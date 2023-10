Guerre Israël-Hamas : les travaillistes mettent en garde les députés contre toute participation aux manifestations et donnent un avertissement sur les drapeaux du parti | Nouvelles du Royaume-Uni

Les travaillistes ont été accusés de « mettre fin à toute solidarité » avec les Palestiniens après que ses représentants élus ont reçu des « conseils forts » de rester à l’écart des manifestations ce week-end.

Les partisans du parti ont également été invités à « faire preuve de prudence » et priés de ne pas apporter de banderoles du Parti travailliste lors des manifestations.

Un e-mail, partagé avec le rédacteur politique adjoint de Sky, Sam Coates, indique que les conseils du parti sont dans l’intérêt de la sécurité et pour empêcher des collègues de partager une plateforme avec « des individus qui menacent de porter atteinte aux valeurs et aux principes du parti travailliste ».

En expliquant pourquoi ils ne devraient pas brandir les banderoles du parti, David Evans, secrétaire général du parti travailliste, a déclaré : « Les individus n’auront pas la possibilité de contrôler avec qui ils sont photographiés et cela risque de menacer la capacité du parti travailliste à faire campagne contre toute forme de racisme et de discrimination. « .

La position du parti a cependant déclenché des réactions négatives parmi certains de ses membres.

Un membre travailliste de longue date a déclaré à Sky News : « C’est un état d’esprit choquant qu’un Parti travailliste internationaliste, autrefois fier, mette maintenant fin à toute solidarité de peur de faire obstacle à la victoire presque certaine du Labour aux élections générales de l’année prochaine. »

Bien que l’e-mail ne précise pas de quelles manifestations spécifiques le parti était préoccupé, des milliers de personnes sont descendues dans la rue ce week-end sur fond d’escalade du conflit entre Le Hamas et Israël.

Plus tôt cette semaine, le leader travailliste Sir Keir Starmer a qualifié les actions du Hamas de « terrorisme » et a déclaré qu’« Israël a le droit » de priver les civils palestiniens de l’électricité et de l’eau.

Certains membres du parti craignent que cela n’ait entraîné une perte du soutien des électeurs musulmans chez les travaillistes, et deux conseillers d’Oxford ont démissionné à la suite de ces commentaires.

Keir Starmer, député et chef du parti travailliste, a déclaré samedi soir dans un communiqué : « Il y a une semaine, nous avons appris la nouvelle inimaginable et déchirante des attaques terroristes du Hamas contre Israël depuis Gaza.

« Dans les jours qui ont suivi, nous avons entendu des récits horribles de meurtres et de mutilations d’hommes, de femmes et d’enfants, ainsi que l’horreur des prises d’otages. Israël a le droit, voire le devoir, de se défendre et de sauver ces otages. Responsabilité car ce qui s’est passé appartient aux terroristes du Hamas et nous réitérons notre appel au Hamas pour qu’il libère tous les otages.

« J’ai rencontré des membres de la communauté juive britannique cette semaine et leur ai dit que nous étions aux côtés d’Israël et d’eux en ce moment. Je sais que c’est une période pénible et inquiétante et je me réjouis du financement supplémentaire pour le CST. Il doit y avoir tolérance zéro face à toute montée de l’antisémitisme ou de l’islamophobie.

« Le Hamas n’a aucun intérêt dans la paix. Aucun intérêt dans la protection des Palestiniens.

« Nous appelons toutes les parties à agir conformément au droit international, notamment en permettant l’accès humanitaire à la nourriture, à l’eau, à l’électricité et aux médicaments à Gaza et en garantissant des couloirs humanitaires sûrs à Gaza pour ceux qui fuient la violence.

« Sept jours après le jour le plus sombre de l’histoire récente d’Israël, notre détermination face au terrorisme ne faiblira pas. »

Des milliers de personnes descendent dans la rue

Plus d’un millier d’officiers ont été déployés à Londres, alors que la police métropolitaine a averti que toute personne manifestant son soutien au Hamas – qui est une organisation terroriste désignée au Royaume-Uni – risquait d’être arrêtée.

Plus tôt cette semaine, la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré agiter un drapeau palestinien dans les rues britanniques « n’est peut-être pas légitime » si c’est fait pour montrer son soutien à des actes de terrorisme

Cela survient alors que les civils continuent de tenter de fuir le nord de Gaza après d’Israël l’armée leur a dit d’évacuer avant une invasion terrestre attendue.

Cela fait suite à celui du week-end dernier assaut surprise mortel contre Israël par les insurgés du Hamas.

Jusqu’à présent, plus de 3 200 personnes sont mortes des deux côtés du conflit.