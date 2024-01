Guerre Israël-Hamas : mises à jour en direct et dernières nouvelles

Vendredi, lors de la deuxième journée d’audience devant la plus haute cour des Nations Unies, Israël a rejeté allégations formulées par l’Afrique du Sud que sa campagne contre le Hamas équivaut à un génocide contre le peuple palestinien, affirmant que c’est plutôt le Hamas qui est coupable de génocide.

Même si l’affaire prendra probablement des années à être résolue, l’Afrique du Sud demande à la Cour internationale de Justice de ordonner une suspension immédiate de l’offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza. Il n’est pas clair si Israël se conformerait à une décision judiciaire.

Pendant ce temps, les militaires américains et britanniques ont lancé des frappes sur des sites utilisés par les forces armées soutenues par l’Iran. Groupe rebelle Houthi au Yémen en représailles à leurs attaques contre des navires en mer Rouge. Les Houthis affirment que leurs attaques sont visant à arrêter la guerre d’Israël contre le Hamasmais leurs cibles ont de plus en plus peu ou pas de lien avec Israël et mettre en péril une route commerciale cruciale reliant l’Asie et le Moyen-Orient à l’Europe.

Le Attaque du Hamas le 7 octobre de Gaza vers le sud d’Israël qui a déclenché la guerre a tué environ 1 200 personnes et vu quelque 250 autres prises en otage par des militants. L’attaque aérienne, terrestre et maritime d’Israël à Gaza a tué plus de 23 000 personnes, dont 70 % de femmes et d’enfants, selon le Ministère de la Santé dans le territoire dirigé par le Hamas. Le décompte ne fait pas de différence entre les civils et les combattants.

— L’armée américaine frappe un autre site contrôlé par les Houthis au Yémen après avoir averti les navires d’éviter certaines parties de la mer Rouge. Comment les Houthis attaquent des navires là-bas nuisent au commerce mondial.

— Israël se défend devant la plus haute cour de l’ONU contre des allégations de génocide.

— Le secrétaire américain à la Défense a ordonné des frappes au Yémen depuis un hôpital où il reçoit des soins pour le cancer de la prostate.

— Israël tue trois Palestiniens après leur attaque à l’intérieur d’une implantation en Cisjordaniedit l’armée.

— Blinken voit un chemin vers la paix à Gaza, la reconstruction et la sécurité régionale après sa tournée régionale.

DES MILLIERS RASSEMBLEMENT EN INDONÉSIE EXIGENT LE CESSEZ-LE-FEU

JAKARTA, Indonésie — Au moins 5 000 manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés samedi devant l’ambassade américaine, fortement gardée, dans le centre-ville de Jakarta, pour exiger un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Organisés par le Conseil indonésien d’organisation de masse, un forum musulman conservateur, les manifestants étaient vêtus de noir et blanc pour rejoindre la Journée mondiale d’action contre la guerre contre Gaza. Agitant des drapeaux indonésiens et palestiniens, ils brandissaient des pancartes indiquant « Boycottez Israël », « Mettez fin au génocide des Palestiniens » et « Cessez-le-feu maintenant ».

L’Indonésie, le pays à majorité musulmane le plus peuplé du monde, est depuis longtemps un fervent partisan des Palestiniens et n’entretient pas de relations diplomatiques formelles avec Israël.

LES ÉTATS-UNIS DÉCLARENT QUE SES MILITAIRES ONT FRAPPÉ UN AUTRE SITE HOUTHI AU YÉMEN

WASHINGTON — L’armée américaine a frappé un autre site contrôlé par les Houthis au Yémen, déterminé à mettre en danger les navires commerciaux naviguant dans la mer Rouge.

La frappe a eu lieu tôt samedi, selon deux responsables américains qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter d’une opération qui n’avait pas encore été annoncée publiquement.

Les journalistes d’Associated Press à Sanaa, la capitale du Yémen, ont entendu une forte explosion.

