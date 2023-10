L’armée israélienne affirme que ses forces terrestres développer leurs activités à Gaza vendredi soir. Cette annonce est intervenue quelques heures après que les forces israéliennes ont mené un deuxième raid terrestre en autant de jours et après que le ministre israélien de la Défense a déclaré que le pays prévoyait de lancer une invasion terrestre longue et difficile du territoire dirigé par le Hamas.

Cette évolution s’est également produite après la coupure des services de communication dans la bande de Gaza, à la suite d’une série de frappes aériennes israéliennes qui ont illuminé le ciel nocturne au-dessus de ce territoire sombre.

Le nombre de morts palestiniens a dépassé les 7 300 alors qu’Israël a lancé des vagues de frappes aériennes en réponse à l’attaque sanglante. Le Hamas se déchaîne dans le sud d’Israël le 7 octobre. Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, qui suit le bilan, a publié une liste détaillée, comprenant les noms et les numéros d’identification jeudi. En Cisjordanie occupée, plus de 110 Palestiniens ont été tués dans les violences et les raids israéliens depuis le début de la guerre il y a trois semaines.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël, pour la plupart des civils, lors de l’attaque initiale du Hamas. En outre, 229 personnes – dont des étrangers, des enfants et des personnes âgées – ont été capturées par le Hamas lors de l’incursion et restent en captivité à Gaza. Quatre otages ont été libérés plus tôt.

“NOUS NE TRAÇONS PAS DE LIGNES ROUGES POUR ISRAËL”, DIT UN RESPONSABLE DE LA MAISON BLANCHE

WASHINGTON — Le porte-parole de la Sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a refusé à plusieurs reprises de commenter le fait qu’Israël affirmait que ses forces terrestres étendaient leurs activités à Gaza et a également refusé de commenter ce que pourrait être un objectif satisfaisant à long terme pour les combats.

« Nous ne traçons pas de lignes rouges pour Israël », a déclaré Kirby vendredi lors d’un appel aux journalistes. “Nous allons continuer à les soutenir”, mais “depuis le tout début, nous avons et continuerons d’avoir des conversations sur la manière dont ils le font”.

Kirby a déclaré que les États-Unis étaient encore en train d’évaluer l’impact des frappes aériennes contre les milices soutenues par l’Iran et que « nous n’hésiterons pas à prendre de nouvelles mesures pour notre propre légitime défense ».

Il a également déclaré que 10 camions supplémentaires remplis d’aide humanitaire étaient arrivés à Gaza, portant le total à 84, mais que les États-Unis sont conscients que le carburant là-bas « ne devrait durer que quelques jours ».

La Maison Blanche avait précédemment déclaré que le président Joe Biden avait été informé vendredi matin par son équipe de sécurité nationale des derniers développements en Israël et à Gaza.

LES GROUPES D’AIDE DISENT que la panne d’électricité entrave les communications et les opérations du personnel

RAMALLAH, Cisjordanie — Les groupes humanitaires affirment que la panne de communication dans la bande de Gaza les a non seulement empêchés de contacter leur personnel, mais a également entravé leurs opérations sur le territoire.

« Cela ne signifie pas seulement que Gaza est isolée du monde, mais cela signifie également que les gens ne peuvent pas se connecter les uns aux autres. Notre ligne d’urgence est coupée, les gens ne peuvent donc littéralement pas appeler une ambulance », a déclaré Nebal Farsakh, porte-parole du Croissant-Rouge palestinien. « Nous sommes extrêmement inquiets car nous sommes complètement coupés de nos équipes. »

Le Comité international de la Croix-Rouge a également déclaré qu’il n’était actuellement pas en mesure de joindre son personnel à Gaza.

« Nous sommes profondément inquiets pour leur sécurité et celle de tous les civils là où se déroulent les hostilités. Sans accès à l’information en cas de panne de communication, les gens ne savent pas où aller pour se protéger », a déclaré l’organisation dans un communiqué. « Les coupures de courant empêchent le personnel humanitaire et médical de travailler efficacement et en toute sécurité. »

L’ARMÉE ISRAÉLIENNE DIT QUE LES FORCES TERRESTRES ÉLARGIRONT LEUR ACTIVITÉ À GAZA VENDREDI SOIR

JERUSALEM — L’armée israélienne a déclaré vendredi que ses forces terrestres « étendaient leur activité » dans la bande de Gaza, alors qu’elle se rapprochait d’une invasion terrestre totale du territoire assiégé.

Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l’armée, a déclaré que des attaques aériennes avaient visé les tunnels du Hamas et d’autres cibles.

“En plus des attaques que nous avons menées ces derniers jours, les forces terrestres étendent leur activité ce soir”, a-t-il indiqué. “Tsahal agit avec une grande force (…) pour atteindre les objectifs de la guerre.”

Israël a rassemblé des centaines de milliers de soldats le long de la frontière avec Gaza en prévision d’une offensive terrestre attendue contre le groupe militant du Hamas.

Israël bombarde Gaza avec des frappes aériennes depuis que les militants du Hamas ont mené une sanglante incursion transfrontalière le 7 octobre.

LE PAPE FRANÇOIS DIRIGE DES PRIÈRES SPÉCIALES POUR LES PAYS ET LES RÉGIONS TOUCHÉS PAR LA GUERRE

CITÉ DU VATICAN — Au milieu des signes d’escalade des tensions au Moyen-Orient, le pape François a dirigé des prières spéciales vendredi soir dans la basilique Saint-Pierre pour un monde « dans une heure sombre » et en « grand danger » à cause de ce qu’il a décrit comme la folie de la guerre.

Dans son discours, prononcé sous la forme d’une prière à la Vierge Marie, François n’a pas mentionné nommément le conflit israélo-palestinien, qui a explosé en guerre après l’attaque du Hamas contre les Israéliens le 7 octobre.

Au lieu de cela, il a déclaré qu’il priait « en particulier pour les pays et les régions en guerre ».

« Intercèdez pour notre monde, dans une telle tourmente et un grand danger », a prié le pape, faisant apparemment référence à l’inquiétude généralisée selon laquelle la guerre entre Israël et le Hamas pourrait rapidement se transformer en une guerre régionale plus large au Moyen-Orient.

Un fournisseur de télécommunications palestinien déclare que le service Internet a été coupé dans la bande de Gaza

RAMALLAH, Cisjordanie — Le fournisseur de télécommunications palestinien Paltel affirme que le service Internet dans la bande de Gaza a été coupé à cause des bombardements israéliens. Les services ont été interrompus vendredi soir, à la suite d’une série de frappes aériennes israéliennes qui ont illuminé le ciel nocturne au-dessus du territoire assombri.

Les groupes de défense des droits et les journalistes affirment également avoir perdu le contact avec leurs collègues de l’enclave. Les tentatives de l’Associated Press pour contacter les habitants de Gaza n’ont pas abouti.

FRAPPE AÉRIENNE À DEIR AL-BALAH K

MALADIES DU PÈRE ET DU FILS QUI PRIENT EN

UNE MOSQUÉE

DEIR AL-BALAH, bande de Gaza — Un garçon de 14 ans et son père ont été tués vendredi lorsque le toit d’une mosquée dans laquelle ils priaient s’est effondré lors d’une frappe aérienne israélienne à Deir al-Balah, dans le centre de Gaza, ont indiqué des témoins.

Plusieurs personnes ont été tuées et un nombre indéterminé piégé lorsqu’une bombe a également détruit une maison et endommagé la mosquée voisine.

Les survivants ensanglantés ont été transportés d’urgence à l’hôpital. Une jeune fille vêtue de rose et couverte de terre grimaçait alors que les médecins versaient du liquide sur une blessure ouverte à la jambe.

Des dizaines d’hommes se sont rassemblés pour observer la zone de l’explosion où les voitures ont été écrasées et enfouies jusqu’à leurs essieux dans la terre. Plusieurs maisons semblaient avoir été détruites et les restes entrouverts d’une maison penchaient de manière précaire vers un cratère rempli de décombres et de débris métalliques.

