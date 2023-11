Guerre Israël-Hamas : les Palestiniens fuient à pied alors que les troupes israéliennes entrent dans le « cœur de la ville de Gaza »

Plus de 1 400 personnes sont mortes et 240 ont été prises en otages depuis les attaques du Hamas qui ont eu lieu en Israël le 7 octobre. Alors que mardi marquait un mois de guerre, les habitants de Tel Aviv ont allumé des bougies devant un mémorial en mémoire des personnes tuées et portées disparues. Voici les dernières mises à jour de la guerre :

# Les Palestiniens fuient à pied alors que les troupes israéliennes combattent dans la ville de Gaza

Des milliers de Palestiniens fuient vers le sud à pied avec seulement ce qu’ils peuvent emporter après avoir manqué de nourriture et d’eau dans le nord, a déclaré mercredi une agence des Nations Unies, alors qu’Israël a déclaré que ses troupes combattaient les militants du Hamas au plus profond de la ville de Gaza.

Plus de 70 % des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont déjà fui leurs foyers, mais le nombre croissant de personnes se dirigeant vers le sud témoigne d’une situation de plus en plus désespérée dans et autour de la plus grande ville de Gaza, qui a subi de lourds bombardements israéliens.

# Les pays du G7 soutiennent l’appel américain à des « pauses humanitaires »

Les principaux diplomates des principales démocraties industrielles du Groupe des Sept ont annoncé mercredi une position unifiée sur la guerre entre Israël et le Hamas, après des réunions intensives à Tokyo, condamnant le Hamas, soutenant le droit d’Israël à l’autodéfense et appelant à des pauses humanitaires pour accélérer l’aide aux civils désespérés dans le pays. la bande de Gaza.

# L’Inde interdit les manifestations pro-palestiniennes dans un contexte de sentiment pro-israélien croissant

Les autorités indiennes ont interdit toute manifestation de solidarité dans le Cachemire à majorité musulmane et ont demandé aux prédicateurs musulmans de ne pas mentionner le conflit dans leurs sermons, ont déclaré des habitants et des chefs religieux à l’Associated Press.

Tandis que l’Inde a fermement condamné l’attaque du 7 octobre perpétrée par le groupe militant Hamas et exprimé sa solidarité avec Israël, elle a exhorté à ce que le droit international humanitaire soit respecté à Gaza dans un contexte d’augmentation du nombre de morts civiles.

# Les troupes israéliennes sont au « cœur de la ville de Gaza »

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé que les troupes israéliennes avaient pénétré profondément au cœur de la ville de Gaza. Gallant a en outre déclaré que le pays entend conserver « une totale liberté d’action pour répondre à toute situation dans la bande de Gaza » une fois le conflit terminé. Il a souligné qu’au lendemain de cette campagne, le Hamas, tant en tant qu’organisation militaire que corps dirigeant à Gaza, cesserait d’exister.

# Blinken fait pression pour l’expansion de l’aide humanitaire à Gaza

Le Groupe des Sept principales démocraties industrielles a travaillé pour forger une position unifiée sur la guerre entre Israël et le Hamas lors de réunions intensives à Tokyo mercredi, avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken et d’autres diplomates de haut rang cherchant à contenir une crise humanitaire qui s’aggrave et à arrêter les retombées de la crise. combats dans l’ensemble du Moyen-Orient. En savoir plus ici.

# Biden met en garde Israël contre la réoccupation de Gaza

Le président américain Joe Biden a mis en garde Israël contre la réoccupation de Gaza, soulignant la nécessité d’une Autorité palestinienne et d’une voie vers un État palestinien. Il a affirmé que tous les Palestiniens ne sont pas représentés par le Hamas et ses éléments extrémistes.

# Chypre présentera aux dirigeants de l’UE son plan de corridor maritime humanitaire pour Gaza

Chypre présentera son projet de couloir maritime humanitaire vers Gaza lorsque le président chypriote rencontrera d’autres chefs d’État de l’UE à Paris lors d’une conférence internationale des donateurs pour l’enclave palestinienne assiégée le 9 novembre, a déclaré mardi un responsable.

Le porte-parole du gouvernement, Constantinos Letymbiotis, a déclaré aux journalistes que l’initiative d’acheminer de l’aide depuis l’île de la Méditerranée orientale serait longuement discutée lors de la conférence, qui cherchera également à répondre aux besoins urgents de Gaza, notamment l’approvisionnement en eau, en électricité et en carburant.