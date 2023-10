Mardi peu après minuit, les Forces de défense israéliennes ont annoncé qu’elles avaient frappé un tunnel qui a permis au Hamas « d’infiltrer Israël par la mer ».

Le tunnel maritime était inhabituel, signe que le Hamas a conçu de nouvelles méthodes meurtrières pour attaquer Israël. Le groupe armé possède des kilomètres de tunnels sous la bande de Gaza – un responsable américain les a comparés à des « villes miniatures » – mais la sortie de celui-ci se faisait sur une plage.

Parmi les raisons possibles pour lesquelles Israël a retardé l’envoi de troupes à Gaza après l’attaque du Hamas du 7 octobre, une ressort en particulier, selon les experts militaires : les tunnels.

Sous la petite bande côtière et ses plus de 2 millions d’habitants se trouve un vaste réseau de voies souterraines, de pièces, de cellules et même de routes pour véhicules. Le Hamas, qui supervise Gaza, cacherait des armes, des combattants et même des centres de commandement dans le dédale de chambres souterraines.

Dans la nuit de samedi, des avions de combat israéliens ont frappé 150 cibles souterraines dans le nord de la bande de Gaza, a annoncé l’armée israélienne.

Pour les forces israéliennes qui participent à toute invasion terrestre à grande échelle, l’un des défis les plus redoutables sera celui des tunnels, que le Hamas a passé des années à peaufiner. Pour les gens qui vivent au-dessus des tunnels, l’une des propositions les plus effrayantes sera de savoir comment survivre à la guerre souterraine.

« Nous ne devrions avoir aucune illusion sur la façon dont cela va se passer », a déclaré le général Joseph L. Votel, ancien chef du Commandement central des États-Unis, responsable du Moyen-Orient. « Ce seront des combats sanglants et brutaux. »

Le réseau de tunnels constituera l’un des défis les plus redoutables pour les forces israéliennes participant à une invasion terrestre. Crédit… Sergueï Ponomarev pour le New York Times

Dans une interview, il a rappelé les derniers jours de la bataille pour la ville irakienne de Mossoul, où les combattants de l’État islamique caché dans une série de tunnels en 2017. « Nos soldats irakiens éliminaient, à l’aide de bulldozers, les combattants de l’Etat islamique littéralement enfouis dans les décombres », a-t-il déclaré. “C’était très, très brutal.”

Les tunnels font partie de la vie à Gaza depuis des années, mais ils se sont fortement multipliés après 2007, lorsque le Hamas a pris le contrôle de l’enclave et qu’Israël a renforcé son blocus. Les Palestiniens ont réagi en construisant des centaines de tunnels pour faire passer clandestinement de la nourriture, des marchandises, des personnes et des armes.

Les tunnels coûtent au Hamas environ 3 millions de dollars chacun, selon l’armée israélienne. Certains sont construits en béton préfabriqué et en fer et disposent de salles médicales pour venir en aide aux combattants blessés. D’autres disposent d’espaces à 130 pieds sous terre où les gens peuvent se cacher pendant des mois.

En Israël, les gens appellent souvent le système de tunnels « le bas de Gaza » ou le « métro ».

Yocheved Lifshitz, une femme de 85 ans qui a été retenue en otage par le Hamas pendant 17 jours ce mois-ci, a décrit avoir marché sur des kilomètres à travers une « toile d’araignée » de tunnels. Elle a déclaré aux journalistes mardi que des militants du Hamas l’avaient conduite à travers des couloirs souterrains mouillés et humides jusqu’à « une grande salle où étaient concentrées quelque 25 personnes kidnappées ».

Au bout de deux ou trois heures, ils ont mis cinq personnes de son kibboutz dans une pièce séparée, a-t-elle expliqué.

Vendredi, lors d’une conférence de presse, le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne, a accusé le Hamas de construire des tunnels et d’autres installations sous l’hôpital Al Shifa à Gaza, le plus grand centre médical du territoire. Il a diffusé un enregistrement audio intercepté et affiché une illustration du complexe souterrain.

