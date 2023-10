Israël doit autoriser davantage d’aide à Gaza dans un contexte de blocus qui est utilisé pour « punir collectivement plus de deux millions de personnes », a déclaré un responsable de l’ONU.

Le blocus du territoire a entraîné une diminution des réserves de nourriture, de carburant, d’eau et de médicaments, et les dirigeants de l’ONU et des pays arabes ont appelé à un cessez-le-feu pour permettre l’entrée d’une aide humanitaire accrue.

Philippe Lazzarini, commissaire général de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNWRA), a déclaré que les services publics se sont effondrés et que la région est au bord d’une grave épidémie.

“Au quotidien, nos collègues doivent désormais établir des priorités car ils doivent rationner le carburant très limité dont ils disposent encore”, a-t-il déclaré à Sky News.

“Ces derniers jours, ils ont dû diminuer considérablement la quantité de carburant qu’ils fournissaient aux hôpitaux, aux boulangeries, à la station d’eau. Mais dans les prochains jours, si plus de carburant n’est pas mis à disposition de nos collègues, ils devront prendre des décisions encore plus difficiles.

“Et j’ai également prévenu que nous sommes très proches d’une quasi-arrêt de nos opérations car nous avons même besoin de carburant pour pouvoir déplacer les camions, l’amener dans l’entrepôt, le distribuer aux personnes dispersées dans les abris. “

Les Palestiniens transportent un homme blessé hors des destructions consécutives aux frappes aériennes israéliennes sur la ville de Gaza. Photo : AP





M. Lazzarini a ajouté : “Je pense que nous sommes au bord d’une grave épidémie. Ce n’est pas seulement une question d’eau, mais maintenant nous avons aussi des eaux usées dans les rues.

“Les gens voient également leur immunité affaiblie, les gens commencent à avoir faim, l’hiver est également là, la saison des pluies est sur le point d’arriver et nous avons des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes dans la rue. Cette catastrophe deviendra une véritable catastrophe. un cauchemar et une catastrophe totale. »

Plus tôt, il avait déclaré : « Le siège signifie que la nourriture, l’eau et le carburant, tous des produits de base, sont utilisés pour punir collectivement plus de deux millions de personnes. »

M. Lazzarini a déclaré que les négociations n’avaient abouti qu’à l’arrivée d’une poignée de camions Gaza.

“Cela n’inversera pas le fait que Gaza est en train d’être étranglée”, a-t-il ajouté.

Les hôpitaux ont eu du mal à se procurer du carburant pour faire fonctionner les générateurs de secours qui alimentent les incubateurs et autres équipements vitaux après Israël couper toutes les livraisons de carburant à Gaza au début de la guerreobligeant sa seule centrale électrique à fermer.

Au cours de la semaine dernière, Israël a autorisé plus de 80 camions transportant de l’aide à entrer depuis l’Égypte par le passage de Rafah, le seul point d’entrée à Gaza non contrôlé par Israël.

Mais les travailleurs humanitaires ont déclaré que les convois ne répondaient qu’à une infime fraction des besoins humanitaires croissants du territoire.

L’ampleur de la destruction

Quelque 7 300 Palestiniens sont morts dans les trois semaines qui ont suivi Hamas a organisé une attaque sanglante contre Israël, selon des responsables à Gaza.

Jeudi, le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré que plus de 3 000 mineurs et plus de 1 500 femmes avaient été tués.

Des images de Sky News ont montré l’ampleur des destructions causées par les frappes israéliennes sur Gaza, ainsi qu’un garçon retiré des décombres à la suite d’une attaque.

Environ 1,4 million des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont fui leurs foyers, dont près de la moitié se sont entassés dans les abris de l’ONU.

Des centaines de milliers de personnes restent dans le nord de Gaza malgré qu’Israël leur ait ordonné d’évacuer vers le sud et déclaré que ceux qui restent pourraient être considérés comme des « complices » du Hamas.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées lors de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, selon le gouvernement israélien, et au moins 229 otages ont été emmenés à Gaza.

Image:

La fumée s’élève après une frappe israélienne sur Gaza. Photo : AP





Image:

De la fumée s’élève d’un immeuble résidentiel à Tel Aviv où une roquette a été tirée depuis Gaza





Des militants palestiniens ont tiré des milliers de roquettes sur Israël, dont une qui a touché vendredi un immeuble résidentiel à Tel Aviv et blessé quatre personnes.

Une attaque terrestre israélienne sur Gaza devrait causer des pertes encore plus importantes des deux côtés alors qu’ils s’affronteront dans des zones résidentielles denses.