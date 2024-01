Guerre Israël-Hamas : mises à jour en direct et dernières nouvelles

De violents combats déchirent la deuxième plus grande ville de la bande de Gaza, Khan Younis, où des responsables des Nations Unies affirment que des tirs de chars ont frappé une installation de l’ONU abritant des Palestiniens déplacés, tuant au moins neuf personnes et en blessant 75 autres.

L’armée israélienne a déclaré mercredi que ses forces combattaient des militants à Khan Younis, après encercler la ville un jour plus tôt. Des milliers de personnes se sont précipitées pour fuir plus au sud ces derniers jours, se presser dans les abris et les camps de tentes près de la frontière avec l’Egypte. Des milliers d’autres personnes sont coincées dans le plus grand hôpital de la ville à cause des combats.

Dans d’autres développements, le tribunal mondial de La Haye dit qu’elle prendra une décision vendredi sur la demande de l’Afrique du Sud, dans le cadre de son dossier de génocide, d’une ordonnance provisoire mettant fin à l’offensive israélienne à Gaza.

Des efforts diplomatiques pour tenter d’obtenir une trêve sont également en cours, mais les parties sont encore très divergentes sur leurs positions.

Le Le ministère de la santé À Gaza, plus de 25 400 personnes ont été tuées et 63 000 autres blessées dans l’enclave depuis l’attaque du 7 octobre dans le sud d’Israël, lorsque des militants de Gaza ont tué environ 1 200 personnes et pris environ 250 otages.

Voici la dernière :

L’otage israélien libéré déclare qu’elle a rencontré un dirigeant du Hamas dans un tunnel dans des conditions désastreuses

JERUSALEM — Une Israélienne de 72 ans retenue captive par des militants du Hamas depuis près de 50 jours a déclaré à une chaîne de télévision israélienne qu’elle était longuement retenu dans un tunnel sombre et humide où elle a rencontré le chef du Hamas. Elle dit qu’elle a aidé à passer le temps grâce à une série de conférences improvisées données par ses compagnons otages bien informés.

Adina Moshe a été capturée au kibboutz Nir Oz le 7 octobre. Elle a été libérée fin novembre dans le cadre d’un accord prévoyant la libération d’une centaine d’otages, pour la plupart des femmes et des enfants, en échange d’un cessez-le-feu temporaire. Des efforts diplomatiques sont en cours pour tenter de parvenir à un accord visant à libérer les prisonniers restants.

Moshe a déclaré que des militants ont attaqué la maison qu’elle partageait avec son mari, David. Avant d’être tué, il lui a envoyé un baiser d’adieu, a-t-elle déclaré.

Elle a ensuite été emmenée à Gaza sur une moto flanquée de deux militants armés. Elle a dit que l’un d’eux lui avait douloureusement arraché une boucle d’oreille et qu’avant de pouvoir arracher l’autre, elle l’avait offerte. Il lui a pris tous ses bijoux et un passant lui a volé ses lunettes, a-t-elle raconté.

Moshe et un groupe d’autres otages ont été emmenés dans le vaste réseau de tunnels du Hamas, marchant pendant cinq heures dans cinq vols souterrains à travers des puits sombres et sans air jusqu’à ce qu’ils atteignent une pièce souterraine où on leur a dit qu’ils seraient libérés dans les prochains jours.

« Nous les avons crus. Nous pensions que ce serait la première chose qu’Israël ferait », a-t-elle déclaré.

Il a fallu près de 50 heures avant qu’elle soit libérée.

« J’ai dit à tous les gars : ‘Nous serons ici pendant au moins deux mois et pas à cause du Hamas’ », a-t-elle déclaré, indiquant qu’elle nourrissait de la colère envers Israël pour n’avoir pas obtenu sa libération plus tôt.

