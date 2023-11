Guerre Israël-Hamas : mises à jour en direct et dernières nouvelles

L’administration du président américain Joe Biden a déclaré qu’Israël autoriserait une pause humanitaire de quatre heures chaque jour dans les opérations de combat dans le nord de Gaza afin de permettre aux civils de fuir vers le sud, à partir de jeudi.

Biden a également déclaré aux journalistes qu’il avait demandé aux Israéliens une « pause de plus de trois jours » lors des négociations sur la libération de certains otages détenus par le Hamas, bien qu’il ait exclu la possibilité d’un cessez-le-feu général.

En Europe, le président français Emmanuel Macron a ouvert une conférence sur l’aide à Gaza en appelant Israël à protéger les civils, affirmant que « toutes les vies ont la même valeur » et que la lutte contre le terrorisme « ne pourra jamais être menée sans règles ».

La France souhaite que la conférence d’aide de jeudi, qui rassemble plus de 50 pays, réponde aux besoins croissants de l’enclave palestinienne assiégée, notamment en nourriture, en eau, en produits médicaux, en électricité et en carburant.

La guerre, qui en est à son deuxième mois, a été déclenchée par l’attaque du Hamas le 7 octobre dans le sud d’Israël.

Le nombre de Palestiniens tués dans la guerre s’élève à 10 818, dont plus de 4 400 enfants, selon le rapport du Hamas. Ministère de la Santé à Gaza dit.

En Cisjordanie occupée, plus de 160 Palestiniens ont été tués dans les violences et les raids israéliens. Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël, la plupart dans le Attaque du Hamaset 239 otages ont été emmenés d’Israël à Gaza par le groupe militant.

Des responsables américains affirment que les décès à Gaza pourraient en réalité être plus élevés que ceux signalés

Les responsables américains estiment que le nombre de morts à Gaza pourrait bien être encore plus élevé que les plus de 10 000 signalés par le ministère de la Santé du territoire, dirigé par le Hamas, a déclaré mercredi la secrétaire d’État adjointe Barbara Leaf lors d’un panel de la Chambre.

Des responsables israéliens, le président américain Joe Biden et d’autres ont contesté les chiffres du ministère de la Santé – qui dépassaient les 10 800 morts à Gaza jeudi – les qualifiant d’exagérés.

“Nous pensons qu’ils sont très élevés, franchement, et il se pourrait qu’ils soient encore plus élevés que ce qui est cité”, a-t-elle déclaré, ajoutant plus tard que c’était “très possible”.

Leaf a déclaré que les responsables américains s’appuient « sur diverses personnes présentes sur le terrain », mais n’a donné aucun autre détail sur l’évaluation américaine.

Leaf a noté que les responsables de la santé à Gaza ne séparent pas le nombre de civils et de combattants tués, et a déclaré qu’il était difficile de connaître le nombre réel de morts tant que les combats se poursuivent.

L’EXLOSION FRAPPE LA VILLE ISRAÉLIENNE DE LA MER ROUGE ET LES REBELLES HOUTHI DU YÉMEN S’EN PRENDENT LE CRÉDIT

L’armée israélienne a déclaré qu’un drone avait explosé jeudi dans la cour d’une maison de la ville d’Eilat, sur la mer Rouge, sans faire de blessés, et qu’un missile sol-sol à longue portée avait été intercepté avant d’entrer dans l’espace aérien israélien.

Plus tard, les rebelles Houthis du Yémen ont déclaré avoir tiré une série de missiles balistiques sur des cibles israéliennes, dont certaines se dirigeaient vers Eilat, selon le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Sare’e.

La série de tirs de missiles de jeudi est l’une des cinq attaques aériennes au moins que les Houthis ont lancées contre le sud d’Israël depuis le 7 octobre. Les forces soutenues par l’Iran, qui contrôlent la capitale du Yémen, Sanaa, sont de fervents ennemis d’Israël et ont juré de poursuivre leurs opérations militaires. opérations de soutien aux Palestiniens.

AUCUN MOYEN POUR L’AIDE D’ATTEINTER LES CIVILS DANS LE NORD DE GAZA, DÉCLARE UN RESPONSABLE AMÉRICAIN

WASHINGTON — L’envoyé humanitaire américain pour la guerre a décrit l’amélioration de l’acheminement de l’aide au centre et au sud de Gaza, mais n’a décrit aucun effort de ce type dans la zone de combat du nord, autre que celui d’aider les civils à fuir l’intensification de l’attaque israélienne.

L’envoyé spécial David Satterfield a déclaré jeudi que la communauté internationale avait pu obtenir du carburant pour relancer les usines de dessalement d’eau dans le sud, et que l’aide au sud s’élevait en moyenne à 100 camions par jour. Deux pipelines fournissant de l’eau potable au sud d’Israël ont été remis en service.

“Nous espérons pouvoir, dans les prochains jours, répondre aux besoins minimum de la population du sud”, a-t-il déclaré.

Satterfield a également déclaré lors du point de presse en ligne que les accords en cours d’élaboration incluraient un moyen de déplacer les blessés du nord.

L’ONU a estimé mercredi que des centaines de milliers de personnes se trouvaient toujours dans le nord de Gaza, mais n’a pas pu fournir dans l’immédiat un chiffre actualisé.

13 Palestiniens tués lors d’un raid en Cisjordanie, selon le Hamas, 9 étaient ses combattants

JERUSALEM — Un raid israélien d’une heure dans le camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie, a tué jeudi 13 Palestiniens, selon les responsables palestiniens de la santé.

