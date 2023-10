Mardi, une explosion à l’hôpital al Ahli à Gaza a fait de nombreux morts – des responsables liés au Hamas ont déclaré que jusqu’à 471 personnes avaient été tuées.

Cette dernière série de combats a attisé la colère et la violence bien au-delà des frontières du pays. Conflit Israël/Hamas.

Les Israéliens insistent sur le fait qu’ils disposent de preuves suggérant que les dégâts n’ont pas été infligés par eux, mais plutôt par une roquette ratée. Hamas allié du Jihad islamique palestinien.

Cela n’est pas cru dans le monde arabe, dont la plupart déclarent vouloir une enquête indépendante sur ce qui s’est passé.

Quoi qu’il en soit, « la première victime de la guerre est la vérité » – alors quelle chance y a-t-il de mettre un terme à cette spirale de violence actuelle pour éviter un conflit régional beaucoup plus vaste ?

Dernières mises à jour Israël-Gaza

Qu’il soit attribué au sénateur Hiram Warren Johnson, homme politique américain, en 1918 ; Dr Samuel Johnson en 1758, ou même du dramaturge grec Eschyle vers 550 avant JC, la citation selon laquelle la vérité est la première victime de la guerre semblerait aussi vraie aujourd’hui qu’à l’époque d’Eschyle.

Malgré les événements horribles et ignobles commis par Le Hamas contre Israël le 7 octobreil convient au Hamas de présenter le conflit actuel comme un conflit entre les idéaux arabes et occidentaux, et rien ne semble interdit.

Et cela a fonctionné.

Des violences ont éclaté dans toute la région en signe de protestation contre les actions d’Israël.

Même le ministre jordanien des Affaires étrangères a clairement indiqué que « personne ne croit » au discours israélien sur le conflit. Explosion d’un hôpital à Gaza.

Image:

Un bébé blessé à l’hôpital al Ahli à Gaza





Image:

Un membre des médias se promène dans le secteur de l’hôpital





L’Occident, comme la majeure partie du monde, tolère un large éventail de croyances religieuses au sein de sa population, à condition que les valeurs communes de la nation perdurent.

Cependant, ayant été responsable de la création de l’État juif d’Israël, au milieu d’une région arabe – qui a alors supplanté la population palestinienne résidente – l’Occident a plus qu’une certaine responsabilité dans la résolution des problèmes qui en découlent.

Toutes les parties savent qu’il n’y a pas de solution militaire, mais en l’absence d’une détermination politique à tracer la voie vers la paix, les politiciens choisissent la voie de la facilité, se cachent derrière une rhétorique enflammée, et les pertes augmentent.

Image:

Des heurts avec les forces de sécurité lors d’une manifestation près de l’ambassade américaine à Awkar, au Liban, après l’explosion à l’hôpital al Ahli





Image:

Un homme brandit un drapeau palestinien lors d’une manifestation en Turquie après l’explosion de l’hôpital





L’action militaire ne devrait être qu’un dernier recours et seulement si elle propose des objectifs clairs

L’action militaire devrait être la voie de dernier recours – et seulement si elle offre un objectif clair. Au lieu de cela, chaque camp semble déterminé à s’infliger mutuellement des niveaux croissants de violence, de destruction et de douleur, ce qui rend le chemin vers la paix encore plus difficile.

Chaque pays a le droit de protéger sa population – c’est en effet une priorité.

Cependant, dans le conflit actuel, la perpétuation de la violence rend plus probable – et non moins – un conflit futur.

Ainsi, les politiciens impliqués ne font qu’empirer les choses, au lieu de les améliorer. La véritable force politique n’est pas la capacité d’enflammer, de contrarier et d’inciter – cela pourrait jouer auprès de la foule, mais c’est une folie négligente.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:21

Guerre Israël-Hamas : pourquoi le monde arabe est-il en colère ?



En savoir plus:

Biden : Poutine et le Hamas veulent « anéantir » les démocraties voisines

Qui sont les victimes britanniques de la guerre Israël-Hamas ?

