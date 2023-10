Guerre Israël-Hamas : l’ONU affirme que l’ordre d’évacuation pourrait violer le droit international

GENÈVE –

Le bureau des droits de l’homme des Nations Unies a déclaré mardi que le siège de Gaza par Israël et son ordre d’évacuation du nord de l’enclave pourraient équivaloir à un transfert forcé de civils et constituer une violation du droit international.

S’adressant aux journalistes à Genève, Ravina Shamdasani, porte-parole du bureau des droits de l’homme de l’ONU, a déclaré qu’Israël ne semblait avoir fait aucun effort pour garantir que les civils temporairement évacués à Gaza bénéficient d’un logement convenable, ainsi que de conditions satisfaisantes d’hygiène, de santé et de sécurité. et l’alimentation.

« Nous craignons que cet ordre, combiné à l’imposition d’un siège complet de Gaza, ne puisse être considéré comme une évacuation temporaire légale et équivaudrait donc à un transfert forcé de civils en violation du droit international », a-t-elle déclaré.

« Ceux qui ont réussi à se conformer à l’ordre d’évacuation des autorités israéliennes sont désormais coincés dans le sud de la bande de Gaza, avec peu d’abris, des réserves alimentaires qui s’épuisent rapidement, un accès limité ou inexistant à l’eau potable, à l’assainissement, aux médicaments et à d’autres besoins de base. « .

Le terme « transfert forcé » décrit la réinstallation forcée de populations civiles et constitue un crime contre l’humanité puni par la Cour pénale internationale (CPI).

Dans des commentaires distincts, le Programme alimentaire mondial (PAM) a déclaré que ses réserves alimentaires à Gaza étaient faibles, mais qu’il stockait des stocks dans la ville égyptienne d’Al-Arish, située à proximité.

Abeer Etefa, responsable des communications régionales du PAM pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, a déclaré qu’ils espéraient « traverser dès que l’accès à la frontière serait accordé ».

« Nous appelons à un accès sans entrave et à un passage sûr aux fournitures humanitaires dont Gaza a désespérément besoin », a-t-elle déclaré.

Des camions transportant des fournitures se dirigeaient vers le terminal de Rafah en Egypte, le seul point d’accès à l’enclave hors du contrôle israélien, même s’il n’était pas certain qu’ils puissent le traverser.

En plus de la diminution des réserves de nourriture et d’eau, le secteur de la santé de Gaza se trouve à un « point de rupture », a déclaré le rapporteur spécial de l’ONU, Tlaleng Mofokeng.

« L’infrastructure médicale de Gaza a été irrémédiablement endommagée et les prestataires de soins de santé travaillent dans une situation désastreuse avec un accès limité aux fournitures médicales et des conditions qui ne leur permettent pas de fournir des soins de santé de qualité et en temps opportun », a déclaré Mofokeng, qui se concentre sur le droit à la santé.

Les réserves de carburant de tous les hôpitaux de Gaza ne devraient durer que 24 heures supplémentaires, selon l’agence palestinienne des Nations Unies, l’UNRWA.

« La fermeture des générateurs de secours mettrait sérieusement en danger la vie de milliers de patients », a-t-il déclaré.



(Reportage de Gabrielle Tétrault-Farber; édité par Alison Williams, Alexandra Hudson)