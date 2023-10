La lutte pour sauver des dizaines de vies à Gaza pourrait dépendre à la fois de l’acceptation par le Hamas et par Israël de deux mots : pauses humanitaires.

Il s’agit d’une proposition diplomatique venue de l’Occident, dirigée par les États-Unis, et qui ne répond pas aux exigences de cessez-le-feu avancées par les pays arabes, la Russie, la Chine et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.

Les pauses humanitaires sont une période de temps beaucoup plus courte, généralement des heures ou des jours pendant laquelle il y a une pause dans les hostilités, tandis qu’un cessez-le-feu est de durée illimitée. Les pauses humanitaires permettent généralement uniquement le déplacement de l’aide, tandis qu’un cessez-le-feu peut servir de base à des pourparlers en faveur d’une paix plus durable.

Malgré la pression croissante des Nations Unies, des États arabes et des organisations humanitaires en faveur d’un cessez-le-feu, Israël a rejeté à plusieurs reprises les appels à mettre fin au siège de Gaza. Pendant ce temps, le Hamas détient actuellement plus de 200 otages israéliens et étrangers, selon l’Associated Press. Jusqu’à présent, quatre otages ont été libérés.

Mardi, lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a réaffirmé le droit de la nation juive à riposter après que plus de 1 400 Israéliens ont été tués lors d’une attaque surprise le 7 octobre.

« Israël n’a pas seulement le droit de détruire le Hamas. C’est notre devoir », a déclaré Cohen, qualifiant le groupe militant qui a capturé plus de 200 otages de « nouveaux nazis ».

DIVISION SUR LES PAUSES

Les États-Unis, tout en soutenant le droit d’Israël à se défendre, ont commencé à préconiser des pauses humanitaires, mais pas un cessez-le-feu.

« Les civils palestiniens doivent être protégés. Cela signifie que le Hamas doit cesser de les utiliser comme boucliers humains », a déclaré mardi le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Dans son discours au Conseil de sécurité de l’ONU, Blinken a appelé à envisager des « pauses humanitaires ».

« Cela signifie que la nourriture, l’eau, les médicaments et toute autre aide humanitaire essentielle doivent pouvoir parvenir à Gaza et aux personnes qui en ont besoin. Cela signifie que les civils doivent pouvoir se mettre à l’abri du danger », a déclaré Blinken.

L’appel à des pauses humanitaires est soutenu par le Canada et un nombre croissant de pays européens comme le Royaume-Uni, l’Espagne et les Pays-Bas.

Le président turc a exprimé mercredi sa fureur contre le soutien occidental à Israël. Recep Tayyip Erdogan affirme que la retenue est nécessaire et a exigé un cessez-le-feu. Erdogan a accusé l’Occident d’ignorer le droit international à Gaza parce que « le sang versé est du sang musulman ».

Depuis le début de la guerre d’Israël contre le Hamas, plus de la moitié des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont fui leurs foyers et près de 600 000 personnes sont entassés dans les abris de l’ONU, selon les chiffres des Nations Unies.

La population manque de nourriture, d’eau, de carburant et de médicaments, et pourtant seule une petite partie de l’aide humanitaire parvient. La livraison de fournitures vitales est entravée par les bombardements et par les craintes israéliennes que l’aide profite aux militants plutôt qu’aux civils.

Les courtes pauses dans les hostilités pourraient permettre le passage d’afflux d’aide et pourraient également constituer une fenêtre de temps permettant aux ressortissants étrangers de se frayer un chemin vers la frontière et de passer en Égypte sans craindre d’être tués par des tirs d’artillerie.

QUELLE EST LA POSITION DU CANADA?

Affaires mondiales affirme que plus de 450 Canadiens et résidents permanents sont actuellement bloqués à Gaza et en Cisjordanie.

Mardi, le Premier ministre Justin Trudeau a plaidé en faveur de pauses humanitaires, tout en condamnant le Hamas.

« Le Hamas est reconnu comme une organisation terroriste. Ils ont commis des atrocités indescriptibles. Notre priorité tout au long de cette situation doit être la protection des civils innocents et la libération des otages. C’est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec nos alliés. Obtenez de l’aide et faites sortir les civils et les ressortissants étrangers de Gaza.

