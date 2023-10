L’armée israélienne affirme les troupes et les chars sont brièvement entrés dans le nord de Gaza dans la nuit de jeudi, touchant plusieurs cibles militantes alors qu’une incursion terrestre plus large se profilait après plus de deux semaines de guerre.

Les frappes aériennes israéliennes ont dévasté certaines parties de la bande de Gaza, laissant des quartiers en ruines et des hôpitaux qui peinent à soigner les masses de blessés avec des ressources en diminution.

Cette guerre, qui en est maintenant à son 20e jour, est la plus meurtrière des cinq guerres à Gaza pour les deux camps. Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré jeudi que plus de 7 000 Palestiniens avaient été tués jusqu’à présent, soit plus de trois fois le nombre de morts lors de la guerre de Gaza de six semaines en 2014. En Cisjordanie occupée, plus de 100 Palestiniens ont été tués. ont été tués dans des violences et des raids israéliens à la suite du déchaînement surprise du Hamas le 7 octobre dans le sud d’Israël.

L’Associated Press n’a pas pu vérifier de manière indépendante le bilan des morts cité par le Hamas, qui affirme compter les chiffres des directeurs d’hôpitaux.

Les combats ont tué plus de 1 400 personnes en Israël, selon les responsables israéliens, pour la plupart des civils morts au combat. première attaque du Hamas. L’armée israélienne a porté le nombre d’otages restants à Gaza à 222 personnes, dont des étrangers présumés capturés par le Hamas lors de l’incursion. Quatre otages ont été libérés jusqu’à présent.

Les États-Unis et d’autres responsables craignent que les combats ne dégénèrent en un conflit régional plus vaste.

Actuellement:

Voici ce qui se passe dans la dernière guerre entre Israël et le Hamas :

NOUS RÉPONDRONS AUX ATTAQUES RÉCENTES CONTRE LES TROUPES STATIONNÉES AU MOYEN-ORIENT AU MOMENT « DE NOTRE CHOIX », DIT LA MAISON BLANCHE

WASHINGTON — Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré jeudi que les États-Unis réagiraient « au moment et de la manière de leur choix » à une récente vague d’attaques qui, selon les États-Unis, auraient été menées par des groupes soutenus par l’Iran contre les troupes américaines stationnées. au Moyen-Orient.

L’avertissement brutal du porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, est intervenu un jour après que le président Joe Biden a déclaré que l’ayatollah iranien Ali Khamenei avait été directement averti que les États-Unis réagiraient si l’Iran ou ses mandataires continuaient d’attaquer les troupes américaines. Les attaques contre les troupes américaines dans la région se sont multipliées depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre australien Anthony Albanese à la Maison Blanche, Biden a déclaré : « Mon avertissement à l’ayatollah était que s’ils continuent d’agir contre ces troupes, nous réagirons. Et il devrait être préparé.

Invité jeudi à fournir plus de détails sur la manière dont ce message a été transmis à Khamenei, Kirby a refusé de donner plus de détails.

La milice irakienne déclare avoir attaqué une base dans le nord de l’Irak abritant des troupes américaines

BAGDAD — Une milice soutenue par l’Iran en Irak affirme avoir mené une attaque avec deux drones suicide contre une base abritant des troupes américaines dans le nord de l’Irak.

La Résistance islamique, qui regroupe plusieurs milices soutenues par l’Iran, a déclaré dans un communiqué que ses combattants avaient attaqué jeudi la “base d’occupation américaine” près de l’aéroport de la ville d’Erbil avec deux drones qui ont directement touché leurs cibles.

Il n’a donné aucun autre détail et aucun commentaire n’a été fait dans l’immédiat de la part de l’armée américaine.

La semaine dernière a été marquée par une série d’attaques contre des installations militaires américaines en Irak et en Syrie – la plupart revendiquées par le même groupe, qui a déclaré qu’il exerçait des représailles contre le soutien américain à Israël dans sa guerre contre le Hamas.

CHYPRE LIGNE SON PORT PRINCIPAL À GAZA COMME CORRIDOR D’AIDE HUMANITAIRE

NICOSIE, Chypre — Le président chypriote Nikos Christodoulides a déclaré que la nation insulaire est prête à servir de plaque tournante de l’aide humanitaire à la bande de Gaza.

Christodoulides a déclaré jeudi aux journalistes à Bruxelles qu’il avait présenté aux dirigeants de l’Union européenne une proposition visant à établir un « couloir d’aide humanitaire » reliant Limassol, le principal port de Chypre, à Gaza. Le président chypriote a déclaré avoir discuté de cette idée avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sissi.

Le porte-parole du gouvernement, Constantinos Letymbiotis, a déclaré à l’Associated Press que les dirigeants européens « ont manifesté leur intérêt » pour la proposition.

EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS DANS LE MONDE ENTIER SUR LE SORT DES OTAGES

PARIS — L’absence de plus de 200 personnes retenues en otage par le Hamas se fait sentir – et se voit – partout dans le monde.

Trente poussettes vides étaient exposées jeudi sur une pelouse devant la Tour Eiffel, chacune avec une photo de l’un des enfants retenus. Deux cents chaises en plastique vides étaient également alignées devant le siège européen des Nations Unies à Genève avec des photos des disparus.

Les membres des familles et les groupes juifs gardent l’attention sur les personnes capturées par les militants du Hamas le 7 octobre, alors qu’Israël continue de bombarder la bande de Gaza avec des frappes aériennes et se prépare à une vaste invasion terrestre.

