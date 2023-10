Depuis près de deux semaines depuis l’attaque du Hamas contre Israël, les habitants du pays et de Gaza ont été contraints de faire face à de multiples crises qui se chevauchent : le meurtre de milliers de civils israéliens et palestiniens et une crise humanitaire croissante à Gaza ; une invasion terrestre israélienne imminente ; et la possibilité accrue d’une guerre plus vaste dans la région. Au milieu de tout cela, les Israéliens n’ont pas oublié les victimes kidnappées et prises en otages à Gaza.

Le nombre d’otages – qui, selon Israël, est de 199 et le Hamas, plus proche de 250 – comprend des personnes âgées, des femmes et des enfants, dont l’un a 9 mois. Parmi eux se trouvent des citoyens américains, français et allemands, au moins un Palestinien résidant en Israël et un militant pacifiste israélien. On pense qu’ils sont détenus dans le vaste réseau de tunnels du Hamas, qu’ils utilisent pour mener des opérations militaires et stocker des armes, qui serpentent sous la ville.

Les membres des familles affirment avoir reçu très peu d’informations de la part de leur gouvernement ou du Hamas sur le lieu où se trouvent les victimes de l’enlèvement, ou si elles sont encore en vie. Ils partagent leur angoisse avec le monde – cet enlèvement massif, contrairement aux incidents précédents, a été filmé dans des vidéos en temps réel diffusées sur les réseaux sociaux – et plaident pour le retour en toute sécurité de leurs proches. « Jusqu’à hier, je ne savais pas si elle était morte ou vivante », a déclaré mardi à la presse la mère de Mia Schem, l’une des otages, après la diffusion d’une vidéo de sa fille à Gaza. « Je supplie le monde de ramener mon bébé à la maison. »

La prise d’otages, qui a coïncidé avec ce que beaucoup appellent le jour le plus meurtrier pour le peuple juif depuis l’Holocauste, serait déjà assez douloureuse en soi. Israël, cependant, a une longue et traumatisante histoire de crises d’otages. Le pays n’a jamais connu une situation d’urgence d’une telle ampleur auparavant et n’a jamais fait face à des circonstances aussi complexes. « Il s’agit sans aucun doute de la situation d’otages la plus difficile à laquelle Israël ait jamais été confronté dans son histoire », a déclaré cette semaine Michael Milstein, analyste à l’Université Reichman d’Israël, à la BBC.

L’impératif de ramener les otages chez eux en toute sécurité pourrait également survenir, s’inquiètent certains experts, en contradiction avec le désir des dirigeants israéliens de riposter rapidement et de manière décisive contre le Hamas, certains dirigeants laissant entendre que la destruction de l’organisation terroriste devrait être une priorité plutôt que le retour en toute sécurité des otages. . « Sacrifier des otages et des soldats semble être la psychologie d’aujourd’hui », a déclaré au New York Times Gershon Baskin, qui a aidé à négocier la libération du soldat israélien Gilad Shalit en 2011 pour Israël.

Des négociations diplomatiques visant à libérer les otages sont en cours, impliquant les États-Unis, le Qatar, l’Égypte et d’autres pays. Les négociateurs ont évoqué la possibilité que les citoyens de pays autres qu’Israël soient libérés, ainsi que les femmes et les enfants. Alors qu’ils s’efforcent de les libérer, il convient de réfléchir aux raisons uniques pour lesquelles la libération des otages est si centrale dans la conscience nationale israélienne – et pourquoi la position actuelle du gouvernement pourrait compliquer leurs efforts pour faire sortir les otages.

L’empathie et le souci des captifs sont une tradition culturelle enracinée dans la théologie juive. Comme l’écrit dans le New York Times Mikhael Manekin, militant pacifiste israélien et leader d’un groupe confessionnel opposé à l’occupation des territoires palestiniens : « Nos sages considéraient la garantie de la liberté des prisonniers juifs comme un grand commandement ». Une prière quotidienne que les Juifs religieux récitent trois fois par jour invoque un Dieu qui « guérit les malades et enseigne la compassion ».

Ces croyances sont renforcées dans de multiples enseignements et textes juifs. Manekin écrit :

Le sage du troisième siècle, Rabbi Yochanan, a déclaré que l’épée est pire que la mort, que la faim est pire que l’épée et qu’être prisonnier est pire que tout, car il contient tout cela en lui, un enseignement répété dans le Talmud babylonien. Sur cette base, le grand juriste du XIIe siècle Maïmonide a écrit dans son codex que la rançon des prisonniers a une valeur morale et éthique encore plus élevée que nourrir les pauvres, car le prisonnier est à la fois pauvre et enchaîné. Et un érudit vénéré du XVIe siècle, le rabbin Joseph Karo, connu comme le codificateur de la loi juive, a écrit que celui qui retarde le paiement de la rançon du prisonnier s’apparente à un meurtrier.

Ces enseignements aident à expliquer pourquoi l’État juif a toujours déployé des efforts extrêmes pour sauver des otages ou venger leurs meurtres, et pourquoi il s’est engagé dans des échanges si déséquilibrés qu’ils peuvent être difficiles à comprendre de l’extérieur, comme lorsque le pays a libéré 1 027 Palestiniens. prisonniers en échange de Shalit. Son enlèvement par le Hamas en 2006 a fait la une des journaux nationaux et internationaux, et il a fallu cinq ans pour obtenir l’échange.