Vendredi, la première journée de frappes a touché 28 sites et touché plus de 60 cibles. Cependant, les États-Unis ont déterminé que l’emplacement supplémentaire, un site radar, représentait toujours une menace pour le trafic maritime, a déclaré un responsable.

Par Tara Copp, Lolita C. Baldor, Jon Gambrell et Aamer Madhani.

LES ORDRES DE DÉPLACEMENT D’ISRAÉL À GAZA CONSTITUENT POTENTIELLEMENT UN CRIME DE GUERRE, DÉCLARE L’ONU

NATIONS UNIES – Les ordres israéliens de déplacement massif de plus d’un million de personnes à Gaza sans garantir l’accès à la nourriture, aux soins de santé, à un abri ou à la sécurité ne répondent pas aux exigences juridiques internationales et « équivaut potentiellement à un transfert forcé, un crime de guerre », a déclaré un haut responsable de l’ONU. a déclaré un responsable vendredi.

La Sous-Secrétaire générale aux droits de l’homme, Ilze Brands Kehris, s’est également dite alarmée par les « déclarations incendiaires » de certains responsables israéliens poussant à la réinstallation des Palestiniens à l’étranger.

« Le droit des Palestiniens au retour dans leurs foyers doit être soumis à une garantie à toute épreuve », a-t-elle déclaré lors d’une réunion du Conseil de sécurité sur la menace de déplacement forcé.

Le chef des affaires humanitaires de l’ONU, Martin Griffiths, a déclaré au Conseil que « ce qui se passe en Israël et dans les territoires palestiniens occupés est une guerre menée sans presque aucun souci de son impact sur les civils ».

En raison des ordres d’évacuation incessants d’Israël, a-t-il déclaré, de plus en plus de personnes « sont entassées sur une parcelle de terre de plus en plus petite, pour se retrouver avec encore plus de violence et de privations, des abris inadéquats et une quasi-absence des services les plus élémentaires ».

Griffiths a également déclaré que les déclarations des responsables israéliens encourageant les Palestiniens à se rendre dans d’autres pays soulèvent de « graves inquiétudes » quant à d’éventuels « transferts massifs forcés ou expulsions… quelque chose qui serait strictement interdit par le droit international ».

LE SECRÉTAIRE AMÉRICAIN À LA DÉFENSE ÉTAIT À L’HÔPITAL QUAND IL A ORDONNE DES FRAPPES AU YÉMEN, DIT LE PENTAGON

WASHINGTON — Depuis sa chambre d’hôpital, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a d’abord orchestré puis observé en temps réel l’attaque de représailles américaine contre les militants Houthis basés au Yémen se déroulant jeudi soir.

Il s’agit de la dernière d’une série de responsabilités qu’Austin a exercées au centre médical militaire national Walter Reed, où il se remet de complications dues à des traitements contre le cancer de la prostate qu’il n’avait pas divulgués au départ.

Vendredi, le président Joe Biden a déclaré que c’était une erreur de jugement de la part d’Austin de garder son hospitalisation secrète, mais a déclaré qu’il avait toujours confiance dans le chef du Pentagone.

Les retards d’Austin dans la révélation de son cancer de la prostate et son hospitalisation ont a ébranlé l’administration, le Pentagone et le Congrès. Les responsables du Pentagone ont déclaré à plusieurs reprises qu’Austin avait exercé ses fonctions la semaine dernière, même s’il restait hospitalisé.

L’Allemagne se joindra au procès de l’ONU au nom d’Israël, déclare qu’il n’y a « aucune base » pour l’accusation de génocide

BERLIN — Le gouvernement allemand a déclaré vendredi qu’il demanderait à se joindre à l’affaire de la Cour internationale de Justice en tant que tierce partie au nom d’Israël, affirmant qu’il n’y a « aucune base » pour les accusations de génocide.

Selon les règles de la Cour, si l’Allemagne dépose une déclaration d’intervention dans l’affaire, elle pourra faire valoir des arguments juridiques pour soutenir Israël lors de la phase sur le fond de cette affaire afin de déterminer comment la convention sur le génocide devrait être interprétée, disent les experts juridiques.

