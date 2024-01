Guerre Israël-Hamas : mises à jour en direct, dernières nouvelles

Des médicaments destinés aux otages étaient en route vers Gaza mercredi après que le Qatar et la France aient négocié un accord entre Israël et le Hamas – le premier accord entre les deux depuis la fin d’un cessez-le-feu d’une semaine en novembre.

L’accord est intervenu plus de 100 jours après le début d’un conflit qui ne montre aucun signe de fin et qui a attisé les tensions au Moyen-Orient, avec une série vertigineuse de frappes et de contre-attaques ces derniers jours, du nord de l’Irak à la mer Rouge et du sud du Liban au Pakistan.

Et à Gaza, le chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a décrit des conditions de vie épouvantables et un manque d’espoir après avoir rendu visite à de nombreuses personnes déplacées – dont beaucoup pensent qu’il sera impossible de rentrer chez eux lorsque les combats cesseront, tant les destructions sont immenses.

Le bilan des morts palestiniens s’élève à 24 285 personnes, a annoncé mardi le ministère de la Santé de Gaza. En Israël, environ 1 200 personnes ont été tuées Attaque du Hamas le 7 octobre qui a déclenché la guerre et vu quelque 250 personnes prises en otage par des militants.

NAVIRE ATTAQUÉ PAR UN DRONE AU LARGE DES CÔTES DU YÉMEN, DIT L’ARMÉE BRITANNIQUE

JERUSALEM — Un navire a été attaqué mercredi dans le golfe d’Aden, a annoncé l’armée britannique, probablement par un drone porteur de bombes lancé par les rebelles Houthis du Yémen.

L’attaque s’est produite à environ 110 kilomètres au sud-est d’Aden, où le drone s’est écrasé sur un navire, a indiqué l’agence britannique Maritime Trade Operations, qui supervise les voies navigables du Moyen-Orient.

Le capitaine “a signalé qu’il y avait un incendie à bord qui a maintenant été éteint”, a-t-il ajouté.

L’armée britannique n’a pas immédiatement identifié le navire ni les personnes soupçonnées d’être impliquées dans l’attaque. Aucun groupe n’a immédiatement revendiqué l’attaque.

Cependant, les Houthis ont lancé une série d’attaques similaires contre des navires depuis novembre dans le golfe d’Aden et dans la mer Rouge, ce qu’ils considèrent comme une tentative de soutenir le Hamas et les Palestiniens piégés dans la bande de Gaza au milieu de la guerre menée par Israël contre le Hamas.

Les États-Unis et leurs alliés ont mené trois séries de frappes aériennes la semaine dernière, ciblant les sites houthis pour tenter de dissuader les militants. Cependant, les Houthis ont lancé plusieurs attaques depuis, mettant encore davantage en péril les navires voyageant sur une route commerciale cruciale pour les expéditions de marchandises et d’énergie en provenance d’Asie et du Moyen-Orient vers l’Europe.

LE Hamas tire des roquettes depuis le Liban vers le nord d’Israël

BEYROUTH – Le Hamas a déclaré avoir tiré mercredi 20 missiles depuis le Liban vers une caserne militaire près de la côte nord d’Israël.

Il s’agit de la première attaque à la roquette depuis le Liban par le groupe militant palestinien depuis fin décembre, et survient un jour après qu’au moins 25 roquettes ont été tirées depuis Gaza vers le sud d’Israël dans l’un des bombardements les plus violents depuis plus d’une semaine.

Le communiqué du Hamas indique que l’attaque de mercredi était en partie une réponse à la frappe aérienne israélienne présumée qui a tué le haut responsable du Hamas, Saleh Arouri, le 2 janvier dans la banlieue de Beyrouth.

Il n’était pas précisé dans l’immédiat s’il y avait eu des dégâts ou des victimes en Israël. L’armée israélienne a déclaré que ses avions de guerre et son artillerie avaient frappé des sites de lancement et des emplacements dans le sud du Liban.

Le Hamas a annoncé plus tard qu’un de ses combattants, du camp de réfugiés palestiniens de Mieh Mieh, près de la ville de Sidon, avait été tué lors d’une frappe israélienne au sud du Liban.

Ces derniers jours, l’intensité des combats transfrontaliers entre Israël et le groupe militant libanais Hezbollah s’est également intensifiée.

Concernant les perspectives d’un nouvel accord de cessez-le-feu à Gaza et d’une libération des otages, le responsable politique du Hamas, Osama Hamdan, a déclaré aux journalistes à Beyrouth que le groupe avait « présenté une vision » à l’Égypte au Qatar en réponse aux propositions avancées par ces deux pays. mais a accusé Israël de « tergiverser » dans sa réponse.

Le responsable du Hamas a également critiqué la communauté internationale pour son souci de fournir des médicaments aux dizaines d’otages détenus par le Hamas à Gaza, alors que plus de 2 millions de Palestiniens à Gaza vivent depuis des mois dans des conditions désastreuses, sans accès aux soins de santé.

Le plus haut diplomate iranien prévient que la guerre pourrait s’étendre tant qu’Israël tentera d’écraser le Hamas

TEHERAN, Iran — Le ministre iranien des Affaires étrangères a averti que les combats pourraient s’intensifier au Moyen-Orient si Israël ne met pas fin à sa guerre contre le Hamas.

« Aujourd’hui, nous assistons à un génocide à Gaza et en Cisjordanie. Cela signifie que la guerre est en cours, donc il y a une possibilité de prolongation », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian, s’exprimant mercredi au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Amirabdollahian a ajouté que le Hezbollah libanais, soutenu par l’Iran, n’avait pas envie d’entrer directement dans le conflit. Apportant son soutien à ce qu’il dit être le désir du groupe militant de limiter l’effusion de sang, il a déclaré que le Hezbollah s’était engagé à maintenir le cessez-le-feu d’une semaine à Gaza en novembre.

