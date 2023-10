Israël est entré samedi dans une nouvelle phase de sa guerre contre le Hamas, étendre ses attaques au sol après avoir coupé presque toutes les communications dans la bande de Gaza avec une augmentation des bombardements et des tirs d’artillerie. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu l’a qualifié de guerre pour l’existence d’Israël et a déclaré que « plus jamais ça, c’est maintenant ».

Les habitants de Gaza ont décrit les bombardements massifs terrestres, aériens et maritimes comme les plus intenses de la guerre entre Israël et le Hamas qui dure depuis trois semaines. D’autres pays et agences humanitaires affirment que 2,3 millions de vies sont en danger, les Gazaouis étant coupés du monde extérieur et l’aide internationale étant bloquée à la frontière.

Le bilan des morts palestiniens a dépassé les 7 700, pour la plupart des femmes et des enfants, selon le Ministère de la Santé dans la bande de Gaza dirigée par le Hamas. En Cisjordanie occupée, plus de 110 Palestiniens ont été tués dans les violences et les raids israéliens.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël lors d’une incursion surprise par des militants du Hamas, dont au moins 310 soldats, selon le gouvernement israélien. Au moins 229 otages ont été emmenés à Gaza et quatre otages Ont été libérés.

Actuellement:

Voici ce qui se passe dans la dernière guerre entre Israël et le Hamas :

LE CROISSANT ROUGE DÉCLARE LE BLACKOUT GARDANT L’AIDE À L’EXTÉRIEUR DE GAZA

JERUSALEM — Aucune aide internationale n’est entrée dans la bande de Gaza samedi, alors que la panne de communication provoquée par Israël se poursuit.

Nebal Farsakh, porte-parole du Croissant-Rouge palestinien, a déclaré à l’Associated Press qu’aucun camion d’aide n’est entré à Gaza samedi parce que la communication était impossible et que les équipes à l’intérieur de Gaza ne pouvaient pas se connecter avec le Croissant-Rouge égyptien ou le personnel des Nations Unies.

Avant samedi, un total de 84 camions humanitaires étaient arrivés à Gaza, une quantité infime pour une population de 2,3 millions de personnes ayant besoin d’électricité, de nourriture, de fournitures médicales et d’eau potable.

LE 2ème GROUPE DE PORTE-AVIONS AMÉRICAIN S’EMPLACE EN MÉDITERRANÉE

WASHINGTON — Le porte-avions USS Dwight D. Eisenhower et son groupe d’attaque ont traversé le détroit de Gibraltar, plaçant deux porte-avions américains dans la mer Méditerranée, un spectacle rare ces dernières années.

Le groupe aéronaval de l’USS Gerald R. Ford est déjà présent en Méditerranée orientale, dans le cadre d’un renforcement des forces alors que les États-Unis soutiennent Israël dans sa guerre contre le Hamas.

L’Eisenhower a navigué samedi en Méditerranée et devrait traverser le canal de Suez jusqu’à la région du commandement central américain alors que les forces américaines étendent leur présence au Moyen-Orient pour dissuader l’Iran et ses groupes militants mandataires de tenter d’élargir la guerre.

LA COUPURE DES COMMUNICATIONS FAIT PANIQUER LES PALESTINIENS

Maintenant que les bombes israéliennes ont coupé le service cellulaire et Internet pour la plupart des 2,3 millions d’habitants de la bande de Gaza, il revient à quelques rares Palestiniens possédant des cartes SIM internationales ou des téléphones satellite alimentés de diffuser l’information.

Ils ont décrit des scènes de panique et de confusion comme les attaques militaires israéliennes depuis les airs, la terre et la mer lors des bombardements les plus intenses jamais enregistrés dans la guerre de trois semaines. Sans les réseaux sociaux pour partager leur sort avec le monde, beaucoup semblent rongés par la peur et le désespoir.

Joint par WhatsApp, le photojournaliste indépendant Ashraf Abu Amra, du nord de Gaza, a déclaré que la communauté internationale devait intervenir pour sauver la population de Gaza d’une mort immédiate. La journaliste palestinienne Hind al-Khoudary a rapporté que quelque 50 000 personnes ont convergé vers le plus grand hôpital de Gaza, où les médecins sont épuisés d’opérer patient après patient en utilisant de moins en moins de carburant et de fournitures médicales.