L’armée israélienne a déclaré avoir tué au moins 10 militants. Le Hamas a revendiqué neuf des personnes tuées lors du raid comme étant ses combattants militants. L’attaque comprenait une frappe de drone – un mode d’attaque autrefois rare en Cisjordanie et devenu de plus en plus courant depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas.

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré que l’un de ses ambulanciers, Sabreen Obeidi, avait été blessé par balle dans le dos par les forces israéliennes ciblant une ambulance. Le groupe a publié sur la plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter, une photo d’une ambulance avec un seul impact de balle.

L’association médicale Médecins sans frontières a déclaré que les membres de son équipe avaient soigné un ambulancier qui avait été abattu dans une ambulance à 10h30, heure locale. Depuis 11 heures du matin, des véhicules militaires israéliens ont empêché les ambulances d’entrer dans leurs hôpitaux, obligeant les équipes à envoyer les patients vers des hôpitaux plus éloignés.

Les membres de l’équipe ont déclaré avoir vu les forces israéliennes tirer à l’entrée de l’hôpital, les balles frappant le mur juste au-dessus de la porte.

“Les hôpitaux ne sont pas des cibles et doivent rester des espaces sûrs”, a déclaré l’organisation dans un communiqué.

Les forces israéliennes ont déclaré avoir arrêté plus de 20 Palestiniens, confisqué des armes et des munitions et détruit un tunnel souterrain. Deux militants ont été tués dans une fusillade alors que les soldats quittaient la zone, a indiqué l’armée.

Les habitants ont déclaré que le raid s’était déroulé en deux étapes. Vers 1 heure du matin, les habitants ont déclaré que les forces israéliennes avaient pris d’assaut la ville, utilisant des bulldozers pour démolir les routes. À 10 heures du matin, les forces sont de nouveau entrées, tirant sur divers endroits avec des drones.

LE CHEF DE LA CIA EST AU QATAR TRAVAILLANT À LA LIBÉRATION DES OTAGES, DIT UN RESPONSABLE

WASHINGTON – Le directeur de la CIA, William Burns, était à Doha jeudi pour discuter des efforts visant à obtenir la libération des otages à Gaza avec le Premier ministre qatari et le chef de l’agence de renseignement israélienne du Mossad, selon un responsable américain.

Burns a rencontré le chef du Mossad David Barnea et le Premier ministre Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a indiqué le responsable. Le responsable s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de sujets sensibles.

Le groupe militant du Hamas qui dirige Gaza détient ce que les responsables estiment être quelque 240 otages capturés lors de l’incursion meurtrière du Hamas en Israël le 7 octobre. Les responsables internationaux seraient en train de rechercher un accord selon lequel le Hamas pourrait libérer certains otages en échange d’une pause dans l’attaque aérienne, terrestre et maritime d’Israël sur Gaza.

Le Qatar est un intermédiaire fréquent dans les relations internationales avec le Hamas, et certains hauts dirigeants politiques du Hamas ont élu domicile dans ce pays du Golfe.

Le responsable américain a souligné que Burns ne jouait pas un rôle de premier plan dans les négociations.

LA MAISON BLANCHE DIT QU’ISRAÉL ACCEPTE DES PAUSES QUOTIDIENNES DE 4 HEURES DANS LES COMBATS AU NORD DE GAZA AFIN DE PERMETTRE AUX CIVILS DE FUIR

La Maison Blanche a déclaré qu’Israël avait accepté de mettre en place des pauses humanitaires quotidiennes de quatre heures dans son attaque contre le Hamas dans le nord de Gaza. L’administration Biden affirme avoir assuré une deuxième voie permettant aux civils de fuir les combats.

Le président Joe Biden avait demandé au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d’instituer des pauses quotidiennes lors d’un appel téléphonique lundi.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, a déclaré que la première pause humanitaire serait annoncée jeudi et que les Israéliens s’étaient engagés à annoncer chaque fenêtre de quatre heures au moins trois heures à l’avance. Biden dit avoir demandé aux Israéliens une « pause de plus de trois jours » lors des négociations sur la libération de certains otages détenus par le Hamas.

LE MINISTERE PALESTINIEN DE LA SANTE DIT PRES DE 11 000 TUES A GAZA

Le ministère palestinien de la Santé affirme que le nombre de Palestiniens tués à Gaza s’élève à 10 818.

Dans sa dernière mise à jour jeudi, le ministère a indiqué que ce chiffre inclut 4 412 enfants et 2 198 femmes. La grande majorité a été tuée dans les frappes aériennes israéliennes qui ont frappé l’enclave à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël.

À Gaza, 26 905 Palestiniens supplémentaires ont été blessés.

LE MINISTRE ALLEMAND DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE RETOUR AU MOYEN-ORIENT

BERLIN — Le ministre allemand des Affaires étrangères Baerbock se rend au Moyen-Orient pour la troisième fois en un mois, avec des escales prévues aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Israël.

Le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré jeudi que les réunions de Baerbock se concentreraient sur la libération des otages allemands détenus par le Hamas à Gaza, la situation humanitaire là-bas et les efforts visant à empêcher une conflagration régionale du conflit.

Le chancelier Olaf Scholz s’est également rendu en Israël et dans d’autres pays de la région depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

L’ARABIE SAOUDITE ENVOIE UN AVION CARGO CHARGÉ DE NOURRITURE ET D’AIDE À GAZA

RIYAD, Arabie Saoudite – L’Arabie saoudite a envoyé un avion cargo chargé de 35 tonnes de nourriture et d’aide humanitaire en Égypte pour livraison dans la bande de Gaza.

L’agence de presse saoudienne a annoncé jeudi la première livraison d’aide de ce type en provenance du royaume.

L'agence de presse saoudienne a annoncé jeudi la première livraison d'aide de ce type en provenance du royaume.