Amirabdollahian a également affirmé qu’après Les frappes aériennes de l’Iran sur une zone kurde du nord de l’Irak avait visé des sites israéliens. Il a qualifié Israël d’« ennemi commun de l’Iran et de l’Irak ».

Une deuxième frappe aérienne israélienne en Cisjordanie tue 4 Palestiniens supplémentaires

JERUSALEM — Une frappe aérienne israélienne a tué quatre Palestiniens lors d’un raid mercredi en Cisjordanie occupée.

L’armée affirme avoir ciblé un groupe de militants qui avaient ouvert le feu et lancé des explosifs sur des soldats israéliens dans le camp de réfugiés de Tulkarem, une zone résidentielle bâtie au nord de la Cisjordanie.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que quatre personnes avaient été tuées. L’armée israélienne a déclaré qu’un soldat avait été grièvement blessé.

L’armée a déclaré que les troupes avaient arrêté sept autres personnes qui, selon Israël, étaient impliquées dans la pose de bombes en bordure de route pendant le raid.

Mercredi, une frappe aérienne près d’un autre camp de réfugiés de Cisjordanie a tué cinq Palestiniens. Israël a déclaré que la cible, un militant de haut rang qui aurait été impliqué dans des attaques contre des Israéliens, avait été tuée ainsi que des membres de sa cellule.

Au moins 360 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, selon le ministère palestinien de la Santé. La plupart ont été tués lors d’affrontements lors de violentes manifestations ou de raids d’arrestation israéliens.

L’armée israélienne affirme avoir arrêté quelque 2 700 Palestiniens en Cisjordanie depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre depuis Gaza vers Israël, qui a déclenché la guerre. Selon le rapport, environ 1 300 personnes seraient des membres présumés du Hamas.

L’HUMEUR ET LES CONDITIONS SE DÉTÉRIORENT DANS LE SUD DE GAZA, DÉCLARE LE CHEF DE L’AGENCE DES NATIONS UNIES

JERUSALEM — Le chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens se dit choqué par la dégradation des conditions de vie dans la bande de Gaza après trois mois et demi de guerre.

Le commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, s’est adressé aux journalistes mercredi, un jour après avoir terminé sa quatrième visite à Gaza depuis le 7 octobre.

Lazzarini s’est dit frappé par l’humeur et la situation des masses de personnes déplacées qui ont cherché refuge dans la partie sud du territoire, dont beaucoup vivent dans de vastes camps de tentes. L’ONU estime que plus de 80 % des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont été déplacés.

Il a déclaré que les conditions ne cessent de se détériorer à chacun de ses voyages. Sa dernière visite précédente avait eu lieu juste avant Noël.

“Maintenant, vous disposez d’un site de fortune en plastique qui a poussé presque partout”, a déclaré Lazzarini. « Des centaines de milliers de personnes vivent désormais dans la rue, vivant dans ce fortune en plastique, dormant sur le béton. »

Il a déclaré que les abris de l’ONU ne sont pas une option car ils sont surpeuplés et souffrent de mauvaises conditions sanitaires.

Dans certains endroits, les femmes ont pratiquement arrêté de manger ou de boire parce qu’elles ne veulent pas utiliser les toilettes sales, a expliqué Lazzarini. La diarrhée et les maladies de peau se propagent rapidement, a-t-il déclaré.

Lazzarini a déclaré qu’il avait également été frappé par le sentiment d’impuissance des personnes qu’il voyait. Il a déclaré qu’ils étaient en « mode survie », épuisés et démoralisés par les conditions d’hygiène épouvantables et le manque d’espoir. Beaucoup pensent qu’il sera impossible de rentrer chez eux lorsque les combats cesseront, car les destructions sont si vastes, et nombreux sont ceux qui parlent de quitter Gaza dans l’espoir de reconstruire leur vie ailleurs.

“Ils ne voient pas comment ils peuvent continuer à élever leurs enfants dans ce type d’environnement”, a déclaré Lazzarini. « Les gens commencent à avoir des difficultés à prévoir à quoi ressemblera l’avenir. »

L’Agence des Nations Unies demande un examen des prétendues activités pro-Hamas dans ses rangs

JERUSALEM — Le chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a déclaré qu’il avait demandé un examen indépendant des allégations de groupes pro-israéliens faisant état d’activités pro-Hamas incontrôlées au sein de son organisation.

Philippe Lazzarini a déclaré mercredi aux journalistes qu’il nommerait bientôt un groupe de consultants professionnels ou une autre « entité indépendante » pour examiner ces allégations.

Les responsables israéliens et leurs alliés ont affirmé à plusieurs reprises que l’agence pour les réfugiés, connue sous son acronyme UNRWA, autorise l’enseignement de l’incitation anti-israélienne dans ses centaines d’écoles. Ils ont également allégué que certains des dizaines de milliers de membres du personnel de l’agence soutenaient ou collaboraient avec le groupe militant du Hamas ou avaient écrit des messages inappropriés sur les réseaux sociaux.

L’UNRWA sert des millions de Palestiniens à travers le Moyen-Orient dont les familles ont fui ou ont été forcées de quitter leurs propriétés à l’intérieur de ce qui est Israël pendant la guerre qui a entouré la création d’Israël en 1948. Israël rejette le retour des réfugiés sur leurs anciennes terres, affirmant que cela porterait atteinte au caractère juif du pays. .

Ceux qui s’opposent à ces allégations affirment que l’agence pour les réfugiés est ternie dans le cadre d’une campagne visant à atténuer le problème de longue date des réfugiés palestiniens et de leurs…