« Cela interviendrait après que le tribunal aura rendu sa décision sur la demande de l’Afrique du Sud de mesures urgentes pour protéger le peuple palestinien à Gaza », a déclaré l’avocat international Balkees Jarrah, directeur associé du programme de justice internationale à Human Rights Watch, dans un entretien depuis La Haye. où elle a assisté aux audiences de la CIJ.

Le soutien de Berlin à Israël revêt une certaine signification symbolique étant donné l’histoire nazie de l’Allemagne.

“Les terroristes du Hamas ont brutalement attaqué, torturé, tué et kidnappé des innocents en Israël”, a déclaré vendredi le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Hebestreit, dans un communiqué. « Depuis lors, Israël se défend contre l’attaque inhumaine du Hamas. »

« Nous savons que différents pays évaluent différemment l’opération israélienne à Gaza », a déclaré Hebestreit. “Cependant, le gouvernement fédéral rejette fermement et expressément l’accusation de génocide portée contre Israël devant la Cour internationale de Justice.”

Hebestreit a déclaré que l’Allemagne « se considère comme particulièrement engagée envers la Convention contre le génocide ». Il a ajouté : « Nous nous opposons fermement à l’instrumentalisation politique. »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué cette annonce, affirmant que ce geste « touche tous les citoyens israéliens ».

ISRAËL TUE 3 PALESTINIENS APRÈS LEUR ATTAQUE DES implantations en Cisjordanie, selon l’armée

JERUSALEM — L’armée israélienne a annoncé vendredi avoir tué trois Palestiniens qui s’étaient infiltrés dans une colonie de Cisjordanie et avaient tiré sur des soldats.

Les soldats ont été attaqués alors qu’ils patrouillaient dans l’implantation d’Adora, dans le sud de la Cisjordanie, et ont riposté, tuant trois hommes, selon la radio militaire israélienne.

Un Palestinien de 34 ans impliqué dans l’attaque a été blessé d’une balle dans la jambe, ont indiqué les services de secours médicaux israéliens, sans fournir plus d’informations.

L’attaque s’est produite au milieu déferlante violences dans le territoire occupé depuis près de 100 jours La guerre d’Israël contre le Hamas à Gaza.

Israël contrôle étroitement la Cisjordanie depuis l’attaque transfrontalière meurtrière du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre. L’armée organise fréquemment des raids militaires meurtriers qui, selon elle, visent à éradiquer le militantisme.

Le ministère palestinien de la Santé affirme que les forces israéliennes ont tué 344 Palestiniens en Cisjordanie depuis le 7 octobre.

L’ONU DIT LE « DÉSPERATION » CHEZ LES FEMMES ENCEINTES, LES NOUVELLES MÈRES ET AUTRES À GAZA

NATIONS UNIES – De retour d’une semaine à Gaza, un haut responsable de l’agence des Nations Unies qui se concentre sur les droits sexuels et reproductifs des femmes a averti que la situation « dépasse tous nos pires cauchemars – et elle empire ».

Dominic Allen, le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population couvrant les territoires palestiniens, a déclaré vendredi aux journalistes lors d’une conférence vidéo depuis Jérusalem-Est que « le désespoir est partout », des femmes enceintes, des médecins et des sages-femmes aux travailleurs humanitaires et aux personnes qui ont fui leurs maisons et sont se déplaçant vers la partie sud de Gaza.

De nombreuses femmes enceintes qui devraient bénéficier d’une alimentation supplémentaire souffrent de soif, de malnutrition et de problèmes de santé, a déclaré Allen. “Si les bombes ne les tuent pas, si la faim et la déshydratation ne les rattrapent pas, il suffit de leur donner la vie – et nous ne pouvons pas laisser cela se produire.”

Il a répété son message à plusieurs reprises : « Le monde doit aider Gaza. Il doit aider à grande échelle, et il doit aider…