LES CANDIDATS DU GOP OFFRENT UN SOUTIEN SANS BRIDE À ISRAËL

LAS VEGAS — Les candidats républicains à la présidentielle ont déclaré leur soutien sans réserve à Israël dans leurs discours devant un groupe juif influent du Parti Républicain à Las Vegas. L’arrêt de la campagne intervient alors qu’Israël entre dans une nouvelle phase de sa guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza.

L’ancien vice-président Mike Pence a suspendu sa campagne et a profité de son dernier discours en tant que candidat pour appeler le président démocrate Joe Biden à soutenir inconditionnellement la réponse d’Israël à une attaque du Hamas qui a tué plus de 1 000 Israéliens.

Les candidats Tim Scott et Vivek Ramaswamy ont également déclaré que le droit d’Israël à se défendre était sans équivoque. Nikki Haley a noté que l’ancien président Donald Trump s’en était pris au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu après l’attaque du Hamas et a qualifié le groupe militant Hezbollah de « très intelligent ». Trump, le favori, s’est décrit comme « le meilleur ami qu’Israël ait jamais eu ».

ISRAËL qualifie l’offre d’échange de prisonniers du Hamas de « terreur psychologique »

JERUSALEM — Le plus haut dirigeant du Hamas à Gaza, Yehia Sinwar, a déclaré que les groupes militants palestiniens étaient prêts à libérer les otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes.

“Nous sommes prêts immédiatement à conclure un accord d’échange qui comprend la libération de tous les prisonniers dans les prisons de l’ennemi d’occupation sioniste en échange de la libération de tous les prisonniers détenus par la résistance”, a-t-il déclaré dans un commentaire publié samedi soir sur les groupes de médias du Hamas.

Le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a rejeté l’offre en la qualifiant de « terreur psychologique » et a déclaré qu’Israël travaillait sur plusieurs canaux pour libérer les otages.

ISRAËL DIT QUE SES AVIONS DE GUERRE ONT ATTEIGNÉ 150 CIBLES SOUTERRAINES

JERUSALEM — L’armée israélienne a déclaré samedi que ses avions de guerre avaient frappé 150 cibles souterraines du Hamas dans le nord de Gaza, notamment des tunnels, des espaces de combat et d’autres infrastructures. Mais le vaste labyrinthe de tunnels construits par le Hamas s’étendrait sur des centaines de kilomètres, cachant des combattants, un arsenal de roquettes et maintenant plus de 200 otages israéliens.

Le dégagement et l’effondrement de ces tunnels sont essentiels au démantèlement du Hamas. Mais l’armée israélienne pourrait être sérieusement désavantagée dans la clandestinité. Les experts en guerre urbaine affirment que les militants peuvent se cacher dans des millions d’endroits, choisissant quand et où tendre une embuscade à leurs ennemis.

L’ancien soldat israélien Ariel Bernstein a décrit les combats urbains dans le nord de Gaza comme un mélange d’embuscades, de pièges, de cachettes et de tireurs d’élite dans des tunnels si désorientants qu’il avait l’impression de combattre des fantômes.

LE PM ISRAÉLIEN DÉCLARE LA GUERRE DE GAZA EST EXISTENTIELLE, “JAMAIS PLUS NE L’EST MAINTENANT”

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que la guerre contre le Hamas sera « longue et difficile », la qualifiant de bataille du bien contre le mal et de lutte pour l’existence d’Israël.

Netanyahu a déclaré à la nation lors d’une conférence de presse télévisée samedi soir qu’Israël avait ouvert une « nouvelle phase » dans la guerre – en envoyant des forces terrestres à Gaza et en élargissant les attaques depuis le sol, les airs et la mer. Il a déclaré que ces activités ne feraient qu’augmenter à mesure qu’Israël se prépare à une vaste invasion terrestre.

L’objectif, a-t-il dit, est la destruction complète du Hamas.