Moshe passait ses journées avec d’autres otages – hommes, femmes et enfants – tandis que des gardes armés étaient à ses côtés. Ils mangeaient de petites portions de conserves et de riz qui diminuaient avec le temps, a-t-elle expliqué. La pièce était éclairée uniquement par une petite lumière LED.

Depuis ces profondeurs souterraines, elle n’a pas entendu les bombardements massifs d’Israël. Mais elle a dit qu’elle pouvait dire qu’ils se produisaient parce qu’elle avait l’impression que les tunnels bougeaient.

LE PLUS HAUT DIPLOMAT RUSSE DÉCLARE L’UNITÉ PALESTINIENNE EST UNE ÉTAPE CLÉ VERS UN FUTUR ÉTAT

NATIONS UNIES – Le plus haut diplomate russe a déclaré que la première étape vers la création d’un État palestinien doit être pour les Palestiniens divisés de reconstruire l’unité de toutes les factions.

Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que sans unité, « il n’y aura pas de fondation solide pour l’État palestinien ». Il a déclaré que le manque d’unité serait utilisé comme prétexte pour maintenir Gaza contrôlée par le Hamas « dans une sorte de statut spécial où quelqu’un assurerait la sécurité », séparée de la Cisjordanie occupée, dont certaines parties sont contrôlées par l’Autorité palestinienne.

« Ils doivent eux-mêmes déterminer quels principes établiront les bases du rétablissement de l’unité de leur peuple », a-t-il déclaré.

Lavrov a déclaré mercredi aux journalistes de l’ONU que les pays arabes et les 57 membres de l’Organisation de la coopération islamique qu’il vient de rencontrer sont « très déterminés » à ce qu’une décision officielle soit prise concernant la création d’un État palestinien et que les négociations devraient commencer et être accompagnées « par médiateurs neutres et efficaces.

Malheureusement, a-t-il ajouté, le soi-disant Quatuor de médiateurs au Moyen-Orient – ​​les États-Unis, les Nations Unies, l’Union européenne et la Russie – « n’existe plus ». Il a reproché aux États-Unis d’avoir contrecarré leurs efforts et d’avoir insisté sur le fait qu’ils pouvaient gérer seuls la médiation.

Lavrov a déclaré que les pays de la région dirigés par la Ligue arabe devraient prendre l’initiative d’établir « un mécanisme de médiation qui préparerait idéalement une conférence internationale sur la question palestinienne » pour avancer vers une solution à deux États où Israël et les Palestiniens vivent côte à côte. en paix.

Mais il a averti à plusieurs reprises que sans l’unité des Palestiniens, il ne peut y avoir d’État palestinien viable.

Le Qatar est « consterné » après que Netanyahu ait critiqué les efforts de médiation

JERUSALEM — Le Qatar se dit « consterné » par les commentaires du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu critiquant les efforts de médiation de l’État arabe du Golfe avec le Hamas.

Lors d’une réunion avec des proches d’otages israéliens détenus par le Hamas à Gaza, Netanyahu a déclaré que le rôle du Qatar en tant que médiateur était « problématique ».

Dans un enregistrement divulgué de la réunion, Netanyahu a déclaré aux familles qu’il n’avait intentionnellement pas remercié le Qatar pour ses efforts de médiation, affirmant qu’il pourrait exercer davantage de pression sur le groupe militant islamique.

“À mon avis, le Qatar n’est pas différent par essence de l’ONU. Il n’est pas différent par essence de la Croix-Rouge et, à certains égards, il est encore plus problématique”, a-t-il déclaré.

Il a également déclaré qu’il avait exprimé sa colère contre les États-Unis pour avoir renouvelé une base militaire dans cet État du Golfe. Il a déclaré qu’il avait demandé aux Américains de faire pression sur le Qatar pour qu’il fasse pression sur le Hamas.

Le Qatar a contribué à obtenir une trêve d’une semaine en novembre au cours de laquelle plus de 100 otages ont été libérés. Il participe également aux efforts visant à négocier un nouvel accord visant à ramener chez eux les quelque 130 otages toujours en captivité.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed al-Ansari, a déclaré que son gouvernement était « consterné » par les propos rapportés par Netanyahu.

