Humza Yousaf a déclaré que lui et sa femme Nadia étaient « désespérément inquiets » et qu’elle était « engourdie » alors qu’ils essayaient d’obtenir des nouvelles de ses parents.

Elizabeth El-Nakla et son mari Maged – les parents de l’épouse de M. Yousaf – se sont rendus à Gaza avant que les hostilités n’éclatent au début du mois pour rendre visite à leur famille et se sont retrouvés piégés.

Il a déclaré à BBC Scotland : « Nous n’avons évidemment pas eu de nouvelles d’eux depuis l’intensité des bombardements d’hier soir et vous pouvez imaginer à quel point nous sommes désespérément inquiets, et pour être franc, nous ne savons pas s’ils sont vivants ou morts.

« Et c’est la réalité non seulement à laquelle nous sommes confrontés, mais clairement la réalité de nombreuses personnes à travers le monde qui n’ont pas eu de nouvelles de leurs proches coincés à Gaza et confrontés aux bombardements au cours des trois dernières semaines.

“Ma femme est engourdie pour être honnête, j’essaie de faire de mon mieux pour lui donner un peu d’espoir et nous faisons de notre mieux pour essayer de rester distraits, et évidemment en appelant autant de numéros de téléphone que possible, autant de numéros de téléphone que possible. parents que nous pouvons à travers Gaza, sans succès jusqu’à présent.