L’armée israélienne a intensifié ses frappes aériennes à Gaza, notamment près de son plus grand hôpital, tandis que des milliers de personnes désespérées en quête de nourriture et de produits de première nécessité ont fait irruption dans les entrepôts d’aide dans l’enclave assiégée.

La connectivité Internet et téléphonique a été rétablie pour de nombreuses personnes dimanche après les frappes israéliennes. a coupé la plupart des communications sur le territoire vendredi tard.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a qualifié samedi la guerre entre Israël et le Hamas, qui dure depuis trois semaines, de combat pour l’existence d’Israël et a déclaré que « plus jamais ça, c’est maintenant ». Il a annoncé une « deuxième étape » dans la guerre et a déclaré qu’Israël était déterminé à ramener les 229 otages pris par le Hamas lors du massacre sanglant du 7 octobre.

Le bilan palestinien a dépassé les 8 000 morts, pour la plupart des femmes et des enfants, selon le Ministère de la Santé dans la bande de Gaza dirigée par le Hamas. En Cisjordanie occupée, plus de 110 Palestiniens ont été tués dans les violences et les raids israéliens.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël lors d’une incursion surprise par des militants du Hamas, dont au moins 310 soldats, selon le gouvernement israélien. Quatre des 229 otages Ont été libérés.

Actuellement:

Voici ce qui se passe dans la dernière guerre entre Israël et le Hamas :

UN GARDIEN DE LA PAIX DE L’ONU EST BLESSÉ DANS LE SUD DU LIBAN

BEYROUTH — La mission des Nations Unies au Liban affirme qu’un soldat de maintien de la paix a été légèrement blessé après que sa base dans le sud du pays ait été touchée par un obus de mortier.

Le groupe militant Hezbollah, allié du Hamas au Liban, s’est affronté avec les troupes israéliennes le long de la frontière libano-israélienne depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre. Les escarmouches sont restées relativement contenues et principalement le long d’une poignée de villes frontalières.

Les deux obus de mortier ont touché une base de l’UNIFEL près du village frontalier de Houla, au sud-est du pays, a indiqué la mission de l’ONU. Le casque bleu blessé a été légèrement blessé et se trouve dans un état stable. Plus tôt samedi, un obus a touché le quartier général de la FINUL dans la ville côtière de Naqoura, dans le sud du pays, mais aucun blessé n’a été mentionné.

La FINUL n’a pas précisé d’où provenaient les bombardements et a déclaré qu’elle enquêtait sur les deux incidents.

La FINUL a été créée pour superviser le retrait des troupes israéliennes du sud du Liban après l’invasion de 1978. La mission a été élargie après la guerre de 2006, permettant aux soldats de la paix de se déployer le long de la frontière libano-israélienne pour aider les troupes libanaises à étendre leur autorité dans le sud de leur pays pour la première fois depuis des décennies.

LE PAPE APPELLE AU CESSEZ-LE-FEU ET À LA LIBÉRATION DES OTAGES

CITÉ DU VATICAN — Le pape François a appelé à plusieurs reprises dimanche à un cessez-le-feu à Gaza.

“Continuons à prier pour l’Ukraine et pour la grave situation en Palestine, en Israël et dans d’autres régions en guerre”, a déclaré François.

« En particulier, à Gaza, laissez de l’espace pour garantir l’aide humanitaire. Et que les otages soient libérés immédiatement. Que personne n’abandonne la possibilité d’arrêter les armes. Cessez le feu», a-t-il ajouté depuis la fenêtre du Palais apostolique au-dessus de la place Saint-Pierre.

Le pape a cité le révérend Ibrahim Faltas, vicaire de Terre Sainte, qui s’est joint à lui dans son appel urgent en faveur d’un cessez-le-feu.

« Arrêtez-vous frères et sœurs, la guerre est toujours une défaite. Toujours! Toujours!” a-t-il conclu.

LE PREMIER MINISTRE DE NORVÈGE CRITIQUE ISRAÉL

HELSINKI — Le Premier ministre norvégien a déclaré que la réaction d’Israël à l’attaque du Hamas dépasse les règles du droit international sur la proportionnalité.