« Ces remarques, si elles sont validées, sont irresponsables et destructrices des efforts visant à sauver des vies innocentes, mais ne sont pas surprenantes », a-t-il déclaré.

« Si les propos rapportés s’avèrent vrais, le Premier ministre israélien ne ferait qu’entraver et saper le processus de médiation, pour des raisons qui semblent servir sa carrière politique au lieu de donner la priorité à sauver des vies innocentes, y compris des otages israéliens », a déclaré al-Ansari.

LES MANIFESTANTS ISRAÉLIENS APPELENT À UN ACCORD DE LIBÉRATION D’OTAGES ET BLOQUENT L’AUTOROUTE À TEL AVIV

TEL AVIV, Israël — Des centaines de manifestants ont brièvement bloqué l’autoroute principale de Tel Aviv mercredi soir, appelant le gouvernement à obtenir la libération immédiate de plus de 100 otages retenus captifs dans la bande de Gaza.

Il s’agit de la dernière manifestation de mécontentement à l’égard du gouvernement de la part des familles des otages et de leurs nombreux partisans. Ils disent que les otages courent un grave danger et que le temps presse pour les ramener chez eux sains et saufs.

La police a évacué les manifestants de l’autoroute Ayalon avant que la foule ne se rassemble devant le bâtiment voisin où se trouvent le siège de l’armée israélienne et du ministère de la Défense.

Les militants du Hamas ont capturé quelque 250 otages lors de l’attaque transfrontalière du 7 octobre qui a déclenché la guerre.

Plus de 100 otages ont été libérés en échange de prisonniers palestiniens lors d’un cessez-le-feu d’une semaine fin novembre. Mais environ 110 otages seraient toujours en captivité. Israël estime également qu’environ 25 otages ont été tués le 7 octobre ou sont morts en captivité.

Le mois dernier, les troupes israéliennes ont accidentellement tué trois otages qui s’étaient échappés de captivité à Gaza.

Les responsables américains et égyptiens ont déclaré que des efforts étaient en cours pour parvenir à un nouvel accord de cessez-le-feu qui libérerait des otages supplémentaires.

LA COUR DE L’ONU RENDRA UNE DÉCISION VENDREDI CONCERNANT LA DEMANDE DE L’AFRIQUE DU SUD D’ARRÊTER LA GUERRE D’ISRAÉL À GAZA

LA HAYE, Pays-Bas — Le plus haut tribunal des Nations Unies rendra une décision vendredi sur la demande d’ordonnances provisoires de l’Afrique du Sud dans une affaire de génocide contre Israël, prévoyant notamment qu’Israël mette fin à son offensive à Gaza.

La décision est une étape préliminaire d’une plainte déposée par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice, alléguant que l’action militaire d’Israël dans sa guerre contre le Hamas à Gaza équivaut à un génocide. Israël rejette fermement cette accusation et a demandé au tribunal de rejeter l’affaire.

Le tribunal a annoncé mercredi le moment où il rendra sa décision provisoire.

Israël a lancé son attaque aérienne et terrestre massive contre Gaza peu après que les militants du Hamas ont pris d’assaut les communautés israéliennes le 7 octobre et tué quelque 1 200 personnes, principalement des civils.

Israël boycotte souvent les tribunaux internationaux et les enquêtes de l’ONU, les qualifiant d’injustes et de partiales. Mais les dirigeants du pays ont envoyé une équipe juridique de haut niveau pour assister à deux jours d’audiences au début du mois – un signe du sérieux avec lequel ils considèrent l’affaire et une indication des craintes probables que toute décision de justice ordonnant l’arrêt des opérations ne porte un coup dur au pays. le statut international du pays.

Si le tribunal accorde tout ou partie de…