Le ministre de la Défense, Bill Blair, a fait des remarques similaires mercredi, mais n’a pas précisé comment exactement les pauses humanitaires pourraient fonctionner.

“Nous appuyons l’idée d’une pause. L’efficacité réelle de cette mesure reste à déterminer, mais nous pensons qu’il est important que cette aide parvienne aux personnes qui en ont désespérément besoin”, a-t-il déclaré aux journalistes sur la Colline du Parlement.

Pendant ce temps, plusieurs organisations au Canada ont appelé au rétablissement de l’accès aux nécessités de la vie à Gaza, et vendredi, 33 députés libéraux, néo-démocrates et verts ont écrit une lettre ouverte à Trudeau appelant le Canada à soutenir un cessez-le-feu immédiat.

Les analystes estiment que cette stratégie diplomatique pourrait persuader Israël d’accorder davantage d’aide, sans pour autant contrecarrer sa capacité à se défendre.

Jane Boulden, professeure de sciences politiques à l’Université Queen’s, affirme que les pauses humanitaires seront plus acceptables pour Israël qu’un cessez-le-feu.

COMBIEN DE TEMPS DURENT LES PAUSES HUMANITAIRES ?

Les pauses sont généralement de petites fenêtres de temps, par exemple de 24 à 48 heures, alors qu’un cessez-le-feu est de durée indéterminée. Les États-Unis et Israël ont tous deux déclaré craindre que le Hamas profite de ce temps pour se regrouper.

« Un cessez-le-feu implique qu’il ne soit pas possible de reprendre les combats et qu’un règlement politique soit possible. Pour Israël, aucune de ces options n’est actuellement sur la table », déclare Boulden. « Ils n’ont pas d’autre intention que de poursuivre le Hamas et de le détruire. »

Jack Cunningham, expert en relations internationales à l’Université de Toronto, affirme que l’initiative menée par les États-Unis aura probablement recours à une forme de couloir humanitaire temporaire. Il souligne que les pauses peuvent « être limitées géographiquement, alors qu’un cessez-le-feu ne le pourrait pas », permettant à Israël de poursuivre son objectif final : écraser le Hamas.

« Un cessez-le-feu permettrait également de limiter une invasion terrestre par Israël. Une pause ne le ferait pas », a déclaré Cunningham.

Israël a déjà rassemblé des centaines de chars et de véhicules blindés à la périphérie de Gaza et a recruté un nombre record de 300 000 réservistes alors qu’il se prépare à une offensive terrestre.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, plus de 7 000 Palestiniens ont été tués jusqu’à présent dans la guerre, mais tant que la guerre continue, la population entière reste en danger. Du côté israélien, plus de 1 400 personnes ont été tuées, pour la plupart des civils morts lors de l’attaque initiale du Hamas.

Le Hamas a construit des tunnels sous les hôpitaux, les mosquées et les écoles. Le groupe militant contrôle l’enclave palestinienne. Pour détruire les militants, Israël a déclenché une vaste campagne d’attaques aériennes et a interrompu l’approvisionnement en aide à la bande de Gaza.

Avant le début de la guerre, les Palestiniens de Gaza dépendaient de 500 camions de nourriture, de carburant et d’eau par jour. Depuis le 7 octobre, seules quelques dizaines de livraisons d’aide ont été autorisées dans l’enclave.

Fatuma Shideh, d’Oxfam Canada, a déclaré que l’ensemble de la population de Gaza est en danger sans un cessez-le-feu.

« A ce niveau, nous parlons de violations graves du droit humanitaire. La famine est utilisée comme arme de guerre », a-t-elle déclaré à CTV News.

Shideh a déclaré que de courtes pauses dans les combats ne permettront pas à l’aide d’arriver à tous ceux qui en ont besoin.

« L’ampleur de la dévastation dépasse les mots. Pour que l’aide humanitaire parvienne aux populations, nous avons besoin d’un cessez-le-feu. Une pause ne suffit pas.