Guerre Israël-Hamas : Pourquoi la perspective que ce conflit soit « confiné à Gaza » semble improbable | Nouvelles du monde

Il existe actuellement deux inquiétudes parallèles quant à la manière dont tout cela se déroulera.

Le premier est Gaza. Nous savons à quoi ressemble la guerre dans une bande de Gaza surpeuplée parce que nous l’avons vue trop de fois. Mais c’est d’une tout autre ampleur.

Le choc psychologique qui a pénétré profondément dans la psyché israélienne suite aux massacres du Hamas ce week-end va contraindre le gouvernement israélien à déclencher un choc et des représailles sur Gaza qui seront véritablement terrifiantes pour les Gazaouis.

Après tant de victimes civiles en Israël, les pertes civiles causées par l’opération de Netanyahou « nous transformerons le Hamas en décombres » mettront à l’épreuve les alliés d’Israël.

Leur soutien épaule contre épaule reflète la brutalité sans précédent des multiples attaques terroristes du Hamas. Mais à mesure que les pertes civiles augmentent, le soutien sans équivoque à la tactique israélienne deviendra plus nuancé.

Israël fera-t-il une différence entre le Hamas et les civils ? Peut-il? Comment les civils pourront-ils éviter la violence ? Les défis humanitaires à Gaza seront énormes.

Le Premier ministre israélien Netanyahu pensait pouvoir « gérer » Gaza et le Hamas indéfiniment. Il s’est trompé. Le désespoir dans les rues et la politique palestinienne extrémiste se sont heurtés.

Cela nous amène à la deuxième inquiétude plus large : l’Iran, qui exploite le désespoir palestinien pour soutenir le Hamas.

Et c’est en Iran que le conflit s’envenime. Israël est convaincu que l’attaque sans précédent du Hamas n’est pas seulement inspirée par l’Iran, mais financée et équipée par l’Iran.

Image:

Le président iranien Ebrahim Raïssi





Notez ce que l’ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU a déclaré ce week-end à New York : « Le président iranien, le boucher de Téhéran, Raïssi a rencontré les dirigeants du Hamas et nous savons qu’il y a eu des réunions en Syrie, au Liban… », a déclaré Gilad Erdan.

« Alors évidemment, il est facile de comprendre qu’ils ont essayé de coordonner les militaires, les armées terroristes, les terroristes, les mandataires de l’Iran dans notre région… »

Il rejoint les points. Et si Israël trouve une preuve irréfutable, l’anxiété mondiale augmentera.

Israël a agi seul contre l’Iran à plusieurs reprises. Ses alliés lui attribuent le mérite d’avoir maîtrisé les ambitions nucléaires de l’Iran grâce à des opérations clandestines isolées au fil des ans.

Un conflit direct avec l’Iran est-il possible ? C’est ce qu’a demandé dimanche une haute source diplomatique israélienne.

« Non », ont-ils répondu. « La stratégie de l’Iran consiste à mener une guerre par procuration et à nier tout lien direct avec les efforts du Hamas. Ils travaillent par procuration et c’est pourquoi ils sont le principal État sponsor du terrorisme. Donc pour l’instant, nous ne sommes pas préoccupés par un conflit direct avec l’Iran. »

Encourageant. Mais ces mandataires – le Hamas et le Hezbollah au Liban – étaient très occupés dimanche soir, déclarant au Wall Street Journal que l’Iran était derrière tout ça.

Les Américains sont plus réservés.

« En ce qui concerne l’implication de l’Iran, je veux dire, écoutez… il est trop tôt pour dire si l’État iranien a été directement impliqué ou s’il a planifié et soutenu », a déclaré samedi soir un haut responsable de l’administration. « Je ne vais pas anticiper cela. Nous allons examiner cela de très près. »

Le responsable a ajouté : « Cela dit, il ne fait aucun doute que le Hamas est financé, équipé et armé par l’Iran et d’autres. »

Le porte-avions américain USS Gerald Ford et son groupe d’attaque seront au large des côtes israéliennes dans les prochains jours.

Les jours à venir sont impossibles à planifier, mais la perspective que ce conflit soit « confiné à Gaza », comme l’espèrent les responsables américains, semble improbable.