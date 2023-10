Guerre Israël-Hamas : quelle est la place de l’Iran ?

Les spéculations sur l’implication de l’Iran dans l’horrible attaque du Hamas contre Israël se sont multipliées au cours de la semaine dernière – ainsi que la question de savoir si la République islamique ou l’un de ses mandataires régionaux s’impliquerait dans la guerre entre Israël et le Hamas.

L’Iran a nié toute implication dans la planification de l’attaque, mais le guide suprême du pays, l’ayatollah Ali Khamenei, a salué le massacre dans un discours télévisé mardi. « Nous embrassons les mains de ceux qui ont planifié l’attaque contre le régime sioniste », a déclaré Khamenei. « Les propres actions du régime sioniste sont responsables de ce désastre. » Le Hamas, pour sa part, a revendiqué l’entière responsabilité de l’attaque du 7 octobre, au cours de laquelle des militants ont tué environ 1 200 Israéliens, principalement des civils, blessé plus de 3 000 personnes et pris jusqu’à 150 otages.

Bien que l’Iran et Israël soient en conflit depuis la révolution iranienne de 1979, il n’y a jamais eu de guerre pure et simple entre les deux. Cependant, l’Iran soutient des groupes mandataires dans la région, notamment le Hezbollah, le groupe militant chiite du sud du Liban, qui pourrait choisir de rejoindre le conflit, même s’il n’est pas clair jusqu’à présent que le groupe ait pris des mesures concrètes dans cette direction. (Des roquettes ont été tirées cette semaine depuis le sud du Liban vers ce qui est aujourd’hui le nord d’Israël, même s’il n’est pas clair à ce stade si elles ont été lancées par le Hezbollah ou un autre groupe.)

L’Iran fournit un soutien matériel au Hamas ainsi qu’une formation et de l’argent, ont déclaré des experts à Vox, tout comme le Hezbollah. Groupes mandataires – groupes armés affiliés à un acteur étatique — comme la Brigade Fatemiyoun en Syrie et l’Organisation Badr en Irak, ainsi que les Houthis au Yémen, travaillent davantage de concert avec le régime iranien, mais il serait incorrect de rejeter automatiquement la responsabilité de l’attaque de samedi sur le régime.

« Le Hamas entretient une relation plutôt complexe [with Iran] », a déclaré à Vox Ali Vaez, directeur du projet Iran à l’International Crisis Group. « C’est un groupe sunnite, pas un groupe chiite comme la plupart des groupes soutenus par l’Iran, mais il a également un historique de rupture avec l’Iran », notamment à cause du soutien de l’Iran au régime d’Assad lors du déclenchement de la guerre civile syrienne en 2011.

Bien que des groupes comme les Houthis au Yémen contredisent parfois directement les politiques et les souhaits de leur bienfaiteur, un clivage politique et idéologique aussi important que celui entre le Hamas et l’Iran « ne s’est presque jamais produit avec aucun autre acteur non étatique », a déclaré Vaez.

En plus de fournir à Israël des munitions et d’autres matériels, les États-Unis ont déployé un groupe aéronaval en Méditerranée orientale à titre dissuasif, ont déclaré des responsables américains, pour décourager l’Iran de s’impliquer via l’un de ses groupes mandataires.

Même s’il est peu probable que l’Iran lance ses propres attaques spécifiques et directes contre Israël, la possibilité d’une conflagration régionale est réelle. Mais évaluer sa probabilité, d’autant plus que l’Iran a beaucoup à perdre s’il s’implique, est une tout autre question.

Iran contre Israël : une histoire

Israël et l’Iran entretenaient autrefois des liens économiques et stratégiques étroits ; L’Iran a importé des armes israéliennes et Israël a acheté du pétrole iranien avant la révolution iranienne de 1979. Les deux pays entretenaient également des liens étroits avec les États-Unis et considéraient la lutte contre l’Union soviétique et la propagation du communisme comme faisant partie de leur politique étrangère, selon l’Institut américain pour la paix. .

Mais la révolution de 1979 a amené un gouvernement chiite intransigeant qui considérait Israël comme un usurpateur des terres musulmanes – et considérait les États-Unis comme un facilitateur.

« Dans cette vision du monde, Israël était considéré comme un avant-poste colonial occidental et le sionisme comme une version de l’impérialisme », a écrit Shireen Hunter, chercheuse indépendante et membre honoraire du Centre Alwaleed pour la compréhension islamo-chrétienne de l’Université de Georgetown, dans un article pour le journal Stimson. Centre en mars. « À l’époque, de nombreux gouvernements arabes rejetaient également le droit d’Israël à exister en tant qu’État juif et les radicaux opposés au traité de paix entre l’Égypte et Israël formaient un soi-disant Front du rejet. »

Entre-temps, des groupes comme le Hezbollah au Liban et le Hamas dans les territoires palestiniens se sont également formés, en partie contre Israël mais aussi en relation avec des groupes sur le terrain. Le Hezbollah, par exemple, a démarré en réponse à un certain nombre de pressions au Liban, dont la moindre n’était pas les invasions israéliennes de 1978 et 1982 pour tenter d’éliminer les groupes militants palestiniens dans la région. Cela s’est également produit dans le contexte d’une guerre civile sectaire brutale qui dure depuis 15 ans au Liban.

En plus de mener des attaques terroristes contre des cibles américaines et israéliennes au Liban, le groupe a également fourni des produits de première nécessité et un soutien aux personnes vivant dans les quartiers chiites pauvres au sud de Beyrouth ; Cette tendance s’est accrue sous la direction de Hassan Nasrallah, dont l’investissement dans les services sociaux pour cette circonscription a accru la popularité du Hezbollah. En plus de ses activités militantes et terroristes, le Hezbollah est représenté au Parlement libanais, même si son soutien politique a diminué lors des récentes élections.

L’Iran a fourni des fonds et une formation au Hezbollah depuis les débuts du groupe, et le lien entre les deux est bien documenté, la République islamique ayant tenté d’accroître son influence dans tout le Moyen-Orient.

Le lien entre l’Iran et le Hamas est moins simple ; Bien que la République islamique et le Hezbollah fournissent tous deux des financements, des formations et des armes au Hamas, l’Iran ne dirige pas ses actions, et le Hamas ne coordonne même pas nécessairement ses plans avec l’Iran.

« Les relations de l’Iran avec d’autres groupes s’inscrivent vraiment dans un spectre varié », a déclaré Vaez. « D’un côté du spectre, vous avez le Hezbollah, car la relation de l’Iran avec le Hezbollah est vraiment celle de deux alliés de l’OTAN. » Le Hezbollah n’a que l’Iran comme soutien étatique, tandis que le Hamas et les groupes militants en Irak et en Syrie entretiennent des relations avec d’autres pays.

En effet, le Hamas entretient des relations plus souples avec l’Iran, même si de nombreux experts s’accordent à dire que le groupe a bénéficié de financements, de formations et d’autres soutiens iraniens. Mais il n’y a aucune raison claire de croire que le Hamas aurait coordonné avec l’Iran cette attaque particulière, surtout compte tenu du haut niveau de pénétration des services de sécurité israéliens dans le régime iranien. Une coordination directe avec l’Iran aurait pu mettre sérieusement en danger les plans du Hamas pour son attaque du 7 octobre, a déclaré Vaez.

L’Iran s’impliquerait-il directement dans le conflit ?

Probablement pas. Il y a beaucoup à perdre, y compris l’accès à 6 milliards de dollars d’actifs, que les États-Unis et le Qatar ont déjà restreint en attendant une enquête sur le rôle de l’Iran dans les capacités du Hamas et l’attaque contre Israël, a rapporté jeudi le New York Times.

