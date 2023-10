Tous les derniers développements de la guerre entre Israël et le Hamas.

PUBLICITÉ

Le Hamas fait état de « violents combats » avec l’armée israélienne dans le nord de Gaza

Le Hamas a fait état de “violents combats” en cours entre ses combattants et les forces israéliennes dans le nord de la bande de Gaza, où l’armée israélienne mène des incursions terrestres depuis vendredi soir.

“Nos combattants sont actuellement engagés dans des combats intenses utilisant des armes automatiques et antichar avec les forces d’occupation qui mènent une incursion dans le nord-ouest de Gaza”, ont déclaré les Brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas, dans un communiqué.

Les brigades al-Qassam ont également annoncé peu auparavant avoir tiré “des obus de mortier et des roquettes” sur une position militaire israélienne à Erez, principal point de passage entre le territoire palestinien et Israël, fermé depuis le début de la guerre.

Le nombre d’enfants tués dans les conflits explose

Le nombre d’enfants tués dans la bande de Gaza sous blocus depuis le début du conflit Hamas-Israël au début du mois a dépassé le nombre d’enfants tués dans les conflits armés chaque année dans le monde depuis 2019, a annoncé l’organisation caritative internationale Save the Children.

Dans un communiqué, l’organisation caritative a cité les chiffres du ministère de la Santé de Gaza faisant état d’au moins 3 195 enfants tués pendant la guerre. Il mentionne également la mort de 33 enfants en Cisjordanie occupée et de 29 enfants tués en Israël.

« Les chiffres sont alarmants et, avec la violence qui non seulement continue mais s’étend à Gaza en ce moment, beaucoup plus d’enfants restent gravement menacés », a déclaré Jason Lee, directeur national de Save the Children dans le territoire palestinien occupé, dans un communiqué. « La mort d’un enfant est une mort de trop, mais il s’agit là de violations graves aux proportions épiques. Un cessez-le-feu est le seul moyen d’assurer leur sécurité.

Le secrétaire général de l’ONU renouvelle ses appels au cessez-le-feu humanitaire

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a averti que « le monde est témoin d’une catastrophe humanitaire qui se déroule sous nos yeux » à Gaza, avec plus de deux millions de personnes privées de l’essentiel de la vie et soumises à des bombardements incessants.

“J’exhorte tous ceux qui ont des responsabilités à se retirer du gouffre”, a-t-il déclaré dimanche aux journalistes lors d’une réunion avec le Premier ministre népalais à Katmandou. « Nous devons unir nos forces pour mettre fin à ce cauchemar pour la population de Gaza, d’Israël et de toutes les personnes touchées dans le monde. »

Le chef de l’ONU a réitéré son appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat, à la libération inconditionnelle de tous les otages et à l’acheminement d’une aide à grande échelle à Gaza.

Guterres a de nouveau condamné les « attaques effroyables » du Hamas contre Israël le 7 octobre, soulignant qu’« il n’y a jamais aucune justification aux meurtres, aux blessures et aux enlèvements de civils ».

Il a également réitéré que toutes les parties au conflit sont tenues, en vertu du droit humanitaire international, de protéger les civils et de leur fournir de la nourriture, de l’eau, des médicaments et d’autres produits essentiels, soulignant que « ces lois ne peuvent être détournées par souci d’opportunité ».

« Le nombre de civils tués et blessés est totalement inacceptable », a ajouté António Guterres.

Israël largue des tracts sur Gaza, demandant aux civils de « se rendre »

L’armée israélienne, qui a déclaré à plusieurs reprises qu’elle n’était pas en guerre contre les civils de Gaza mais plutôt contre le Hamas, a largué dimanche des tracts sur la bande de Gaza demandant aux civils de « se rendre ». Rédigés en arabe, les tracts demandaient aux civils de déposer toutes leurs armes, de lever les mains, d’agiter des drapeaux blancs et de suivre les instructions de l’armée israélienne.

« Les dirigeants du Hamas vous exploitent », peuvent-ils lire sur les tracts. « Eux et leurs familles sont dans des endroits sûrs, pendant que vous mourez en vain. »

Washington appelle Israël à faire une « distinction » entre le Hamas et les civils palestiniens

Les Etats-Unis ont déclaré dimanche qu’Israël devait faire une “distinction” dans ses opérations militaires entre le Hamas et les civils palestiniens, alors que l’armée israélienne intensifie ses bombardements et ses opérations terrestres dans la bande de Gaza.

“Ce que nous pensons, c’est qu’à chaque heure, chaque jour de cette opération militaire, le gouvernement israélien devrait prendre toutes les mesures possibles à sa disposition pour faire la distinction entre le Hamas – les terroristes qui sont des cibles militaires légitimes – et les civils qui ne le sont pas”, a déclaré la sécurité nationale de la Maison Blanche. a déclaré à CNN le conseiller Jake Sullivan.

PUBLICITÉ

Des militants du Hamas tués près du passage d’Erez – Israël

L’armée israélienne a affirmé que les forces terrestres avaient tué un certain nombre de militants du Hamas alors qu’ils sortaient d’un tunnel près du passage d’Erez, qui était autrefois le seul passage piéton hors de l’enclave côtière vers Israël avant qu’il ne soit détruit lors des combats. On ne sait pas exactement combien de militants ont été tués par les forces israéliennes.

Des vidéos de l’opération terrestre publiées par l’armée montraient des chars traversant de petites collines sablonneuses et des bulldozers déblayant des montagnes de débris. Le Hamas dispose d’un vaste réseau de tunnels sous Gaza où il stockerait des armes, de la nourriture et d’autres fournitures.

