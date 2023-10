Guerre Israël-Hamas : liste des événements clés, jour 5 | Conflit israélo-palestinien Actualités

Voici la situation le mercredi 11 octobre 2023 :

Les avions de guerre et l’artillerie israéliens sont utilisés à l’échelle internationale #prohibited_white_phosphorusdétruisant #Al_Karama quartier au nord-ouest de la ville de Gaza avec une série continue de frappes aériennes. Il y a des victimes et des blessés, tandis que les ambulances et les véhicules de la protection civile sont incapables de… pic.twitter.com/ym7zfKqIBH

— État de Palestine – MAE 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) 10 octobre 2023