels il s’est depuis retiré, ont provoqué la démission de conseillers travaillistes et provoqué la colère des députés du parti, même de ceux qui occupent les premiers rangs en tant que ministres fantômes.

Sir Keir a organisé des réunions au sein de son parti pour apaiser une partie de la colère, notamment lors de discussions avec des députés travaillistes musulmans au Parlement mercredi. Ils l’ont exhorté lors de l’échange “ferme” à soutenir un cessez-le-feu, estimant que l’opinion publique britannique soutenait également cette décision.

Combien de temps la position de Starmer peut-elle tenir ? Amanda Akasse Correspondant politique @amandaakass “Laissez-moi être clair : cela signifie un cessez-le-feu dès maintenant.” Anas Sarwar est déterminé à ne laisser aucune place à l’équivoque ou à la confusion quant à sa position sur la question qui a profondément divisé le parti travailliste cette semaine. Le leader travailliste écossais a choisi soigneusement les mots de sa vidéo sur les réseaux sociaux – insistant sur le fait que même si « tout au long de ce conflit, j’ai totalement condamné les actions du Hamas », il n’y a « aucune justification pour la punition collective de la population de Gaza ». Il poursuit en affirmant que le fait de refuser des fournitures essentielles aux civils palestiniens constitue une « violation » du droit international et qu’un cessez-le-feu est le seul moyen de garantir le passage de l’aide humanitaire. Son intervention fait suite à une mutinerie généralisée des conseillers travaillistes et à un mécontentement croissant sur les bancs parlementaires sur cette question – déclenché à l’origine par la colère en réponse à l’interview de Sir Keir Starmer avec LBC dans laquelle il suggérait qu’Israël “a le droit” de couper l’électricité et l’eau. de Gaza dans le cadre de son action de défense dans le contexte du droit international. Depuis, la direction du parti mène une action d’arrière-garde pour revenir sur l’interview, arguant que Sir Keir a été mal interprété et répondait par inadvertance à une question différente. Mais cette dispute est le symptôme d’un sentiment plus large de frustration, car la position du parti sur le conflit est en décalage avec la position d’une grande partie de ses membres qui ne font pas assez pour défendre les droits de la population de Gaza – une colère qui ne fait qu’augmenter à mesure que le nombre de victimes augmente et que la situation humanitaire devient de plus en plus désespérée. L’annonce d’Anas Sarwar intervient quelques heures seulement après un appel similaire du maire de Londres, Sadiq Khan, qui affirme que la situation à Gaza se détériore et qu’une action militaire semble imminente – et que le moment est donc venu de plaider en faveur d’un cessez-le-feu. Cet après-midi, Andy Burnham, le maire du Grand Manchester, a également ajouté son poids à la campagne. Burnham n’a jamais eu peur de dire ce qu’il pense ou de s’écarter de la position du chef, mais il est une voix puissante au sein du parti. De même, M. Khan n’est pas étranger à adopter une position indépendante – comme on l’a vu lors de la dispute de cet été sur l’expansion d’Ulez – mais l’intervention de Sarwar est peut-être plus frappante. Il est en quelque sorte une étoile montante du parti grâce à la popularité croissante du Labour dans les sondages écossais, couronnée par sa victoire éclatante sur le SNP aux élections partielles de Rutherglen et Hamilton West. La route vers une victoire majoritaire des travaillistes aux prochaines élections générales doit passer par l’Écosse ; et bien que le récent effondrement du soutien au SNP soit en grande partie dû à leurs propres problèmes internes, Sarwar a réussi à en tirer profit. Son influence s’est ainsi accrue. Le SNP appelle depuis un certain temps déjà à un cessez-le-feu – la famille de l’épouse de Humza Yousaf étant bien sûr parmi les personnes coincées à Gaza. Aujourd’hui, la position de Sarwar est plus étroitement alignée sur celle du SNP que sur celle de la direction de son propre parti, ce qui reflète celle du gouvernement qui appelle à des « pauses humanitaires » pour permettre l’arrivée de l’aide et la sortie des civils et des otages sans nier le droit d’Israël à entreprendre une action militaire contre le Hamas. Le fait que deux des voix musulmanes les plus éminentes du parti travailliste dépassent la ligne du parti en appelant à un cessez-le-feu met la pression sur Sir Keir Starmer. Le leader travailliste a passé des années à éradiquer l’antisémitisme au sein de son parti et jusqu’à présent, il a été résolument déterminé à ne suggérer aucune diminution de son soutien sans équivoque à Israël dans sa réponse aux atrocités perpétrées par le Hamas. Mais alors que le carnage à Gaza s’aggrave d’heure en heure, combien de temps sa position pourra-t-elle tenir ?

Les ministres résistent également aux pressions sur le cessez-le-feu

Les ministres du gouvernement résistent également aux pressions visant à soutenir les appels à un cessez-le-feu.

Vendredi, des dizaines d’enfants ont déposé des ours en peluche devant les portes du ministère des Affaires étrangères pour faire pression sur Downing Street afin qu’il retire son soutien militaire à Israël.

La manifestation était organisée par un groupe de parents qui ont déclaré se sentir obligés d’agir alors qu’ils assistaient aux scènes de destruction dans le territoire bombardé de 25 milles. Le nombre de morts palestiniens dans les frappes de représailles israéliennes à Gaza a dépassé les 7 000, selon le ministère de la Santé.

Toutefois, la secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, a déclaré vendredi matin que Downing Street ne voulait pas « franchir la ligne consistant à dire à Israël qu’il a autre chose que le droit de se défendre ».

“Le Hamas a créé cette situation et le Hamas s’implante désormais dans la population palestinienne”, a-t-elle déclaré à l’émission Good Morning Britain d’ITV.

Au lieu d’un cessez-le-feu, les ministres du gouvernement appellent à une pause dans les combats – qualifiant cela de « pause humanitaire » – afin d’acheminer l’aide vers Gaza et de permettre aux citoyens britanniques de s’échapper.

Environ 200 ressortissants britanniques seraient bloqués sur le territoire.

Des équipes des forces frontalières britanniques sont mises en place en Égypte pour aider si le poste frontière de Rafah est ouvert au départ des personnes.

Le passage vers le nord-est de l’Égypte est actuellement fermé, sauf pour les livraisons d’aide – le Caire aurait accusé les bombardements israéliens autour de la zone de ne pas être ouvert aux ressortissants étrangers.