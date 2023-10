Les forces américaines ont frappé deux cibles dans l’est de la Syrie utilisées par le Corps des Gardiens de la révolution islamique iranien et d’autres groupes affiliés à l’Iran, a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin dans un communiqué. Ces attaques reflètent la volonté de Washington d’empêcher une extension de la guerre entre Israël et Gaza à d’autres parties du Moyen-Orient et de dissuader de nouvelles attaques contre les troupes américaines dans la région, qui ont fait 21 blessés légers parmi les militaires américains ce mois-ci. L’Assemblée générale des Nations Unies se réunira vendredi à 10 heures pour discuter d’un éventuel arrêt temporaire des combats.