“Il est dit en droit international que (la réaction à une telle attaque) doit être proportionnée”, a déclaré dimanche le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre à la chaîne publique NRK dans une interview.

« Les civils doivent être pris en compte, et le droit humanitaire en est pleinement conscient. Je pense que la ligne a désormais été largement dépassée » par Israël, a-t-il déclaré, ajoutant que sa principale préoccupation est que l’aide d’urgence n’arrive pas dans la bande de Gaza.

La Norvège a voté vendredi en faveur de la résolution des Nations Unies appelant à une « trêve humanitaire » conduisant à un arrêt des hostilités à Gaza.

« C’est une situation catastrophique, et je pense qu’elle constitue clairement une violation de ce que nous appelons les règles de la guerre ou le droit humanitaire », a-t-il déclaré. « Beaucoup craignent que l’escalade à laquelle nous assistons actuellement ne déclenche un conflit bien plus important dans la région, et évidemment un conflit bien plus durable. »

LE MINISTERE DE LA SANTE DE GAZA DIT A 8 000 MORTS PALESTINIENS

DEIR AL-BALAH, Bande de Gaza — Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, affirme que plus de 8 000 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre le 7 octobre.

Le bilan s’est alourdi à 8 005 Palestiniens, dont plus de 3 300 mineurs et plus de 2 000 femmes.

Le ministère de la Santé fait partie du gouvernement dirigé par le Hamas, mais il comprend des médecins et des fonctionnaires chevronnés qui ne sont pas affiliés au groupe. Le bilan des guerres précédentes a résisté à l’examen minutieux de l’ONU, aux enquêtes indépendantes et même aux décomptes d’Israël. Le ministère a publié la semaine dernière des registres détaillés indiquant les noms, âges et numéros d’identification de la plupart des décès qu’il a enregistrés, affirmant que certains corps n’ont pas encore été identifiés.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées du côté israélien, en grande majorité des civils tués par le Hamas lors de son incursion sanglante en Israël le 7 octobre.

Le chef de l’ONU réitére son appel à un cessez-le-feu humanitaire

KATMANDOU, Népal — Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a réitéré son appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza et a appelé à la libération inconditionnelle de tous les otages et à l’acheminement de secours durables à la population du territoire.

Guterres, qui est en visite officielle au Népal, a condamné les « attaques effroyables perpétrées par le Hamas » et a déclaré « qu’il n’y a jamais aucune justification pour les meurtres, les blessés et les enlèvements de civils ». Il a également déclaré qu’il regrettait la décision d’Israël d’intensifier ses opérations militaires à Gaza.

Il a également rappelé à Israël et au Hamas leurs obligations en vertu du droit international humanitaire. « J’ai toujours été cohérent dans mon appel au strict respect des principes et règles bien établis du droit international humanitaire. La protection des civils est primordiale », a-t-il déclaré.

« Les lois de la guerre établissent des règles claires pour protéger la vie humaine et respecter les préoccupations humanitaires. Ces lois ne peuvent pas être détournées par souci d’opportunité. Le monde est témoin d’une catastrophe humanitaire qui se déroule sous nos yeux », a-t-il ajouté.

QUI RESTAURE LE CONTACT AVEC UNE ÉQUIPE À GAZA

LE CAIRE — Le chef de l’Organisation mondiale de la santé affirme avoir réussi à communiquer avec l’équipe de l’agence à Gaza après le rétablissement progressif de la connectivité Internet et téléphonique dans l’enclave.

“Ils ont déclaré que les deux dernières nuits avaient été extrêmement tendues avec de nombreuses frappes aériennes – sans carburant, sans eau, sans électricité, sans connectivité et sans abri sûr vers lequel évacuer”, a écrit Tedros Adhanom sur X, anciennement Twitter.

Il a ajouté que l’équipe de l’OMS, comme d’autres à Gaza, reste en danger et a appelé à un cessez-le-feu humanitaire immédiat.

Le porte-parole de l’OMS, Tarik Jasarevic, a déclaré que l’agence comptait 30 employés à Gaza.

