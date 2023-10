Guerre Israël-Hamas : quelle est la position de l’Égypte dans le conflit ?

Dans des conditions que les Nations Unies ont déjà qualifiées de « catastrophe humanitaire », des centaines de milliers de Palestiniens ont fui vers le sud en préparation d’une potentielle attaque israélienne majeure sur la partie nord de Gaza. Alors que les hôpitaux, les maisons, les écoles et les rues du sud se remplissent de déplacés et de blessés, le temps presse pour acheminer une aide vitale – ou pour aider les gens, dont des centaines de citoyens américains, à partir.

Des avions remplis de matériel médical de la Croix-Rouge et de l’Organisation mondiale de la santé sont à l’aéroport d’Al-Arish, dans le Sinaï égyptien, à environ 45 km du poste frontière de Rafah, à la frontière sud de Gaza, a rapporté samedi Reuters. Bien que l’aide soit essentielle pour les milliers de Gazaouis blessés par les frappes aériennes israéliennes depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, le poste frontière reste fermé pendant que les responsables égyptiens, qatariens, américains, onusiens et israéliens tentent de négocier une ouverture.

Les citoyens américains à Gaza ont été invités samedi à se rapprocher du poste frontière de Rafah, mais ils n’ont pas pu évacuer alors que le sud de Gaza devient de plus en plus peuplé – et manque de fournitures de base comme de la nourriture, du carburant et des médicaments.

Le statut du poste frontière est quelque peu confus ; L’Égypte affirme que son côté reste ouvert mais que les bombardements de l’armée de l’air israélienne du côté de Gaza du passage ont stoppé la circulation et maintenu le passage frontalier fermé. Mais les responsables de la sécurité égyptienne ont également déclaré à Reuters qu’ils retardaient l’évacuation prévue de certains habitants de Gaza, y compris des citoyens étrangers, dans l’attente d’un accord autorisant l’aide à Gaza.

« Chaque heure où ces fournitures restent du côté égyptien de la frontière, davantage de filles et de garçons, de femmes et d’hommes, en particulier ceux qui sont vulnérables ou handicapés, mourront », a déclaré samedi l’OMS dans un communiqué.

Alors que les négociations sur l’aide se poursuivent, la question de ce qui se passera ensuite pour les Gazaouis alors qu’Israël lance sa « prochaine étape » de la guerre demeure : les puissances ayant des relations et des intérêts concurrents seront-elles capables de négocier une certaine mesure de sécurité pour les civils, et cette prochaine phase de la guerre crée davantage de réfugiés palestiniens, qui ne pourront peut-être jamais rentrer chez eux ? L’Égypte est au cœur de cette question.

L’Égypte entretient une relation complexe avec le Hamas

Le Hamas, le groupe militant qui contrôle Gaza et qui a perpétré l’attaque de la semaine dernière contre Israël, compte l’Iran comme son plus proche allié. Mais le groupe entretient également des relations longues et compliquées avec l’Égypte, ce qui rend possibles les communications détournées, ou non officielles.

L’Égypte et le Qatar ont des canaux de négociation avec le Hamas, a déclaré Natan Sachs, directeur du Centre pour la politique au Moyen-Orient à la Brookings Institution, dans une interview à Vox.

« Il y a des canaux secondaires, il y en a toujours eu », a déclaré Sachs. « Le principal est celui des Égyptiens, ils entretiennent une communication ouverte avec le Hamas. Ils méprisent le Hamas, bien sûr, et ils bloquent la bande de Gaza, mais leurs services de renseignement communiquent fréquemment avec le Hamas. Cela leur a permis dans le passé pour négocier des cessez-le-feu et des échanges entre Israël, le Hamas et d’autres groupes militants palestiniens, a-t-il déclaré.

La principale raison pour laquelle l’Égypte méprise le Hamas, comme le dit Sachs, est qu’il est à l’origine la branche palestinienne des Frères musulmans, le groupe islamiste que Hasan al-Bannā, enseignant, fervent musulman et nationaliste égyptien, a fondé en Égypte en 1928.

