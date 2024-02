Guerre Israël-Hamas : progrès réalisés dans le cessez-le-feu et les négociations sur les otages

LE CAIRE (AP) — Israël et le Hamas progressent vers un nouvel accord de cessez-le-feu et de libération des otages, ont déclaré mardi des responsables, alors que les négociations se poursuivaient et qu’Israël menaçait d’étendre son offensive à la limite sud de Gaza, où quelque 1,4 million de Palestiniens ont cherché refuge. .

Les pourparlers se sont poursuivis en Égypte un jour après Les forces israéliennes ont sauvé deux captifs à Rafah, le ville du sud bondée le long de la frontière égyptienne, lors d’un raid qui a tué au moins 74 Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales, et provoqué de lourdes destructions. L’opération a donné un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler une véritable avancée terrestre.

En revanche, un accord de cessez-le-feu donnerait à la population de Gaza un répit dont elle a désespérément besoin après la guerre. maintenant dans son cinquième mois, et offrir la liberté à au moins une partie de la centaine de personnes toujours détenues en captivité à Gaza. Le Qatar, les États-Unis et l’Égypte ont cherché à négocier un accord face à des positions très disparates exprimée publiquement par Israël et le Hamas.

Israël a fait de la destruction des capacités gouvernementales et militaires du Hamas et de la libération des otages les principaux objectifs de sa guerre, lancée après des milliers de Des militants dirigés par le Hamas se déchaînent à travers le sud d’Israël le 7 octobre, tuant 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et en capturant environ 250 personnes. Des dizaines de milliers d’Israéliens ont été déplacés des communautés détruites.

La guerre a provoqué des destructions sans précédent dans la bande de Gaza, avec plus de 28 000 personnes tuées, dont plus de 70 % de femmes et de mineurs, selon les autorités sanitaires locales. De vastes pans du territoire ont été rasés par l’offensive israélienne, environ 80 % de la population a été déplacée et une catastrophe humanitaire a poussé plus d’un quart de la population vers la famine.

Par ailleurs, l’Afrique du Sud, qui a déposé des allégations de génocide contre Israël auprès de la Cour internationale de Justice, a déclaré mardi avoir déposé une « demande urgente » auprès de la Cour pour examiner si les opérations militaires israéliennes à Rafah constituent une violation des ordonnances provisoires rendues par les juges le mois dernier. Ces ordres appelaient Israël à prendre des mesures plus importantes pour épargner les civils.

Israël a catégoriquement nié les allégations de génocide et affirme mener des opérations conformément au droit international. Il accuse le Hamas d’être responsable du nombre élevé de morts, car les militants opèrent dans des zones résidentielles denses.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé à persévérer jusqu’à la « victoire totale » et a insisté sur le fait que la pression militaire contribuerait à libérer les otages. Mais les otages sauvés, Fernando Marman, 60 ans, et Louis Har, 70 ans, n’étaient que les deuxième et troisième captifs libérés par l’armée depuis le début de la guerre.

D’autres responsables israéliens ont déclaré seul un accord peut entraîner la libération d’un grand nombre d’otages.

Plus de 100 personnes ont été libérées en échange de 240 Palestiniens emprisonnés par Israël au cours d’une trêve d’une semaine l’année dernière. Trois otages ont été tué par erreur par les forces israéliennes en décembre et une femme soldat israélienne a été libérée lors d’une mission de sauvetage dans les premières semaines de la guerre. Les responsables israéliens affirment qu’environ 30 otages pris le 7 octobre sont morts, soit lors de l’attaque initiale, soit en captivité.

COMBLER LES LACUNES

Un haut responsable égyptien a déclaré que les médiateurs avaient réalisé des progrès « relativement significatifs » avant une réunion mardi au Caire des représentants du Qatar, des États-Unis et d’Israël. Le responsable a déclaré que la réunion se concentrerait sur « l’élaboration d’un projet final » d’accord de cessez-le-feu de six semaines, avec des garanties que les parties poursuivraient les négociations en vue d’un cessez-le-feu permanent.