Le général Votel, qui a visité un tunnel contrôlé par la milice libanaise du Hezbollah près de la frontière israélienne, s’est dit « surpris par le niveau d’effort impliqué dans la création de ces choses ».

« Ce n’était pas seulement des trous dans le sol, c’était une architecture », a-t-il déclaré. “Ils étaient reliés à des pièces et construits de manière à résister aux impacts en surface.”

À mesure que le Hamas élargissait le système souterrain, il dissimulait les entrées des tunnels dans les maisons et autres petites structures du côté égyptien de la frontière, a déclaré Joel Roskin, professeur de géologie à l’Université Bar-Ilan en Israël, qui a étudié les tunnels pendant son séjour en Israël. militaire. Ces tunnels permettaient l’entrée clandestine de marchandises en provenance d’Égypte.

Le système de tunnels s’étend jusqu’à la frontière israélienne au nord.

Il y a dix ans, l’Égypte a entrepris de détruire les tunnels le long de sa frontière, en déversant des eaux usées dans certains d’entre eux et en rasant les maisons qui cachaient les entrées, a déclaré M. Roskin.

Israël a une visibilité limitée sur l’activité des tunnels du côté égyptien de la frontière, a-t-il ajouté. De nombreux réseaux aboutissent dans le nord du Sinaï, mais le gouvernement égyptien a rarement autorisé les chercheurs ou les responsables gouvernementaux israéliens à visiter la région. On ne sait donc pas exactement combien de tunnels transfrontaliers subsistent.

Un Palestinien dégageant un tunnel après que les autorités égyptiennes ont pompé des eaux usées dans le système de tunnels en 2013. Crédit… Ali Ali/Agence européenne de presse photo

Le 14 octobre, le Hamas libéré une vidéo montrant un groupe de combattants sortant de tunnels et simulant une attaque contre des chars israéliens. Sur une musique qui aurait pu faire partie d’une bande originale de « Call of Duty », les combattants évacuent ensuite de faux prisonniers israéliens extraits des chars et les jettent, la tête la première, dans les tunnels, avant de regagner eux-mêmes les passages souterrains.

« C’est ce qui vous attend lorsque vous entrez à Gaza », dit la vidéo à la fin.

Daphné Richemond-Barak, experte en guerre des tunnels à l’Université Reichman en Israël, a déclaré qu’elle doutait que quiconque sache combien de kilomètres de tunnels possède le Hamas. Certains analystes estiment ce chiffre à plusieurs centaines. Le chef du groupe à Gaza, Yahya Sinwar, a déclaré en 2021 qu’il y avait 310 milles de tunnels à Gaza.

En 2018, les Forces de défense israéliennes ont détruit un tunnel cela faisait plus d’un mile de long.

Certains tunnels ont été construits avec du matériel de creusement mécanique, mais les tunnels que le Hamas utiliserait comme rampe de lancement pour des attaques contre Israël sont creusés à la main ou avec des pelles, disent les responsables, pour éviter d’être détectés. Le terrain sablonneux facilite le creusement des tunnels.

En règle générale, les tunnels dans lesquels évoluent les combattants du Hamas mesurent environ six pieds et demi de haut et trois pieds de large, selon les experts. La largeur étroite peut être un cauchemar pour les soldats qui doivent se déplacer en file indienne.

Des Palestiniens inspectent les dégâts causés à leurs maisons après une frappe aérienne israélienne à Khan Younis, à Gaza, jeudi. La plupart des tunnels se trouvent sous des zones densément peuplées. Crédit… Yousef Masoud pour le New York Times

« À des fins défensives, il s’agit d’un défi opérationnel pour Tsahal », a déclaré Mme Richemond-Barak.

Les soldats et officiers qui ont travaillé au nettoyage des tunnels à Gaza dans le passé affirment que les militaires s’abstiennent généralement d’y envoyer des personnes. « Le Hamas a préparé ses tunnels », a déclaré Mme Richemond-Barak. “Ils sont probablement piégés.”

