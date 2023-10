Guerre Israël-Hamas : Rishi Sunak ne soutient pas les appels au cessez-le-feu | Actualités politiques

Rishi Sunak n’a pas réussi à soutenir les appels de tous les partis à la cessation des hostilités entre Israël et le Hamas.

En réponse à une question du leader du SNP à Westminster, Stephen Flynn, le Premier ministre a déclaré qu’Israël avait « le droit de se défendre, de protéger son peuple et d’agir contre le terrorisme et de garantir que l’horrible attaque du Hamas ne se reproduise plus ». « .

Actualités politiques : mise en garde contre un jugement précipité sur l’attentat à la bombe contre un hôpital à Gaza

Il a ajouté : « Et contrairement au Hamas, les Israéliens, y compris le président, ont clairement indiqué que leurs forces armées agiraient conformément au droit international. Et nous continuerons d’exhorter les Israéliens à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter de nuire aux civils. »

Un porte-parole de Sir Keir Starmer a également rejeté les appels à un cessez-le-feu, déclarant aux journalistes qu’Israël avait le « droit de se défendre » et de faire ce qui était nécessaire pour récupérer le territoire. Selon ce rapport, 199 otages sont retenus captifs à Gaza.

Les propos de M. Sunak interviennent après que plus de 30 députés ont soutenu les appels à une cessation immédiate des hostilités entre les deux parties afin d’éviter de nouvelles pertes de vies civiles.

Trente-sept députés, dont 26 travaillistes, ont soutenu une motion initiale exhortant M. Sunak et son ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, à « faire pression sur toutes les parties pour qu’elles acceptent une désescalade et une cessation immédiate des hostilités, pour la libération des otages israéliens ». la fin du siège total de Gaza et un accès sans entrave à l’aide humanitaire vitale ».

La motion, qui a également été signée par le député conservateur et père de famille Sir Peter Bottomley, indique que le Parlement « condamne totalement le massacre de civils israéliens et la prise d’otages par le Hamas » et qu’il est d’accord avec l’ONU sur le fait que « ces actes horribles ne ne justifie pas une réponse par une punition collective du peuple palestinien ».

Le Royaume-Uni doit user de son influence « pour aider à protéger les civils, garantir le respect du droit humanitaire international et garantir aux civils l’accès à une aide humanitaire vitale », a-t-il ajouté.

Les députés ont recours aux motions préliminaires pour faire connaître leurs points de vue et ceux de leurs collègues ainsi que pour attirer l’attention sur des questions spécifiques.

La motion d’aujourd’hui fait suite à des informations faisant état d’un mécontentement au sein du Parti travailliste face à la réponse initiale de Sir Keir au bombardement israélien de Gaza, qui a suivi le attaque terroriste du Hamas qui a tué plus de 1 400 Israéliens.

Israël nie avoir frappé un hôpital à Gaza



En réponse à cette attaque meurtrière, Israël a mené plusieurs frappes aériennes à Gaza dans le but d’éliminer les hauts responsables du groupe terroriste. Cela a également limité l’approvisionnement en eau et en électricité dans cette région, qui abrite 2,2 millions de civils.

Dans une interview accordée à LBC après l’attaque du week-end dernier, le leader travailliste a déclaré qu’Israël « a le droit » de refuser l’électricité et l’eau à Gaza, avant d’ajouter : « De toute évidence, tout doit être fait dans le respect du droit international ».

Une source travailliste a déclaré plus tard que la réponse de Sir Keir répondait en fait à une question précédente sur le droit d’Israël à se défendre.

L’entretien a néanmoins provoqué le mécontentement de certains conseillers travaillistes, dont certains ont démissionné en signe de protestation, notamment Amna Abdullatif, la première femme arabe musulmane élue au conseil municipal de Manchester, et Russell Whiting à Colwick, dans le Nottinghamshire.

Un conseiller travailliste a déclaré à Sky News que le bureau du leader avait tenu des conférences téléphoniques avec les dirigeants du conseil pour obtenir des retours sur la situation au niveau local.

« Personne ne m’a parlé d’une quelconque menace de ‘démissions massives’, mais il est clair que de nombreux conseillers n’étaient pas satisfaits de la réponse initiale des premiers sièges, que beaucoup considéraient comme un laissez-passer donné à Israël pour prendre toutes les mesures qu’ils voulaient », ont-ils déclaré. dit.

Dans le but de résoudre ce problème, Sir Keir a écrit aux conseillers travaillistes pour exprimer sa sympathie pour la situation des civils vivant à l’intérieur de Gaza.

Dans la lettre, vue par Sky News, le leader travailliste a déclaré que Gaza était confrontée à une « urgence humanitaire ».

« Il doit y avoir des couloirs et un accès humanitaires, notamment de la nourriture, de l’eau, de l’électricité et des médicaments. Et il doit y avoir une protection adéquate pour tous ceux qui travaillent de manière désintéressée afin que l’aide puisse être acheminée aux victimes.

« Il s’agit d’une situation urgente et les Palestiniens innocents doivent savoir que le monde ne se contente pas de regarder, mais qu’il agit pour éviter une catastrophe humanitaire. »

Il s’est dit « extrêmement conscient de la montée choquante de l’islamophobie et des attaques antisémites », ajoutant : « Je sais que certains d’entre vous en ont été eux-mêmes victimes ».

Les appels à un cessez-le-feu se sont multipliés aujourd’hui en réponse à la bombardement d’un hôpital à Gaza, qui, selon les responsables palestiniens, a tué au moins 500 personnes.

Israël a nié toute implication et a déclaré que l’explosion avait été causée par une roquette ratée lancée par le groupe du Jihad islamique palestinien (JIP) – qui a également rejeté toute responsabilité.

Downing Street a déclaré aujourd’hui qu’il était « profondément irresponsable » de tirer des conclusions hâtives sur l’explosion de l’hôpital al Ahli.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que « personne ne devrait prendre au pied de la lettre la parole d’une organisation terroriste » après que le Hamas ait imputé l’explosion à l’armée israélienne.

Et à la question de savoir si le Premier ministre ne pensait pas que le moment était venu pour un cessez-le-feu, le porte-parole a répondu qu' »une partie du travail d’Israël consiste à récupérer les otages qui ont été capturés par une organisation terroriste ».