Les raisons vont au-delà des enseignements religieux. Ils touchent également le psychisme collectif des Israéliens qui ont vécu plusieurs crises d’otages au cours des 75 ans d’histoire du pays. Citons notamment le désastre du village olympique de Munich en 1972, lorsque des terroristes ont pris en otage neuf athlètes israéliens. (Une tentative de sauvetage allemande ratée s’est soldée par la mort de tous les athlètes.) Ils incluent également de multiples détournements d’avions par des terroristes soutenant la libération palestinienne dans les années 1970, notamment en 1976, lorsque des terroristes ont retenu 94 passagers israéliens dans un aéroport d’Entebbe, en Ouganda, ainsi que le souvenir plus récent de Shalit.

Comme Gideon Raff, créateur d’une série télévisée israélienne sur les prisonniers de guerre et co-créateur de son adaptation américaine Patrie, a déclaré cette semaine au journal français Le Monde : « La mémoire de toutes les prises d’otages est dans notre ADN, dans nos gènes. Quand j’étais enfant, ces événements ne se sont pas produits il y a si longtemps ; ils ont laissé leur marque sur l’ensemble de la société.

Les réponses du gouvernement israélien ont varié. Après Munich, le gouvernement a riposté avec l’Opération Colère de Dieu, une tentative d’assassinat secrète et ciblée visant à venger les victimes en tuant toutes les personnes impliquées dans la planification et l’exécution de l’attaque. En Ouganda, Israël a déployé des forces spéciales dans une mission de sauvetage qui a sauvé la vie de tous les otages sauf trois ; Yonatan, le frère de l’actuel Premier ministre Benjamin Netanyahu, a été le seul soldat israélien tué lors des opérations de sauvetage et est considéré comme un héros national. Les crises plus récentes ont été résolues de manière plus pacifique. Le succès ou l’échec de chaque effort a contribué à définir ce que les Israéliens pensent de leurs dirigeants et de leur capacité à protéger les citoyens du pays.

Cela rend les enjeux plus élevés en Israël qu’ailleurs. « En France, aux États-Unis, en Russie, le rapatriement des otages relève d’un mandat souverain. Mais lorsque cela n’est pas possible, cela ne remet pas en cause l’État lui-même », a déclaré au Monde Vincent Lemire, professeur à l’Université Gustave-Eiffel et expert de la politique israélienne. « En Israël, c’est le cas. »

La crise actuelle des otages place Israël dans une situation qui ne ressemble à aucune des situations d’urgence auxquelles il a été confronté auparavant. Comme l’écrit Danielle Gilbert, professeure adjointe à l’Université Northwestern et experte en diplomatie des otages, le grand nombre de victimes, ainsi que les défis logistiques et organisationnels, se combinent de telle sorte qu’il sera extrêmement difficile de faire sortir les otages. .

Les preneurs d’otages ont publié des déclarations contradictoires sur ce qu’ils attendaient en échange de la libération des prisonniers, et les dirigeants du Hamas ont déclaré que certaines des victimes pourraient avoir été emmenées par des hommes extérieurs à leur organisation officielle. Un manuel de prise d’otages obtenu par Atlantic, prétendument du Hamas, suggère que les militants n’avaient peut-être pas prévu de prendre autant d’otages à Gaza, et ne l’ont fait que lorsqu’ils ont réalisé que l’armée israélienne n’était pas là pour les arrêter.

« Même si le gouvernement israélien décidait de poursuivre les négociations, à qui appellerait-il ? Comme tout négociateur vous le dira, il est extrêmement difficile de négocier quand on ne sait pas clairement qui est aux commandes », écrit Gilbert. Baskin, le négociateur des otages, dit qu’il n’est pas du tout clair que le gouvernement israélien soit intéressé à négocier avec eux.

Gaza, où les otages sont détenus, est également une petite zone densément peuplée, remplie de tunnels souterrains qui posent des défis majeurs à l’armée israélienne et qui pourraient maintenant être endommagés par les bombardements israéliens, ce qui rendrait plus difficile la collecte des renseignements nécessaires à la planification d’un sauvetage. opération.

L’incertitude ne fait qu’accroître le sentiment d’angoisse parmi les familles et les amis des victimes qui attendent des nouvelles de leurs proches. Certains soutiennent le Premier ministre Netanyahu alors qu’il promet d’anéantir le Hamas ; d’autres sont furieux d’une stratégie qui, selon eux, rend les otages moins sûrs, selon le journal israélien Haaretz. Quelques-uns, de plus en plus frustrés par l’absence de progrès dans un contexte de crise croissante dont personne ne peut prédire les conséquences, ont déclaré que si le gouvernement israélien ne faisait pas de progrès rapidement, ils feraient appel au président Joe Biden pour l’aider à négocier une libération.

Pour l’instant, nombreux sont ceux qui font de leur mieux pour que leurs proches ne soient pas oubliés. Ils s’unissent sur les réseaux sociaux, lors de conférences de presse et lors de rassemblements dans les rues d’Israël et du monde entier avec une phrase commune : « Ramenez-les chez vous maintenant ».