Israël procédera à des incursions plus limitées dans la bande de Gaza avant toute tentative d’invasion à grande échelle.

Les commandants ont déclaré que leur guerre contre le Hamas, qui contrôle l’enclave palestinienne, serait différente de tous les conflits précédents entre les deux ennemis.

La situation a déjà été sensiblement différente en termes d’ampleur, avec un barrage de bombardements aériens sans précédent qui a rasé de vastes zones du territoire, avec des milliers de civils tués et blessés et une grande partie de la population contrainte de fuir ses foyers.

Suivez en direct : Gaza publie des documents contenant « les noms de 7 000 Palestiniens tués »

Le nombre de militaires impliqués dans la campagne atteint également un nouveau niveau, avec quelque 360 ​​000 réservistes israéliens appelés à servir à la suite des meurtres et des enlèvements perpétrés par le Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre, qui ont déclenché la guerre.

Image:

De la fumée s’élève d’une frappe aérienne israélienne à Rafah, dans la bande de Gaza. Photo : AP





En outre, Israël affirme que son offensive utilisera une combinaison d’opérations aériennes, maritimes et terrestres pour traquer les combattants du Hamas cachés parmi la population civile.

Mais la mission est pleine de risques étant donné la nécessité de pénétrer dans une zone urbaine – l’un des types de terrains les plus difficiles à attaquer, même si de nombreux bâtiments ont été réduits en décombres.

En outre, si l’on en croit l’expérience des États-Unis et de leurs alliés dans la lutte contre un mouvement extrémiste islamiste, il sera impossible d’atteindre l’objectif déclaré de détruire le Hamas par la seule force militaire.

Pourtant, la guerre reste au centre de l’attention alors qu’Israël s’efforce de reconstruire sa propre sécurité après le carnage déclenché par le Hamas dans les communautés vivant à proximité de Gaza.

Les troupes de combat israéliennes à bord de chars et de bulldozers ont traversé la frontière dans une partie nord du territoire dans la nuit de mercredi à jeudi.

Ils ne se sont aventurés que pendant quelques heures à moins d’un kilomètre du terrain, tirant sur ce que les Forces de défense israéliennes (FDI) ont qualifié d’infrastructures du Hamas, comme un réseau de tunnels souterrains utilisés par les militants pour échapper aux drones et aux frappes aériennes israéliens.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





15h45

Les chars et les troupes israéliennes entrent à Gaza



Les raids israéliens se sont ensuite retirés, avec un retour à un rythme constant de frappes aériennes et d’artillerie tirées à distance sur Gaza dans la journée de jeudi.

Cependant, d’autres raids nocturnes auront probablement lieu dans les prochains jours alors qu’Israël cherche à affaiblir les défenses du Hamas avant une attaque terrestre majeure.

En savoir plus:

Tous les otages civils pourraient être libérés de Gaza « en quelques jours »

Ce que suggère le raid des chars israéliens sur Gaza sur une probable invasion terrestre

Les troupes israéliennes chercheront également toutes les informations possibles sur le sort de plus de 220 otages, dont des enfants et des étrangers, qui ont été enlevés il y a près de trois semaines et sont toujours retenus captifs à Gaza.

La pression extérieure des alliés, tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, pour garantir du temps aux efforts de négociation visant à libérer les otages, jouera dans les calculs israéliens.

Tout comme les inquiétudes concernant le risque d’une invasion terrestre de Gaza, ouvrant de nouveaux fronts avec d’autres ennemis dans la région, principalement le Hezbollah soutenu par l’Iran au Liban.

Mais l’incursion de mercredi soir montre qu’Israël est toujours prêt à avancer malgré les risques. La principale question est de savoir combien de temps il faudra attendre avant de prendre une mesure beaucoup plus importante.