Les Frères musulmans ont commencé comme un groupe religieux et éducatif axé sur la fourniture de services sociaux en Égypte ; il a pris comme principe directeur l’idée que le Coran et le Hadith – un texte qui, selon la plupart des musulmans, contient les paroles et les traditions du prophète Mahomet et constitue une base de la loi islamique – devraient être les fondements de la société musulmane moderne. Le groupe s’est rapidement répandu dans le monde arabe dans les années 1930 et 1940, période durant laquelle il est également devenu plus violent et plus politisé. L’assassinat raté du président égyptien Gamal Abdel Nasser en octobre 1954 a déclenché une répression gouvernementale, forçant le groupe à la clandestinité tout au long des années 1960 et 1970.

Mais les choses étaient différentes à Gaza, que l’Égypte contrôlait avant qu’Israël n’en prenne le contrôle lors de sa guerre de 1967 avec la coalition égyptienne-syrienne. « Ironiquement, les Frères musulmans [could] opèrent désormais » à Gaza, a déclaré Daniel Byman, chercheur principal au Projet sur les menaces transnationales au Centre d’études stratégiques et internationales, dans une interview à Vox.

Et parce que la cause de la libération palestinienne était étroitement alignée sur les projets nationalistes arabes et communistes internationaux à cette époque, pour Israël, « l’islam politique semblait meilleur que le nationalisme arabe », a déclaré Byman. La gauche palestinienne était, dans les années 1970 et 1980 en particulier, la principale opposition à l’Organisation de libération de la Palestine et à l’Autorité palestinienne sous Yasser Arafat. Ces groupes laïcs et marxistes ont été responsables de plusieurs opérations terroristes à travers le Moyen-Orient au sommet de leur puissance.

« Le Hamas est directement issu des Frères musulmans » à Gaza, « et non pas une retombée ou quoi que ce soit du genre. Ce sont les Frères musulmans », a déclaré Byman.

Pendant près de 40 ans, les Frères musulmans de Gaza, devenus le Hamas, n’ont pas eu suffisamment de pouvoir pour constituer une menace pour l’Égypte ; ils n’ont même pas participé à la Première Intifada, ou au soulèvement palestinien, a déclaré Byman. Mais lorsque le Hamas a acquis ce pouvoir lors de sa prise de contrôle de Gaza en 2007, l’ancien autocrate égyptien Hosni Moubarak a qualifié la situation de « coup d’État contre la légitimité » et a soutenu le blocus israélien contre Gaza. Moubarak a été destitué lors du Printemps arabe et les Égyptiens ont élu Mohammed Morsi, affilié aux Frères musulmans et espérant élargir ses relations avec Gaza.

Morsi n’a servi qu’un an et quatre jours avant d’être destitué par Abdel Fattah al-Sisi, l’actuel président égyptien. Sissi a lourdement réprimé les Frères musulmans et a, dans le passé, vilipendé le Hamas et ses liens avec les Frères musulmans. Mais il a également coordonné avec le groupe contre une insurrection de l’État islamique dans le Sinaï, soutenu les efforts de secours à Gaza et négocié des cessez-le-feu entre Israël et le Hamas lors des précédents cycles de conflit. Ce rôle de médiateur renforce également la dépendance des États-Unis à l’égard de l’Égypte et de Sissi.

Pourtant, les préoccupations sécuritaires de l’Égypte ne sont pas sans fondement ; Le Hamas a construit plusieurs tunnels polyvalents reliant Gaza et l’Égypte. Ces tunnels ont aidé le Hamas à contourner le blocus et à faire passer clandestinement des fournitures vitales comme de la nourriture, des médicaments, du carburant et des matériaux de construction. Ils sont également utilisés pour stocker des caches d’armes et cacher des combattants du Hamas, et ils sont difficiles à cibler et à détruire. Le Hamas les a également utilisés pour faire passer des armes en contrebande et perpétrer des raids et des enlèvements transfrontaliers.

Les Palestiniens et la question du retour

L’une des raisons pour lesquelles l’Égypte s’inquiète de l’ouverture du poste frontière de Rafah est la possibilité que des éléments extrémistes, dont le Hamas, entrent dans le pays. Mais il est également aux prises avec ses propres problèmes internes ainsi qu’avec le problème des réfugiés civils entrant dans le pays sans aucun plan ni possibilité de retour. Et l’Égypte est confrontée à de graves défis économiques internes qui rendent intenable la possibilité d’accueillir des réfugiés palestiniens.