Il n’y a aucune « probabilité » concernant les pièges, a déclaré le colonel Amir Olo, ancien commandant de l’unité d’élite du génie de combat connue sous le nom de Yahalom, chargée du démantèlement des tunnels. Le colonel Olo a participé à un effort israélien en 2014, appelé Bordure protectrice, dont l’objectif déclaré était de détruire le système de tunnels de Gaza au cours d’une invasion terrestre de deux semaines.

Les pièges – généralement des bombes qui sont déclenchées à distance ou qui explosent lorsque quelque chose traverse un fil-piège – sont toujours présents, a-t-il déclaré. En 2013, six soldats israéliens ont été blesséset l’un d’entre eux a été aveuglé lorsqu’un piège a explosé alors qu’ils tentaient d’insérer une caméra dans un tunnel du Hamas.

Les soldats qui ont dégagé des tunnels disent qu’entrer dans un tunnel est la dernière chose qu’ils veulent faire. “En utilisant les tunnels, l’ennemi peut nous encercler et nous attaquer par derrière”, a déclaré le colonel Olo dans une interview.

Ben Milch, un Israélien américain qui a nettoyé des tunnels avec l’armée israélienne pendant la guerre de Gaza en 2014, a déclaré que son unité avait été la cible de tirs répétés alors qu’elle travaillait à la destruction de quelque 13 tunnels.

Au début, a déclaré M. Milch, lui et d’autres soldats ne savaient pas où chercher les entrées, qui se trouvaient souvent dans des zones densément peuplées, à proximité des mosquées et des maisons. Mais ensuite, les troupes ont commencé à repérer des signes révélateurs, comme des systèmes de poulies à côté des bâtiments.

Les frappes aériennes et les capteurs télécommandés peuvent détruire des tunnels, mais à terme, Israël devra envoyer des gens s’il veut avoir l’assurance qu’un réseau a été entièrement démantelé, ont déclaré des responsables militaires.

« Pour contrer les tactiques liées aux tunnels, il faut des forces terrestres », selon un rapport de la RAND Corporation sur la guerre de Gaza de 2014. « Même après la conclusion de Protective Edge, Tsahal a été confronté à de véritables défis technologiques pour détecter, combattre et finalement détruire les tunnels. »

Une unité militaire israélienne appelée Samur, ou belette, est spécialisée dans la guerre souterraine et s’entraîne dans de faux tunnels en Israël.

L’entrée d’un tunnel découvert par les forces israéliennes près de Kissufim, en Israël, en 2017. L’armée israélienne entraîne régulièrement l’infanterie à détruire les tunnels. Crédit… Uriel Sinaï pour le New York Times

Un soldat réserviste israélien en Cisjordanie a déclaré que d’autres unités d’infanterie s’entraînent également à la guerre des tunnels.

Il a décrit une technique, appelée « cheveux violets », utilisée pour localiser les tentacules d’un tunnel. Les troupes israéliennes larguent des grenades fumigènes dans un tunnel, puis surveillent la fumée violette qui s’échappe des maisons de la zone. La fumée, a expliqué le soldat, indique qu’une maison est reliée au réseau de tunnels et doit être bouclée avant que les soldats ne descendent dans les tunnels. La fumée se déplace comme des mèches de cheveux à travers le système de tunnels, a-t-il déclaré.

Mais les tunnels maritimes représentent une tendance future dangereuse, a déclaré Mme Richemond-Barak.

En 2018, Israël en a détruit un qui s’étendait sur des mètres dans la mer, peut-être le premier de ce type découvert. Les plongeurs du Hamas auraient pu utiliser le tunnel pour pénétrer dans les eaux israéliennes sans être détectés.

Après que l’armée israélienne a annoncé mardi avoir détruit le tunnel menant à la mer, elle a publié une vidéo d’un autre incident. Les responsables ont déclaré que l’image montrait les forces israéliennes bombardant des plongeurs du Hamas qui étaient sortis d’un tunnel le long de la côte de Gaza et tentaient d’entrer en Israël près de la plage de Zikim.

« Le Hamas innove continuellement dans le domaine de la guerre souterraine et exploite ses connaissances et…