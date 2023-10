L’armée israélienne a déclaré que ses forces étaient entrées dans Gaza du jour au lendemain et avaient étendu leurs opérations terrestres avec de l’infanterie, des chars et de l’artillerie. « Les forces restent toujours sur le terrain et poursuivent la guerre », a déclaré samedi matin le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari. Ses commentaires soulèvent la possibilité qu’une incursion terrestre israélienne soutenue, attendue depuis longtemps, aurait pu commencer. Alors que les frappes aériennes frappaient le territoire palestinien assiégé, Gaza était confrontée à une panne d’Internet « totale ou quasi totale », selon les groupes de surveillance d’Internet. Plusieurs groupes humanitaires déclarent qu’ils ne sont pas en mesure d’atteindre leur personnel à l’intérieur de Gaza, car l’Organisation mondiale de la santé a averti que la panne empêcherait les ambulances d’atteindre les blessés. Les journalistes du Washington Post et d’autres médias ont déclaré avoir perdu le contact avec leurs collègues à Gaza.