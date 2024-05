Guerre Israël-Hamas : l’ordonnance d’un tribunal de l’ONU de réduire de moitié l’offensive à Gaza isole encore davantage la position américaine

WASHINGTON (AP) — Une ordonnance d’un tribunal de l’ONU Le fait qu’Israël mette fin à son offensive dans la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, a approfondi le fossé avec les États-Unis au sujet d’une opération militaire qui fait face à une condamnation internationale croissante mais que les responsables américains décrivent, du moins pour l’instant, comme limitée et ciblée.

La décision rendue vendredi par la Cour internationale de Justice de La Haye ajoute à la pression à laquelle est confronté un Israël de plus en plus isolé, quelques jours seulement après que la Norvège, l’Irlande et l’Espagne ont déclaré ils reconnaîtraient un État palestinienet le procureur en chef d’un tribunal international distinct demandé des mandats d’arrêt pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ainsi que pour les dirigeants du Hamas.

L’administration Biden se démarque de la communauté mondiale : bien qu’elle soit opposée à une offensive majeure à Rafah, l’administration insiste également sur le fait que les mesures prises jusqu’à présent par son proche allié Israël n’ont pas franchi les lignes rouges.

Jusqu’à présent, les responsables de l’administration semblent déterminés à poursuivre leur soutien militaire et politique à Israël suite aux l’attaque meurtrière du Hamas qu’elle a subie en octobre derniertout en faisant pression sur son allié pour qu’il évite une opération militaire à grande échelle dans Rafah, densément peuplée.

« Ce que nous avons vu jusqu’à présent en termes d’opérations militaires israéliennes dans cette zone a été plus ciblée et limitée, n’a pas impliqué d’opérations militaires majeures au cœur de zones urbaines denses », a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan aux journalistes lors d’un point de presse à la Maison Blanche. cette semaine.

Mais, a-t-il ajouté, « nous devons maintenant voir ce qui se passe à partir d’ici ».

Un responsable du Département d’État, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour décrire l’évaluation interne de la situation par l’administration, a déclaré que l’opération à Gaza n’avait « pas encore atteint le cœur de Rafah, qui nous amène dans la zone la plus dense des zones denses ».

Plus tôt ce mois-ci, la Maison Blanche a annoncé qu’elle suspendre une expédition de quelque 3 500 bombes, y compris des explosifs massifs de 2 000 livres qui, selon l’administration Biden, entraînaient la mort de civils. Le président Joe Biden prévenu lors d’une interview sur CNN que « s’ils entrent à Rafah, je ne leur fournis pas les armes qui ont été utilisées historiquement pour faire face à Rafah ».

En faisant pression sur Israël, les responsables américains ont suggéré qu’une opération majeure constituait une ligne rouge qui saperait les négociations bloquées sur un accord visant à restituer les otages israéliens pris par le Hamas et conduirait Biden à réduire davantage les armes qu’il enverrait à Israël.

Mais le ton à la Maison Blanche a semblé changer sensiblement cette semaine après Sullivan revient d’une visite en Israëloù il a déclaré avoir été informé des « améliorations » apportées au plan israélien visant à éliminer le Hamas à Rafah et en Arabie Saoudite.

Au cours des entretiens de Sullivan avec Netanyahu et d’autres responsables au cours du voyage, la partie israélienne a répondu à bon nombre des préoccupations de Biden concernant ses projets pour Rafah, selon un haut responsable de l’administration qui a requis l’anonymat pour discuter de cette question sensible.

Le responsable a déclaré que l’administration n’avait pas donné son feu vert au plan israélien, mais que la modification de la planification des responsables israéliens suggérait qu’ils prenaient les préoccupations de Biden au sérieux.

Cette évaluation n’est peut-être pas d’une grande consolation pour les Palestiniens toujours coincés à Rafah – la partie la plus méridionale de la bande de Gaza, à la frontière avec l’Égypte, et site d’un point de passage critique pour l’aide. Plus d’un million de personnes y ont trouvé refuge ces derniers mois après avoir fui les combats ailleurs, mais quelque 900 000 personnes ont depuis fui la ville.

Israël a fait passer des centaines de camions par l’autre poste frontalier principal, Kerem Shalom, mais l’ONU et les groupes humanitaires affirment que les opérations militaires israéliennes rendent dangereux le transport de nourriture, d’eau et d’autres fournitures pour les Palestiniens affamés.

L’Agence américaine pour le développement international affirme que Gaza a besoin d’un flux constant de 600 camions par jour de nourriture et d’autres aides pour inverser la situation que les dirigeants de l’USAID et du Le Programme alimentaire mondial de l’ONU appelle à la famine au nord et pour l’empêcher de se propager au sud.

Même avec une jetée américaine qui commence à apporter une petite quantité d’aide par voie maritimeGaza n’a reçu qu’une fraction de la quantité de fournitures nécessaires depuis le début de l’offensive israélienne.

Les principaux groupes humanitaires internationaux ont salué la décision de la CIJ pour la pression qu’ils espéraient qu’elle apporterait. Médecins sans frontières a déclaré que cela confirmait à quel point la situation était devenue « catastrophique » pour les civils palestiniens à Gaza et « le besoin désespéré d’une aide humanitaire renforcée immédiatement ».

Il n’existe aucun mécanisme pratique pour forcer Israël à se conformer à l’ordonnance du tribunal, qui, en plus d’ordonner l’arrêt de l’offensive, impose également une augmentation de l’aide humanitaire à la région et un accès à Gaza pour les enquêteurs sur les crimes de guerre.

Israël n’a montré aucun signe indiquant qu’il avait l’intention de changer de cap après la décision de vendredi. La guerre à Gaza fait suite à une attaque du 7 octobre contre Israël qui a tué environ 1 200 personnes, dont environ un quart de soldats, et 250 autres faites captives. Au moins 35 000 Palestiniens ont été tués à Gaza, selon le ministère de la Santéqui ne fait pas de distinction entre combattants et civils.

Les exigences de la Cour vont au-delà de ce que les États-Unis demandent à Israël pour le moment, même si Washington a néanmoins indiqué qu’il restait opposé à une opération plus intrusive à Gaza.

« En ce qui concerne Rafah, nous avons fait connaître depuis longtemps nos inquiétudes concernant une attaque militaire totale contre Rafah et les dommages que cela pourrait causer à la population civile en l’absence d’un plan clair et crédible pour la protéger », a déclaré le secrétaire d’État. L’État Antony Blinken a déclaré mercredi à la commission des affaires étrangères de la Chambre.

Blinken a également réitéré que l’administration ne pense pas qu’une offensive majeure permettrait d’obtenir les résultats qu’Israël cherche à obtenir, « qui est de traiter efficacement et durablement le Hamas ».

« Nos inquiétudes concernant une attaque militaire généralisée contre Rafah demeurent », a-t-il déclaré. « Nous disposons d’autres moyens de relever le défi posé par le Hamas, qui, selon nous, peuvent être plus efficaces et plus durables. »

Les rédacteurs d’Associated Press, Ellen Knickmeyer et Matthew Lee, ont contribué à ce rapport.