Sunak et Macron insistent sur la nécessité d’un « soutien humanitaire urgent » – Downing Street

Le bureau du Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré avoir parlé au président français Emmanuel Macron de l’importance d’apporter une aide humanitaire urgente à Gaza et de maintenir la sécurité régionale suite à l’expansion de l’opération militaire israélienne contre le Hamas.

Les dirigeants « ont convenu de travailler ensemble aux efforts visant à la fois à fournir de la nourriture, du carburant, de l’eau et des médicaments essentiels à ceux qui en ont besoin, et à faire sortir les ressortissants étrangers », a déclaré Downing Street dans un communiqué dimanche.

PUBLICITÉ

« Ils ont exprimé leur inquiétude commune face au risque d’escalade dans la région au sens large, en particulier en Cisjordanie. Le Premier ministre et le président Macron ont fait le point sur les conversations qu’ils ont eues avec les dirigeants de la région pour souligner l’importance d’œuvrer pour assurer la stabilité régionale », ajoute le communiqué.

Sunak et Macron ont convenu qu’il était important de ne pas perdre de vue l’avenir à long terme de la région et, en particulier, la nécessité d’une solution à deux États, indique le communiqué, ajoutant : « Ils ont souligné que le Hamas ne représente pas une solution ordinaire. Palestiniens et que leur barbarie ne devrait pas porter atteinte aux aspirations légitimes du peuple palestinien.

Le pape appelle au cessez-le-feu et à la libération des otages

Le pape François a appelé à plusieurs reprises dimanche à un cessez-le-feu à Gaza.

“Continuons à prier pour l’Ukraine et pour la grave situation en Palestine, en Israël et dans d’autres régions en guerre”, a déclaré François.

« En particulier, à Gaza, laissez de l’espace pour garantir l’aide humanitaire. Et que les otages soient libérés immédiatement. Que personne n’abandonne la possibilité d’arrêter les armes. Cessez le feu», a-t-il ajouté depuis la fenêtre du Palais apostolique au-dessus de la place Saint-Pierre.

PUBLICITÉ

Le pape a cité le révérend Ibrahim Faltas, vicaire de la Custodie de Terre Sainte, qui s’est joint à lui dans son appel urgent en faveur d’un cessez-le-feu.

« Arrêtez-vous frères et sœurs, la guerre est toujours une défaite. Toujours! Toujours!” a-t-il conclu.

Netanyahu s’excuse après avoir critiqué les responsables de la sécurité

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a présenté ses excuses après avoir critiqué les responsables de la sécurité pour avoir sous-estimé les risques d’une attaque majeure du Hamas.

Il a posté un message sur X – anciennement Twitter – qu’il a ensuite supprimé avant de s’excuser.

« Jamais, en aucune circonstance, le Premier ministre n’a été alerté des intentions guerrières du Hamas », a écrit Netanyahu sur X (anciennement Twitter).

PUBLICITÉ

“Tous les responsables de la sécurité, y compris le chef du renseignement militaire et le chef de la sécurité intérieure, pensaient que le Hamas avait peur d’agir et cherchait un arrangement. C’est l’évaluation qui a été soumise à plusieurs reprises au Premier ministre et au cabinet par tous. les responsables de la sécurité et la communauté du renseignement. Jusqu’au moment où la guerre a éclaté », a poursuivi Netanyahu.

Le message a été supprimé dans la matinée et n’apparaissait plus sur X, pour être remplacé quelques minutes plus tard par des excuses.

“J’avais tort. Ce que j’ai dit après la conférence de presse n’aurait pas dû être dit et je m’en excuse. Je soutiens pleinement tous les responsables de la sécurité. Je soutiens le chef d’état-major, les commandants et les soldats de Tsahal (armée israélienne). qui sont en première ligne et qui se battent pour notre maison. Ensemble, nous gagnerons », a écrit Netanyahu.

Lors de sa conférence de presse avec le ministre de la Défense Yoav Gallant et Benny Gantz, membre de la Knesset, le Premier ministre a reconnu que l’attaque du Hamas était « un terrible échec » pour Israël.

“Il y a eu ici un échec terrible et il sera examiné jusqu’au bout. Je promets qu’il ne restera rien au hasard. Pour l’instant, ma mission est de sauver le pays et de conduire les soldats à une victoire totale sur le Hamas et les forces armées. du mal », a déclaré Netanyahu.

PUBLICITÉ

De nombreux analystes politiques en Israël estiment que la carrière politique de Netanyahu a été sérieusement compromise du fait de son incapacité à assurer la protection de sa population – une de ses promesses électorales.

Des milliers de personnes pillent les entrepôts d’aide de l’ONU à Gaza alors que le désespoir grandit et qu’Israël étend son offensive terrestre

Des milliers de personnes ont fait irruption dans des entrepôts d’aide à Gaza pour prendre de la farine et des produits d’hygiène de base, a déclaré dimanche une agence des Nations Unies, en signe de désespoir croissant et de perturbation de l’ordre public, trois semaines après le début de la guerre entre Israël et les dirigeants militants du Hamas à Gaza.

Thomas White, directeur de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), a déclaré que les cambriolages dans les entrepôts étaient « un signe inquiétant que l’ordre civil commence à s’effondrer après trois semaines de guerre et un siège serré sur Gaza. Les gens sont effrayés, frustrés et désespérés. »

L’UNRWA fournit des services de base à des centaines de milliers de personnes à Gaza. Ses écoles à travers le territoire ont été transformées en abris bondés abritant les Palestiniens déplacés par le conflit. Israël n’a autorisé qu’un petit filet d’aide à entrer en provenance d’Egypte, dont une partie était stockée dans l’un des entrepôts qui a été cambriolé, a indiqué l’UNRWA.

Juliette Touma, porte-parole de l’agence, a déclaré que la foule s’est divisée en quatre…