Le chef de la CIA, William Burns, et David Barnea, chef de l’agence d’espionnage israélienne du Mossad, ont assisté aux pourparlers du Caire. Les deux hommes ont joué un rôle clé dans la négociation du précédent cessez-le-feu.

Un diplomate occidental en poste dans la capitale égyptienne a également déclaré qu’un accord de six semaines était sur la table, mais a averti que davantage de travail était nécessaire pour parvenir à un accord. Le diplomate a déclaré que la réunion de mardi serait cruciale pour combler les divergences restantes.

Les deux responsables se sont exprimés sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à discuter de ces discussions sensibles avec les médias.

Même si les responsables n’ont pas divulgué les détails précis de l’accord en cours, les parties ont été discuter de diverses propositions pendant des semaines.

Israël a proposé un cessez-le-feu de deux mois au cours duquel les otages seraient libérés en échange de la libération des Palestiniens emprisonnés par Israël, et hauts dirigeants du Hamas à Gaza seraient autorisés à déménager dans d’autres pays.

Le Hamas a rejeté ces conditions. Il prévoyait un plan en trois phases de 45 jours chacune, au cours duquel les otages seraient libérés par étapes, Israël libérerait des centaines de Palestiniens emprisonnés, y compris des militants de haut rang, et la guerre prendrait fin avec le retrait de ses troupes par Israël. Cela a été considéré comme un échec pour Israël, qui veut renverser le Hamas avant de mettre fin à la guerre.

Mais Le président Joe Biden a signalé lundi qu’un accord pourrait être à portée de main.

« Les éléments clés de l’accord sont sur la table », a déclaré Biden lors de la visite du roi Abdallah II de Jordanie, ajoutant : « il reste des lacunes ». Il a déclaré que les États-Unis feraient « tout leur possible » pour parvenir à un accord.

LE PÉAGE DES MORTS AUGMENTÉ

Les signes de progrès sont apparus malgré la poursuite des combats.

Les Palestiniens comptaient encore les morts après la mission de sauvetage des otages d’Israël alors que le bilan des morts s’est alourdi mardi à 74. Les résidents et les Palestiniens déplacés à Gaza fouillaient les décombres des frappes aériennes israéliennes qui ont couvert la mission de sauvetage.

Al Jazeera, la chaîne panarabe financée par le Qatar, a déclaré qu’une frappe aérienne israélienne à Rafah avait blessé deux de ses journalistes, dont un avait dû être amputé. Il a identifié les blessés comme étant le caméraman Ahmad Matar et le journaliste Ismail Abu Omar. On ne sait pas exactement quand la frappe a eu lieu et l’armée israélienne n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Même si les inquiétudes se sont accrues à propos de Rafah, car il abrite un si grand nombre de Palestiniensles combats se sont poursuivis dans toute la bande de Gaza.

L’armée israélienne a déclaré que ses troupes combattaient les militants dans la deuxième plus grande ville de Gaza, Khan Younis, et dans le centre de Gaza. Il a indiqué mardi que trois soldats avaient été tués au combat, portant à 232 le nombre de morts parmi les troupes depuis le début de l’opération terrestre à Gaza fin octobre.

Le ministère de la Santé Dans la bande de Gaza, dirigée par le Hamas, les corps de 133 personnes tuées lors des frappes israéliennes ont été transportés à l’hôpital au cours de la journée écoulée. Ces morts ont porté le nombre de morts à Gaza à 28 473 depuis le début de la guerre le 7 octobre, selon le ministère, qui fait état de plus de 68 000 blessés.

___

Jobain a fait un reportage depuis Rafah, dans la bande de Gaza, et Goldenberg depuis Tel Aviv, en Israël. L’écrivain d’Associated Press, Gerald Imray, du Cap, en Afrique du Sud, a contribué à ce rapport.

___

Découvrez plus de couverture d’AP sur https://apnews.com/hub/israel-hamas-war