« Il y a la question iranienne : l’Iran est-il directement impliqué ? » Raphael Cohen, directeur du programme de stratégie et de doctrine du Project Air Force de RAND Corporation, a déclaré mardi lors d’une table ronde. « Sur la gamme allant de « probable » à « moins probable », il s’agit probablement de l’un des scénarios les moins probables. Mais si Israël ressent le besoin de frapper directement l’Iran ou vice versa, cela aurait des implications plus larges pour une guerre régionale qui pourrait attirer non seulement Israël mais aussi de nombreux États arabes, les États du Golfe et l’Arabie saoudite.

Vaez a déclaré qu’au cours des dernières années, c’est Israël qui a lancé l’offensive en Iran, plutôt que l’inverse.

« Israël et l’Iran sont engagés depuis longtemps dans une guerre froide multidimensionnelle l’un contre l’autre », a déclaré Vaez. « Au cours des dernières années, si l’on considère les opérations secrètes qu’Israël a menées contre l’Iran – et les opérations manifestes qu’il a menées contre le personnel et les actifs iraniens en Syrie – cela n’a vraiment pas été le cas. [been] C’est vraiment du tac au tac », Israël menant des cyberattaques contre les infrastructures iraniennes, comme l’attaque massive de Stuxnet contre l’installation iranienne d’enrichissement de matières nucléaires de Natanz et les assassinats ciblés de commandants militaires et de scientifiques nucléaires.

L’Iran était également sur une voie de désescalade significative avec les États-Unis et d’autres pays, acceptant tout récemment un échange de prisonniers en septembre qui a libéré plusieurs citoyens américains détenus en Iran en échange de la liberté de cinq Iraniens et de l’accès à 6 milliards de dollars d’actifs pour usage humanitaire.

Des acteurs régionaux comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont également réussi à apaiser les tensions avec l’Iran et à tracer la voie à suivre pour gérer leurs différents conflits ; mettre cela en jeu pour attaquer directement Israël semble peu probable.

Le Hezbollah pourrait certainement s’impliquer directement ; Le Hezbollah et Israël ont mené une guerre dans le sud du Liban en 2006 qui s’est soldée par un retrait israélien et un déploiement de forces de maintien de la paix des Nations Unies dans le sud du Liban.

« Le Hezbollah prendra ses décisions, et il a pris ses décisions dans le passé, qu’il y ait ou non un porte-avions américain là-bas », a déclaré à Vox Joel Rubin, ancien secrétaire d’État adjoint aux affaires législatives de l’administration Obama. . « Vous avez donc les États-Unis là-bas pour fournir un soutien et un soutien – et, espérons-le, suffisamment de force pour convaincre ceux qui ont de l’influence sur le Hezbollah de dire « reculez ».

Hossein Amir-Abdollahian, le ministre iranien des Affaires étrangères, a rencontré cette semaine de hauts dirigeants du Hezbollah et des responsables libanais à Beyrouth, rapporte Reuters. « La poursuite des crimes de guerre contre la Palestine et Gaza recevra une réponse de la part du reste de l’axe », a déclaré jeudi Amir-Abdollahian, faisant probablement référence à l’Iran, au Hezbollah, aux groupes militants en Irak et en Syrie et aux groupes armés palestiniens. « Et naturellement, l’entité sioniste et ses partisans seront responsables des conséquences de cela. »

Mais ce que cela signifie exactement dans le contexte de la guerre et des efforts de désescalade entre l’Iran et ses adversaires n’est pas clair.

Ce qui est le plus probable, a déclaré Vaez, c’est que des groupes que l’Iran soutient idéologiquement mais avec lesquels il entretient des liens lâches, tels que des groupes armés palestiniens ou des groupes en Syrie et en Irak, pourraient profiter du conflit pour frapper Israël ou les positions américaines en Syrie et en Irak.

Il n’y a eu aucune attaque contre les forces américaines en Syrie ou en Irak depuis mars dans le cadre des accords de désescalade entre les États-Unis et l’Iran, mais si ces accords échouent – ​​parce que, par exemple, les États-Unis décident de geler définitivement les 6 milliards de dollars détenus au Qatar – cela pourrait être une raison suffisante pour que l’Iran encourage de petits groupes alliés à attaquer les positions américaines.