Une fan de Harry Potter âgée de 12 ans et sa grand-mère ont été retrouvées mortes après l’attaque du Hamas en Israël.

Noya Dan, autiste, et Carmela Dan, 80 ans, faisaient partie des personnes portées disparues lorsque Hamas des hommes armés ont mené un raid depuis Gaza le 7 octobre.

Les responsables ont déclaré que les secouristes avaient retrouvé les corps des deux hommes après avoir initialement cru qu’ils avaient été kidnappés par le groupe militant palestinien.

La jeune Israélienne, du kibboutz Kissufim, rendait visite à sa grand-mère au kibboutz Nir Oz lorsque l’attaque a eu lieu. Les deux hommes ont été retrouvés morts mercredi près de la barrière frontalière avec Gaza.

d’Israël Le compte officiel sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, a déclaré : « Nous sommes dévastés d’annoncer que les corps de Noya et de sa grand-mère Carmela ont été découverts hier.

« Merci à vous tous qui avez partagé son histoire pour nous aider à la ramener à la maison. Nos cœurs sont brisés. »

Galit Dan, la mère de Nora, a déclaré sur Facebook : « C’est avec une grande tristesse et tristesse que nous annonçons le décès de Carmela et Nora Dan, bien-aimées de nos cœurs.

« Les funérailles auront lieu en privé. »

L’oncle de Noya, Ofer Calderon, sa fille Sahar, 16 ans, et son fils Erez, 12 ans, sont toujours portés disparus, a indiqué la famille, selon la chaîne locale Channel 12.

« Aujourd’hui a été une journée difficile », a déclaré Sharon Calderon, une proche de Noya. « Carmela Dan et Noya Dan ne sont plus avec nous. Puissons-nous nous souvenir d’eux par amour. Nous continuons à nous battre pour ramener Ofer, Sahar et Erez à la maison. »

Créateur d’Harry Potter JK Rowling avait exprimé son espoir que Noya revienne saine et sauve, en écrivant sur X lundi : « L’enlèvement d’enfants est ignoble et totalement injustifiable.

« Pour des raisons évidentes, cette photo [of Noya with a wand] m’a frappé. Puisse Noya et tous les otages pris par le Hamas être rendus bientôt et en toute sécurité à leurs familles. »

Au total, 203 otages, dont des enfants, sont détenus par le Hamas à Gaza depuis le raid des militants, a annoncé jeudi l’armée israélienne.

Israël affirme que 1 400 de ses citoyens ont été tués dans l’attaque du Hamas.

Le ministère de la Santé de Gaza affirme qu’au moins 3 785 personnes ont été tuées dans les frappes de représailles israéliennes sur le territoire assiégé.

Hamas a exigé la libération de 6 000 personnes des prisons israéliennes en échange des hommes, femmes et enfants capturés.