« Notre objectif est de… sensibiliser le public à la situation de ces enfants », a déclaré Yonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France, à propos de l’exposition de la Tour Eiffel. “Il n’est pas acceptable d’avoir des otages et il est encore plus inacceptable d’avoir des enfants en otages du Hamas.”

Le groupe d’Arfi a également installé des poussettes vides dans les villes côtières françaises de Nice et de Marseille.

La veille, des ours en peluche aux yeux bandés avec des photos des enfants enlevés avaient été placés devant une fontaine à Tel Aviv.

Des manifestants et des membres des familles des otages pris au kibboutz Kfar Azza ont appelé jeudi à leur libération lors d’une manifestation de rue à Tel Aviv.

Une affiche indiquait que 62 personnes du kibboutz avaient été tuées, 17 kidnappées et une disparue. Des centaines d’autres ont été blessés.

“Je veux que mon frère revienne”, a déclaré Ido Shamriz, frère d’Alon Shamriz. «Je veux qu’il (revienne) maintenant. Amenez maintenant toutes les personnes kidnappées en Israël, maintenant.

LE MINISTRE IRAN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SE DÉCLARE « PRÊT » À JOUER SON RÔLE DANS LA LIBÉRATION DES OTAGES

NATIONS UNIES — Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que le Hamas était prêt à libérer les prisonniers civils enlevés en Israël et a souligné que la communauté internationale doit assumer la responsabilité de la libération des 6 000 prisonniers palestiniens détenus en Israël.

Hossein Amirabdollahian a déclaré jeudi lors d’une réunion d’urgence de l’Assemblée générale des Nations Unies que l’Iran “est prêt à jouer son rôle dans cette entreprise humanitaire très importante, aux côtés du Qatar et de la Turquie”.

L’Iran est un soutien clé du Hamas et le Qatar a déjà joué un rôle clé dans la libération de quatre civils israéliens, parmi les plus de 200 encore détenus.

Amirabdollahian a accusé les États-Unis de participer directement à la guerre entre Israël et le Hamas et à ce qu’il a qualifié de « génocide » contre les Palestiniens.

Il a également lancé un avertissement ferme « contre les conséquences incontrôlables du soutien financier, militaire et opérationnel illimité de la Maison Blanche au régime de Tel Aviv ».

“Je dis franchement à l’homme d’État américain, qui gère actuellement le génocide en Palestine, que nous ne sommes pas favorables à l’expansion de la guerre dans la région”, a déclaré le plus haut diplomate iranien en anglais au début de son discours.

« Mais je préviens que si le génocide à Gaza continue, ils ne seront pas épargnés par cet incendie », a déclaré Amirabdollahian. « C’est notre maison et l’Asie occidentale est notre région. Nous ne faisons de compromis avec aucun parti ni aucune partie, et nous n’avons aucune réserve en ce qui concerne la sécurité de notre maison.

DES OFFICIELS RUSSES ET IRANIENS SE RENCONTRENT À MOSCOU POUR DISCUTER DE LA GUERRE ISRAÉL-HAMAS

MOSCOU — Un haut diplomate iranien a discuté jeudi de la situation dans la bande de Gaza avec un envoyé du Kremlin au Moyen-Orient.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Bagheri, a rencontré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov, qui est l’envoyé du Kremlin pour le Moyen-Orient.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré dans un compte rendu laconique des pourparlers qu’il avait souligné « la nécessité d’une cessation des hostilités dans et autour de la bande de Gaza et de la fourniture rapide d’une aide humanitaire à la population palestinienne touchée ».

Les diplomates ont également réaffirmé l’engagement commun de Moscou et de Téhéran de « poursuivre une coordination étroite des efforts dans l’intérêt de la stabilisation de la situation au Moyen-Orient ».

LE MINISTÈRE RUSSE DES ÉTRANGERS DÉCLARE AVOIR DISCUTÉ DE LA LIBÉRATION DES OTAGES AVEC UN REPRÉSENTANT DU HAMAS

MOSCOU — Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré avoir discuté de la libération des otages dans la bande de Gaza et de l’évacuation des ressortissants russes et d’autres citoyens étrangers avec un représentant du Hamas en visite à Moscou jeudi.

Le ministère a déclaré dans un communiqué diffusé par les agences de presse russes que les entretiens avec Abou Marzouk, membre du bureau politique du Hamas, s’inscrivaient dans le cadre des efforts de Moscou pour obtenir la libération immédiate des otages étrangers détenus à Gaza. Il a indiqué que les questions liées à l’organisation de l’évacuation des citoyens russes et étrangers de Gaza ont également été discutées.

Le ministère a noté que la partie russe « a réaffirmé sa position inébranlable en faveur de la mise en œuvre des décisions bien connues de la communauté internationale, y compris les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui envisagent la création d’un État palestinien souverain. État situé dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale et coexistant en paix et en sécurité avec Israël. »

LE PREMIER MINISTRE PAR INTERIM D’ESPAGNE APPELLE À UNE CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA PAIX

BRUXELLES — Le Premier ministre espagnol par intérim, Pedro Sánchez, a appelé jeudi à la tenue d’une conférence internationale de paix sur le conflit au Moyen-Orient dans les six mois, dans le but de résoudre la guerre entre Israël et le Hamas.

“Depuis l’Espagne, nous proposons qu’une conférence internationale de paix se tienne dans les six mois afin que toute la communauté internationale se sente impliquée, soit impliquée et que nous puissions trouver définitivement une solution à deux États pour Israël et la Palestine”, a-t-il déclaré à Bruxelles avant la réunion. Réunion du Conseil de l’Union européenne.

Sánchez a également appelé à un cessez-le-feu humanitaire afin d’acheminer l’aide vers Gaza et a appelé…