« Nous avons toujours dit : « Plus jamais ça » », a-t-il déclaré. “‘Plus jamais ça’, c’est maintenant.”

FUSÉES, FRAPPES AÉRIENNES ET UN AUTRE COUP D’HÔPITAL

Un groupe militant palestinien à Gaza a déclaré avoir tiré samedi soir un barrage de roquettes sur Tel Aviv ainsi que sur Ashkelon et Ashdod, dans le sud d’Israël. Les roquettes lancées par les Brigades Al-Quds, la branche militaire du Jihad islamique palestinien, étaient les dernières d’une série d’attaques à la roquette contre Israël samedi.

Les forces israéliennes ont poursuivi leurs bombardements incessants. Une frappe aérienne israélienne samedi après-midi a endommagé l’hôpital indonésien de Beit Lahia, selon le journaliste indépendant Anas al-Sharif, l’un des rares journalistes à Gaza capable de se connecter au monde extérieur. Il a partagé des images du toit endommagé de l’hôpital.

Les frappes israéliennes ont coupé l’accès aux télécommunications et à Internet pour les 2,3 millions d’habitants de Gaza, perturbant les ambulances et les groupes humanitaires et permettant à Israël de contrôler le discours dans cette nouvelle étape des combats.

Plus tôt samedi, des vidéos israéliennes montraient des colonnes de véhicules blindés se déplaçant lentement à l’intérieur de Gaza, première confirmation visuelle de la présence de troupes terrestres.

LES MANIFESTATIONS SE PROPAGENT, APPELANT ISRAËL À ARRÊTER LA GUERRE À GAZA

PARIS — La police a encerclé des centaines de personnes qui ont défié l’interdiction d’une manifestation pro-palestinienne samedi dans le centre de Paris. Les policiers ont tenté de contenir la manifestation, mais ont tiré des gaz lacrymogènes lorsque les tensions sont montées alors qu’un groupe dissident tentait de marcher.

Le collectif de protestation Urgence Palestine a appelé à un cessez-le-feu dans la guerre de plus en plus intense entre Israël et le Hamas. D’autres manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu à Marseille et à Strasbourg, dans l’est.

Des manifestations ont également eu lieu samedi en Turquie, à Londres, en Indonésie, au Pakistan, en Italie, en Norvège, en Suisse et à New York, où les manifestants ont traversé le pont de Brooklyn un jour après avoir rempli la gare Grand Central, beaucoup portant des T-shirts noirs disant : « Les Juifs disent cesser. tirez maintenant » et « Pas en notre nom ».

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré lors d’un rassemblement réunissant des centaines de milliers de personnes que les nations occidentales sont responsables et qu’« Israël, nous vous proclamerons criminel de guerre devant le monde ».

ISRAËL REJETTE LES APPELS AU CESSEZ-LE-FEU ET À L’ÉCHANGE D’OTAGES

JERUSALEM — Alors que les frappes aériennes israéliennes et l’intensification des attaques terrestres ont frappé le nord de Gaza samedi, un représentant des familles des otages détenus par le Hamas a déclaré au Premier ministre Benjamin Netanyahu qu’ils soutenaient un échange de prisonniers.

“En ce qui concerne les familles, un accord sur le retour immédiat des membres de nos familles dans le cadre du “tous pour tous” est réalisable et il y aura un large soutien national pour cela”, a déclaré le représentant MeIrav Gonen. Sa fille, RoMi, fait partie des otages.

Le gouvernement israélien n’a pas encore commenté l’offre du Hamas de libérer tous les otages en échange de la libération par Israël de tous les Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. On ne sait pas clairement si le Premier ministre Benjamin Netanyahu a évoqué la possibilité d’un échange de prisonniers lors de la réunion avec les familles, ou s’il a précisé un plan militaire ou diplomatique pour obtenir la libération des otages.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle serait en mesure de poursuivre sa campagne dévastatrice sur Gaza tout en sauvant les otages, et a rejeté la possibilité d’un accord de cessez-le-feu proposé par le Hamas en échange de leur libération. Le porte-parole, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré samedi qu’en proposant le…