LE CROISSANT-ROUGE PALESTINIEN DIT QU’ISRAÉL ORDONNE L’ÉVACUATION DE L’HÔPITAL DE GAZA

JERUSALEM — Un porte-parole du Croissant-Rouge palestinien a déclaré que l’hôpital Al-Quds de la ville de Gaza a reçu dimanche matin deux appels des autorités israéliennes exigeant son évacuation.

Un communiqué publié par l’organisation indique que ces appels constituent une « menace claire et directe que l’hôpital doit être évacué immédiatement, faute de quoi le PRCS assume l’entière responsabilité de la vie de toutes les personnes à l’intérieur de l’hôpital ».

Le porte-parole Nebal Farsakh a déclaré que depuis dimanche matin, les frappes aériennes israéliennes se sont multipliées dans la zone, atteignant des bâtiments jusqu’à 50 mètres (yards).

Elle a indiqué que 12 000 personnes sont actuellement hébergées à l’hôpital. L’unité de soins intensifs est principalement occupée par des enfants blessés lors des dernières frappes aériennes. « La plupart d’entre eux sont connectés à des appareils à oxygène », a-t-elle expliqué. « Les évacuer serait les tuer. »

L’armée israélienne n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat dimanche. L’armée a demandé à environ un million de personnes d’évacuer vers le sud de la bande de Gaza en prévision d’une invasion terrestre attendue.

L’OMS a déclaré qu’il était impossible d’évacuer des patients sans mettre leur vie en danger. Les hôpitaux de Gaza fonctionnent déjà à pleine capacité en raison des blessures causées par les bombardements incessants, et sont incapables d’absorber une augmentation spectaculaire du nombre de patients, tout en abritant des milliers de civils, a indiqué l’agence des Nations Unies.

L’ONU DIT QUE DES MILLIERS DE PERSONNES S’ENTRENT DANS LES ENTREPÔTS DE GAZA POUR PRENDRE DE LA NOURRITURE

DEIR AL-BALAH, Bande de Gaza — L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens affirme que des milliers de personnes ont fait irruption dans ses entrepôts d’aide à Gaza pour emporter de la nourriture et d’autres « articles de survie de base ».

Thomas White, directeur de l’agence à Gaza, a déclaré dimanche que l’effraction était « un signe inquiétant que l’ordre civil commence à s’effondrer » après trois semaines de guerre entre Israël et les dirigeants du Hamas à Gaza.

L’agence, connue sous le nom d’UNRWA, fournit des services de base à des centaines de milliers de personnes à Gaza. Ses écoles à travers le territoire ont été transformées en abris bondés abritant les Palestiniens déplacés par le conflit.

LA MILICE IRAKIENNE SOUTIENNÉE PAR L’Iran DIT QU’ELLE A FRAPPÉ LA BASE LOGEMENT DES FORCES AMÉRICAINES EN SYRIE

DAMAS, Syrie — Une milice irakienne soutenue par l’Iran affirme avoir lancé des frappes de drones sur une base abritant les forces américaines dans l’est de la Syrie.

La Résistance islamique en Irak, qui a revendiqué une série de frappes contre les forces américaines en Irak et en Syrie au cours des deux dernières semaines, a revendiqué dimanche la dernière attaque. Le groupe a déclaré que ces attaques étaient des représailles au soutien américain à Israël.

Selon le Pentagone, vendredi, il y a eu au moins 20 attaques contre des bases et du personnel américains en Irak et en Syrie depuis le 17 octobre, et 21 membres du personnel américain ont été blessés dans deux de ces assauts lorsque des drones ont ciblé la base aérienne d’Al-Assad en Irak et en Syrie. garnison d’al-Tanf en Syrie.

LES FRAPPES AÉRIENNES ISRAÉLIIENNES TOUCHENT LES ZONES PRÈS DU PLUS GRAND HÔPITAL DE GAZA, DISENT LES RÉSIDENTS

LE CAIRE — Les frappes aériennes israéliennes ont touché les zones autour du plus grand hôpital de Gaza, les habitants…