Quelle est la solution à deux États ?

Au lieu de cela, un bon sens politique consiste à parcourir un chemin difficile, à travailler sans relâche pour dépasser la colère, à comprendre la position de votre adversaire, à rechercher un compromis, une compréhension et un accommodement.

Il ne s’agit pas d’un rêve idéaliste, mais plutôt d’une dure réalité : sans efforts suprêmes, la violence risque de devenir incontrôlable. Et pour les Palestiniens et les Israéliens normaux, personne ne gagne.

Le conflit dans Israël est le résultat direct d’un échec politique et diplomatique.

Périodiquement, les événements suscitent l’intérêt des hommes politiques internationaux, qui cherchent alors à appliquer une « solution miracle » en se concentrant sur les « symptômes » du problème – comme c’est le cas aujourd’hui avec la crise humanitaire et la situation des otages – et quelques pansements collants habilement placés sont appliqué.

Image:

Le président américain Joe Biden est accueilli par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d’une visite à Tel Aviv



Image:

Rishi Sunak rencontre M. Netanyahu en Israël. Photo : n° 10 Downing Street



Mais le mal central persiste, commodément latent mais non résolu, jusqu’à ce que les circonstances l’exigent et que la violence éclate à nouveau.

Parfois, les dirigeants peuvent regarder au-delà de leur propre vision polarisée, ravaler leur fierté et s’engager dans des progrès lents mais significatifs.

Yasser Arafat a été le chef de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) de 1969 à 2004, mais il a progressivement modifié son approche du conflit ouvert avec les Israéliens et s’est engagé dans une série de négociations avec le gouvernement israélien pour mettre fin au conflit entre celui-ci et l’OLP. .

Il s’agit notamment de la Conférence de Madrid de 1991, des Accords d’Oslo de 1993 et ​​du Sommet de Camp David de 2000.

Le succès des négociations d’Oslo a permis à Arafat de recevoir le prix Nobel de la paix, aux côtés des Premiers ministres israéliens Yitzhak Rabin et Shimon Peres, en 1994.

Image:

De gauche à droite : Shimon Peres, Yasser Arafat et Yitzhak Rabin





Et bien qu’Arafat soit une figure polarisante, des progrès ont été réalisés. Après sa disparition, qui était prêt à bâtir sur ces fondations – des deux côtés ?

Qui, des deux côtés, est prêt à prendre des mesures aussi courageuses et potentiellement impopulaires aujourd’hui ?

Les hommes politiques sont censés parler au nom de leur peuple plutôt que de poursuivre des discours enflammés, et tous sont conscients qu’il n’y a pas de solution militaire au problème Israël/Palestine/Hamas.

Les Palestiniens normaux et les familles israéliennes ne peuvent pas vouloir que le conflit actuel se poursuive, gâchant leur vie et celle de la prochaine génération.

Image:

Les Palestiniens se rassemblent autour de bâtiments résidentiels détruits lors des frappes israéliennes dans la ville de Zahra, dans le sud de la ville de Gaza.





Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:07

Le Hamas a « diffusé en direct » le meurtre de mon cousin



En tant qu’ancien officier militaire, nous devions avoir confiance en nos maîtres politiques, qu’ils exploreraient toutes les voies disponibles avant d’engager leurs militaires dans la guerre – avec tout ce que la guerre implique.

Ce test peut-il être réussi aujourd’hui ? En l’absence d’un véritable leadership politique, la violence continue – prendre parti n’aide pas, cela ne fait que renforcer la détermination.

Chaque camp rejette la faute sur l’autre, les mandataires tiers alimentent la haine et, dans le tsunami de victimes et de colère, la vérité devient difficile à trouver.

Quelle triste condamnation du pouvoir apparent de la démocratie que de savoir que nous connaissons le chemin de la paix, mais que nous évitons systématiquement de prendre des mesures aussi courageuses et difficiles.

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts