Guerre Israël-Hamas : qu’est-ce que le poste frontière de Rafah et qui le contrôle ? | Nouvelles du monde

À la pointe sud de Gaza, à la frontière avec l’Égypte, se trouve le poste frontière poussiéreux et chaotique de Rafah.

Egypte devrait prochainement l’ouvrir pendant quelques heures aux ressortissants étrangers et aux Gazaouis possédant la double nationalité.

Cela signifiera une évasion de la guerre pour un nombre limité de Palestiniens. Mais la plupart des 2,3 millions d’habitants de Gaza resteront piégés dans cette enclave ravagée par la guerre.

Rafah est la seule porte d’entrée de Gaza vers le reste du monde qui n’est pas directement contrôlée par Israël.

Elle est sous le contrôle de l’Égypte dans le cadre d’un accord avec Israël et l’Union européenne.

Cependant, cela n’a jamais été un passage frontalier normal et totalement ouvert.

Au fil des années, il a été fermé pendant des jours, des semaines et des mois. Lorsqu’il s’ouvre, il est souvent intermittent et peut se refermer soudainement.

Le peuple de Gaza On ne sait jamais quand il ouvrira ni pour combien de temps, il leur est donc impossible de planifier leur vie.

Si vous êtes coincé à l’extérieur de Gaza lorsque Rafah ferme, vous n’avez aucune chance d’y retourner.

Même dans les meilleures conditions, la traversée est peu fiable et instable.

Ce qui frappait toujours lors des reportages sur Rafah, c’était le désespoir et le désespoir des habitants de Gaza qui attendaient de voyager.

Lorsqu’il était ouvert, le passage était rempli de gens, parfois des milliers, tous ne sachant pas s’ils y parviendraient réellement.

Les femmes restaient assises pendant des heures sur des valises, les enfants jouaient dans la terre, une cacophonie de taxis, de voitures et de charrettes à ânes se bousculaient pour gagner de la place.

Et au milieu de tout cela, les retrouvailles et les adieux de familles qui ne savaient pas quand elles se reverraient. On ne sait jamais quand la frontière sera ouverte ou fermée.

L’Égypte contrôle étroitement le passage de Rafah et les Palestiniens l’accusent d’être complices du siège de Gaza en refusant de maintenir la frontière ouverte en permanence 24 heures sur 24.

Rien n’incite l’Égypte à ouvrir désormais ce passage et à permettre à des centaines de milliers de Gazaouis d’échapper à la guerre.

Si tel était le cas, la population de Gaza deviendrait le problème de l’Égypte et c’est la dernière chose que souhaite le Caire.