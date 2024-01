Guerre Israël-Hamas : mises à jour en direct et dernières nouvelles

Les militants du Hamas maintiennent une résistance farouche à travers la bande de Gaza à l’offensive israélienne. La guerre ne montre aucun signe de fin et a attisé les tensions au Moyen-Orient, avec une série vertigineuse de frappes et de contre-attaques dans les derniers jours.

Pakistan a lancé des frappes aériennes de représailles contre l’Iran tôt jeudi, tuant plusieurs personnes et augmentant encore la menace de propagation de la violence dans un Moyen-Orient perturbé par la guerre entre Israël et le Hamas.

À Gaza, une cargaison de médicaments destinée à des dizaines d’otages détenus par le groupe militant palestinien Hamas est entrée sur le territoire mercredi soir dans un accord conclu par le Qatar et la France entre Israël et le Hamas.

Ministère de la Santé de Gaza dit que plus de 24 400 Palestiniens sont morts. Le ministère ne fait pas de différence entre les décès de civils et de combattants, mais a déclaré que 70 % des morts étaient des femmes et des enfants. En Israël, environ 1 200 personnes ont été tuées Attaque du Hamas le 7 octobre qui a déclenché la guerre et vu quelque 250 personnes prises en otage par des militants.

Actuellement:

— Le Pakistan lance frappes aériennes de représailles en Iran après une précédente attaque de Téhéran, tuant 9 personnes.

— Les États-Unis s’engagent nouvelles sanctions suite aux attaques des Houthis minimisera les dommages causés aux millions de personnes affamées au Yémen.

— On estime à 60 000 le nombre de Palestiniens blessés. écrasant les médecins restantsdit l’ONU.

— Rhétorique israélienne dure contre les Palestiniens devient un élément central du dossier du génocide en Afrique du Sud.

– Découvrez plus de couverture d’AP sur https://apnews.com/hub/israel-hamas-war.

Voici la dernière :

BIDEN DIT QUE NOUS CONTINUERONS À bombarder les Houthis, mais affirme que les grèves au Yémen n’ont pas dissuadé les militants

WASHINGTON — Le président Joe Biden a déclaré jeudi que les frappes militaires américaines contre les rebelles Houthis soutenus par l’Iran au Yémen se poursuivraient, mais reconnaît que les bombardements américains et britanniques n’ont pas encore arrêté les attaques maritimes des militants sur les navires dans la mer Rouge.

Biden a déclaré que les États-Unis poursuivraient les frappes en échange avec les journalistes avant de quitter la Maison Blanche pour un discours de politique intérieure en Caroline du Nord.

« Quand vous dites travailler, est-ce qu’ils arrêtent les Houthis, non. Vont-ils continuer, oui », a déclaré Biden.

L’armée américaine a lancé une nouvelle vague de frappes de missiles à partir de navires et de sous-marins contre Sites contrôlés par les Houthis mercredi, c’est la quatrième fois en quelques jours qu’il cible directement le groupe au Yémen, alors que la violence déclenchée à la suite de la guerre entre Israël et le Hamas continue de se propager au Moyen-Orient.

Les frappes ont été lancées depuis la mer Rouge et ont touché 14 missiles que le commandement considère comme une « menace imminente ».

Ces frappes font suite à une annonce officielle mercredi selon laquelle les États-Unis ont réinscrit les Houthis sur leur liste de terroristes mondiaux spécialement désignés. Les sanctions qui accompagnent cette désignation officielle visent à couper les groupes extrémistes violents de leurs sources de financement.

NETANYAHU DIT QU’IL NOUS A DIT QUE IL S’OPPOSE À L’ÉTAT PALESTINIEN DANS TOUS LES SCÉNARIOS D’APRÈS-GUERRE

JERUSALEM — Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré avoir informé les États-Unis qu’il s’opposait à la création d’un État palestinien dans le cadre de tout scénario d’après-guerre.

L’annonce de jeudi a révélé les profondes divisions qui sont apparues entre les alliés proches, trois mois après le début de la guerre entre Israël et les dirigeants du Hamas à Gaza.

Les États-Unis ont appelé Israël à réduire son offensive et ont déclaré que la création d’un État palestinien devrait faire partie du « jour d’après ».

Lors d’une conférence de presse diffusée à l’échelle nationale, Netanyahu a promis de poursuivre l’offensive jusqu’à ce qu’Israël obtienne une « victoire décisive sur le Hamas ». Il a également rejeté l’idée d’un État palestinien. Il a indiqué avoir fait part de ses positions aux Américains.

« Dans tout accord futur… Israël a besoin d’un contrôle sécuritaire de tous les territoires à l’ouest du Jourdain », a déclaré Netanyahu lors d’une conférence de presse diffusée à l’échelle nationale. « Cela entre en conflit avec l’idée de souveraineté. Que pouvez-vous faire?”

« Le Premier ministre doit être capable de dire non à nos amis », a-t-il ajouté.

ISRAËL DÉTRUIT L’UNIVERSITÉ DE GAZA À L’AIDE D’EXPLOSIFS

LE CAIRE — L’Université Al-Israa a déclaré jeudi que les forces israéliennes avaient fait exploser son campus principal à l’extérieur de la ville de Gaza.

Des séquences vidéo circulant en ligne, apparemment prises par un drone, montraient le complexe de bâtiments, à environ 8 kilomètres (5 miles) au sud de la ville de Gaza, explosant dans ce qui semblait être une explosion contrôlée, l’engloutissant dans la fumée. L’étendue des destructions n’était pas visible.

L’université, un établissement privé fondé en 2014, a déclaré dans un communiqué que son bâtiment principal destiné aux études supérieures et aux collèges de licence avait été détruit. Il a indiqué que les forces israéliennes s’étaient emparées du complexe il y a 70 jours et l’avaient utilisé comme base. On ne sait pas exactement quand l’explosion a eu lieu.

L’armée israélienne n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Selon le Hamas, les forces israéliennes ont détruit plus de 390 écoles, universités et établissements d’enseignement à travers Gaza depuis le lancement de leur campagne suite à l’attaque des militants le 7 octobre contre le sud d’Israël.

Les bombardements israéliens ont encore rasé une grande partie du nord de Gaza, et les troupes israéliennes se sont filmées à plusieurs reprises en train de faire exploser de vastes zones lors de détonations contrôlées depuis que les troupes terrestres sont arrivées il y a plus de deux mois.

LE DIRIGEANT HOUTHI DU YÉMEN PROVOQUE DAVANTAGE D’ATTAQUES CONTRE LES NAVIRES EN MER MALGRÉ LES REPRÉSALIES DES ÉTATS-UNIS ET DU ROYAUME-UNI

SANAA, Yémen — Le chef suprême des rebelles Houthis a promis jeudi que les attaques de ses forces contre des navires dans la mer Rouge et dans le golfe d’Aden se poursuivraient malgré les récentes frappes de représailles des forces américaines et britanniques.

Le groupe soutenu par l’Iran, qui s’est emparé d’une grande partie du nord du Yémen en 2014, affirme que ses attaques visent à soutenir le Hamas et les Palestiniens piégés dans la bande de Gaza au milieu de la guerre israélienne contre le Hamas. Mais les Houthis ont également fréquemment ciblé des navires ayant des liens ténus ou inexistants avec Israël.

« Nous continuerons de cibler les navires liés à Israël », a déclaré Abdel Malek al-Houthi dans un discours télévisé d’une heure, avant d’ajouter que les opérations des Houthis « incluraient également des navires américains et britanniques ».

Il a également déclaré que ses forces continueraient à développer leurs capacités militaires et que les récentes frappes aériennes des États-Unis et du Royaume-Uni sur des cibles houthies « ne nous font pas peur ».

Le discours de jeudi est le premier discours public d’al-Houthi depuis les frappes américaines et britanniques de la semaine dernière.

LA DÉFENSE AÉRIENNE D’ISRAÉL INTERCEPTE UNE « CIBLE AÉRIENNE SUSPECTE » AU-DESSUS DE LA MER ROUGE

TEL AVIV, Israël — L’armée israélienne affirme avoir intercepté jeudi une « cible aérienne suspecte » au-dessus de la mer Rouge, près de la ville d’Eilat, dans le sud du pays. Aucune victime ni aucun dommage n’ont été signalés, mais le lancement de l’intercepteur a déclenché des sirènes de raid aérien dans la ville côtière.