L’Égypte s’appuie déjà largement sur les pays arabes du Golfe comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis pour remplir ses caisses, aider à repousser les mouvements démocratiques dans la région et contrer l’influence de l’Iran et de la Turquie. Cette alliance non officielle a toutefois échoué ces dernières années en raison de désaccords géopolitiques et économiques. L’Égypte a sollicité un prêt du Fonds monétaire international (FMI) pour aider à atténuer ces pressions, mais cet argent s’accompagne de ses propres pressions pour entreprendre des réformes gouvernementales démocratiques et adopter des politiques économiques plus strictes.

Ces problèmes économiques augmentent également la possibilité de troubles internes – qu’un afflux de réfugiés, y compris certains sympathisants des Frères musulmans en raison de leurs liens avec le Hamas, pourrait exacerber.

Pourtant, il serait probablement impopulaire en interne que l’Égypte ne fasse rien pour aider les habitants de Gaza, a déclaré Byman. « Le peuple égyptien n’aime pas que des Palestiniens soient tués, le gouvernement égyptien doit donc reconnaître un certain degré d’inquiétude populaire sur ces questions. Cela signifie travailler avec le Hamas d’une certaine manière en cas de crise. »

Mais l’Égypte entretient également une relation en évolution avec Israël, à commencer par les accords de Camp David, signés par le président américain Jimmy Carter, le président égyptien Anwar Sadat et le Premier ministre israélien Menachem Begin en 1978. Cette relation est passée d’un cadre de pourparlers de paix à un cadre économique. et une coopération en matière de sécurité qui est importante pour les deux parties. Plus précisément, Israël aide l’Égypte à combattre les extrémistes islamiques dans la péninsule du Sinaï et importe du gaz naturel en Égypte, ce qui fait pression sur les Égyptiens pour qu’ils ne bouleversent pas cette relation.

« La question est : est-ce que [the Egyptian government] souffre-t-il davantage d’avoir aidé ou de ne pas aider ? L’objectif serait de donner l’impression d’aider, mais de ne pas faire grand-chose du point de vue égyptien », a déclaré Byman.

Il y a aussi la question difficile du déplacement continu des Palestiniens depuis 1948 ; la plupart des habitants de Gaza sont les descendants de réfugiés de la première guerre israélo-arabe, que les Palestiniens appellent la Nakba, ou catastrophe. Les Palestiniens vivent en diaspora partout dans le monde, notamment aux États-Unis et dans des camps de réfugiés au Liban, en Syrie et en Jordanie. Il n’est pas non plus souhaitable que l’Égypte soit considérée comme contribuant davantage à cette tendance, même compte tenu de la crise humanitaire.

Même déplacer des Gazaouis qui ont désespérément besoin de soins médicaux vers l’Égypte est compliqué, a déclaré Zaher Sahloul, directeur de MedGlobal, une ONG médicale qui opère dans les zones de crise, dans une interview à Vox. « Nous sommes contre cela en tant qu’organisation internationale. Nous sommes contre l’évacuation des gens de leur pays d’origine [so they become] réfugiés. »

Il y a cependant quelques développements dans la situation depuis dimanche ; Israël a ouvert l’accès à l’eau dans le sud de Gaza, bien que Médecins Sans Frontières, un groupe médical qui opère dans les zones de conflit, ait déclaré dimanche dans un communiqué électronique que ses équipes à Gaza « rapportent que l’accès à l’eau est difficile et empire d’heure en heure. La pénurie d’eau à Gaza a désormais atteint un seuil critique.» Sans carburant ni électricité pour faire fonctionner les usines de traitement de l’eau de la région, « il n’y a plus d’eau potable produite à Gaza ».

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est rendu à travers le Moyen-Orient ces derniers jours, alors que les États-Unis et d’autres parties prenantes tentent de négocier une aide aux Gazaouis, ainsi que des itinéraires sûrs et des cessez-le-feu pour garantir que les gens puissent se déplacer en toute sécurité. « Nous pensons que les civils ne devraient pas souffrir à cause de la dépravation du Hamas », a déclaré dimanche Blinken à Randa Abul Azm d’Al-Arabiya. « Et entre autres choses, cela signifie qu’ils doivent avoir de la nourriture, de l’eau, des médicaments, tous les produits de première nécessité dont ils ont besoin. »

Blinken a rencontré Sisi dimanche et a déclaré aux journalistes lors d’un point de presse avant de se rendre en Israël que « Rafah sera rouverte. Nous mettons en place avec les Nations Unies, avec l’Égypte, avec Israël et avec d’autres, un mécanisme permettant d’acheminer l’aide et de la transmettre aux personnes qui en ont besoin.