Le père et le fils décédés dans la mosquée étaient originaires de la ville de Beit Lahiya, au nord du pays. Plusieurs autres personnes présentes dans la mosquée seraient également mortes.

À l’extérieur d’une école gérée par les Nations Unies, devenue depuis un refuge, des prières funéraires ont été dites sur le corps enveloppé de l’adolescent.

Un bébé argentin parmi les otages détenus par le Hamas, selon un responsable

BUENOS AIRES, Argentine — L’un des plus jeunes otages retenus captifs à Gaza par le Hamas est un bébé argentin de 9 mois, selon le chef de l’ambassade d’Argentine en Israël.

« Le plus jeune otage, un bébé de neuf mois seulement, est Argentin. Il est très difficile de parler de sujets aussi douloureux », a déclaré Francisco Tropepi dans une interview à Vis á Vis, un média spécialisé dans les reportages sur Israël et la communauté juive d’Argentine. Tropepi n’a pas révélé l’identité du bébé.

Vingt et un citoyens argentins sont toujours portés disparus et sont présumés être retenus en otage par le Hamas, a déclaré vendredi matin le ministre des Affaires étrangères Santiago Cafiero dans une interview à la radio. On estime que neuf Argentins ont été tués dans le conflit.

“Dans certains cas, nous disposons d’informations précises selon lesquelles ils ont été capturés, et dans d’autres, nous les recherchons activement”, a déclaré Cafiero, ajoutant qu’il s’était entretenu avec le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, pour lui demander son intervention. la libération des otages argentins détenus dans la bande de Gaza.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ONU PROCÈDE LE VOTE D’UNE RÉSOLUTION APPELANT À UNE « TRÈVE HUMANITAIRE » DANS LA GUERRE ISRAÉL-HAMAS

NATIONS UNIES — L’Assemblée générale des Nations Unies a programmé le vote d’une résolution appelant à une « trêve humanitaire » à Gaza conduisant à un cessez-le-feu des hostilités entre Israël et les dirigeants du Hamas à Gaza.

L’ambassadeur jordanien à l’ONU, Ayman Safadi, s’exprimant au nom du groupe arabe de 22 pays de l’ONU qui a rédigé la résolution, a appelé à un vote vendredi à 15 heures (heure de Paris), avant que les 112 orateurs n’atteignent la tribune de l’assemblée, en raison de l’urgence d’agir.

Le groupe arabe cherche à obtenir une action de la part de l’organisation mondiale composée de 193 membres en raison de l’échec du Conseil de sécurité de l’ONU, composé de 15 membres, plus puissant, à s’entendre sur une résolution après quatre tentatives.

Contrairement au Conseil de sécurité, il n’y a pas de veto à l’Assemblée générale, la résolution est donc certaine d’être adoptée. Mais si les résolutions du conseil sont juridiquement contraignantes, les résolutions de l’assemblée ne le sont pas. Ils constituent néanmoins un baromètre important de l’opinion mondiale.

L’ORGANISATION HUMANITAIRE AMÉRICAINE DÉCLARE AVOIR DES FOURNITURES MÉDICALES ET D’AUTRES RESSOURCES EN ATTENTE EN ÉGYPTE

NEW YORK — L’organisation humanitaire américaine Project HOPE affirme disposer de fournitures médicales de soins de santé primaires, chirurgicales et d’urgence en Égypte, près du poste frontière de Rafah, depuis plus d’une semaine. Ceux-ci comprennent désormais du matériel chirurgical d’urgence conçu pour soutenir 700 interventions et des fournitures médicales de base pour soutenir quelque 60 000 personnes pendant trois mois.

Arlan Fuller, responsable de l’intervention d’urgence de l’organisation à but non lucratif, a déclaré que l’organisation était également prête à envoyer des équipes médicales arabophones provenant d’organisations partenaires du Maroc et de Jordanie, dès qu’elles seraient autorisées à entrer dans la bande de Gaza ou à soigner les personnes sortant de Gaza. .

LE MINISTRE TURC DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES IMPLIQUE À ISRAËL DE TENIR COMPTE DES APPELS À…