L’armée n’a pas précisé si l’objet était un drone ou un missile, ni qui aurait pu le tirer. Les rebelles Houthis soutenus par l’Iran au Yémen ont a tiré des drones et des missiles sur Israël dans le passé, mais la plupart ont échoué ou ont été interceptés et abattus.

En novembre, un drone a explosé dans la cour d’une maison à Eilat, sans faire de blessés.

Les Houthis ont attaqué des porte-conteneurs dans la mer Rouge dans le cadre de ce qu’ils décrivent comme un blocus d’Israël lié à sa guerre contre le Hamas à Gaza. Les attaques, qui ont perturbé le commerce mondial, se sont poursuivies malgré les frappes aériennes menées par les États-Unis contre les rebelles ces derniers jours.

LE PAKISTAN LANCE DES FRAPPES DE REPRÉSALATIONS EN IRAN ALORS QUE LES TENSIONS AU PROCHE-ORIENT AUGMENTENT

ISLAMABAD — L’armée de l’air pakistanaise a lancé jeudi matin des frappes aériennes de représailles en Iran, ciblant prétendument des cachettes de militants lors d’une attaque qui a tué au moins neuf personnes et exacerbé les tensions entre les pays voisins.

Les attaques du tac au tac entre l’Iran et le Pakistan cette semaine semblent viser deux groupes militants baloutches ayant des objectifs séparatistes similaires des deux côtés de la frontière irano-pakistanaise. Cependant, les deux pays se sont accusés mutuellement de fournir un refuge aux groupes sur leurs territoires respectifs.

Ces attaques surviennent alors que le Moyen-Orient reste perturbé par La guerre d’Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza. L’Iran a également mené des frappes aériennes lundi soir en Irak et en Syrie. Attentat suicide revendiqué par l’État islamique qui a tué plus de 90 personnes début janvier.

Ces frappes mettent en péril les relations diplomatiques entre les deux voisins, l’Iran et le Pakistan, doté de l’arme nucléaire, se considérant depuis longtemps avec méfiance face aux attaques des militants. Chaque nation est également confrontée à ses propres pressions politiques internes – et les grèves pourraient en partie être une réponse à cela.

UNE FAMILLE À TEL AVIV MARQUERA LE 1ER ANNIVERSAIRE DU PLUS JEUNE ISRAÉLIEN TENU EN OTAGE PAR LE HAMAS

TEL AVIV, Israël — Les membres de la famille et leurs partisans marqueront le premier anniversaire de Kfir Bibas, le plus jeune Israélien détenu par les militants du Hamas à Gaza, lors d’une sombre cérémonie à Tel Aviv jeudi.

Le nourrisson aux cheveux roux, qui a été en captivité pendant un quart de sa vie, est devenu un symbole de l’impuissance et de la colère en Israël face aux dizaines d’otages toujours détenus à Gaza après l’attaque meurtrière du Hamas contre le sud d’Israël le 7 octobre.

Mardi, sa famille s’est réunie au domicile des Bibas à Kibboutz Nir Oz près de Gaza, gonflant des ballons oranges à accrocher aux murs pour couvrir les impacts de balles et les éclaboussures de sang, et remplissant sa classe de maternelle de décorations d’anniversaire.

« C’est une fête pour quelqu’un qui n’est pas là », a déclaré Yossi Schneider, un cousin de la mère de Kfir, Shiri, à la Douzième chaîne de télévision israélienne. “Il est censé être ici sur l’herbe du kibboutz, avec des ballons dans les arbres, avec sa famille, des high-fives, des cadeaux, de l’amour et des câlins, et rien de tout cela ne sera là.”

Dans une vidéo de l’attaque du Hamas, Kfir et son frère Ariel, âgé de 4 ans, sont détenus par leur mère terrifiée tandis que des hommes armés crient en arabe. Le père des garçons, Yarden, a également été fait prisonnier et apparaît sur les photos comme ayant été blessé. Sous un cessez-le-feu temporaire d’une semainele Hamas a libéré des femmes, des enfants et des adolescents, mais Shiri Bibas et ses fils ne figuraient pas sur la liste.