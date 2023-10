Guerre Israël-Hamas : Pourquoi l’Afrique est si profondément divisée sur Israël et la Palestine

Sameh Rahmi/NurPhoto via Getty Images

Depuis plus d’une décennie, l’Union africaine est divisée sur la question d’accorder à Israël le statut d’observateur auprès de l’organisme continental.

Le Maroc soutient Israël concernant la Palestine dans le cadre d’un compromis avec les États-Unis sur la reconnaissance de ses revendications sur le Sahara occidental.

Le Maroc contrôle environ 80 % du Sahara occidental tandis que le Front Polisario, soutenu par l’Algérie, contrôle les 20 % restants du territoire.

En janvier de cette année, Mandla Mandela a adopté une position audacieuse en appelant à la liberté de la Palestine et du Sahara occidental lors de la cérémonie d’ouverture du Championnat d’Afrique des Nations des moins de 17 ans en Algérie.

S’exprimant au stade Nelson Mandela nouvellement construit à Alger, Mandla a été accueilli avec mépris par le Maroc, qui contrôle environ 80 % du Sahara occidental et a fait pression pour que son autorité sur le territoire soit officiellement reconnue.

Le Front Polisario, soutenu par l’Algérie, contrôle les 20 % restants sous la forme de la République arabe sahraouie démocratique (Sahara occidental), reconnue par l’Union africaine comme membre à part entière.

Le Maroc est l’un des pays africains qui soutiennent Israël dans l’une des guerres les plus longues au monde, le conflit israélo-palestinien.

Dans l’histoire récente, la revendication du Maroc sur le Sahara occidental a été reconnue par les États-Unis en 2020 sous la présidence de Donald Trump.

Le soutien des États-Unis était un compromis pour la reconnaissance d’Israël par le Maroc.

Cela signifie que l’Algérie et le Maroc se situent dans des camps différents dans le conflit israélo-palestinien.

Dans une déclaration en réponse aux récentes attaques, l’Algérie a condamné « l’attaque israélienne brutale contre Gaza », qui a fait des « fils et filles innocents du peuple palestinien tombés en martyrs sous la persistance de l’occupation israélienne ».

Pour sa part, la Tunisie a déclaré : « Les Palestiniens ont le droit de reprendre toutes les terres palestiniennes ».

Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, s’est retrouvé ce week-end dans une situation délicate lorsqu’il a publié un déclaration que l’UA « appelle la communauté internationale, et les grandes puissances mondiales en particulier, à assumer leurs responsabilités pour imposer la paix et garantir les droits des deux peuples » en Israël et en Palestine.

En réalité, l’Afrique est divisée sur la question israélo-palestinienne.

Avant que l’Organisation de l’unité africaine (OUA) ne soit rebaptisée Union africaine en 2002, Israël bénéficiait du statut d’observateur au sein du bloc continental.

Cela signifiait qu’Israël, ainsi qu’environ 90 partenaires extérieurs de l’OUA, avaient accès à certains documents et sessions du bloc continental, à condition qu’ils soutiennent le travail du bloc.

Le principal conflit au sein de l’UA à propos d’Israël oppose la plupart des membres de la Ligue des États arabes (à l’exclusion de l’Algérie et de la Tunisie) et la majeure partie de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).

Israël n’a pas réussi à obtenir le statut d’observateur en 2013 et 2016 parce que l’UA exigeait « la fin de l’occupation israélienne qui a commencé en 1967 ». [and] l’indépendance de l’État de Palestine sur les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale ».

En juillet 2021, Israël a de nouveau manifesté son intérêt à devenir pays observateur auprès de l’UA.

Cette tentative n’a pas abouti auprès de 21 des 55 États de l’UA.

L’Afrique du Sud, le Botswana et le Zimbabwe étaient opposés à la réadmission d’Israël – une position ferme étant donné qu’ils entretiennent des relations bilatérales avec Israël.

Les derniers rapports indiquent que les bombardements intenses ont jusqu’à présent déplacé plus de 120 000 personnes dans l’enclave palestinienne assiégée.

Ailleurs sur le continent, le Kenya soutient Israël.

Le président William Ruto a déclaré dans un communiqué : « Le Kenya maintient fermement qu’il n’existe aucune justification au terrorisme qui constitue une menace sérieuse à la paix et à la sécurité internationales.

« Tous les actes de terrorisme et d’extrémisme violent sont odieux, criminels et injustifiables, quels que soient leur auteur ou ses motivations. »

Félix Tshisekedi, de la République démocratique du Congo, s’est dit solidaire d’Israël et a déclaré que les deux pays restaient « unis pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes ».