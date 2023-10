Guerre Israël-Hamas : les Palestiniens disent que les civils en paient le prix

VILLE DE GAZA, Bande de Gaza –

Des couloirs remplis de voix hurlantes. Une odeur épouvantable flotte dans l’air. Des blessés affluaient par les portes. Des corps sans vie et des sacs de parties de corps arrivant dans des draps.

La scène à l’hôpital Shifa était un reflet macabre du chaos qui l’entourait. Alors même que les ouvriers essuyaient le sang et que les proches transportaient les enfants blessés par éclats d’obus vers le bloc opératoire, des explosions ont tonné dans le centre de la ville de Gaza.

Au cours des cinq derniers jours, les avions militaires israéliens ont frappé la bande sous blocus avec une intensité que ses habitants fatigués par la guerre n’avaient jamais connue. Les frappes aériennes ont tué plus de 1 100 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza. Les autorités n’ont pas précisé le nombre de civils parmi les morts, mais les travailleurs humanitaires préviennent que la décision d’Israël d’imposer un « siège complet » à l’enclave surpeuplée de 2,3 millions d’habitants est en train d’engendrer une catastrophe humanitaire qui touche presque chacun d’entre eux.

Les frappes aériennes ont transformé des quartiers animés en déserts de décombres jonchés de cadavres. Il n’y a pas d’eau propre. Et c’est l’obscurité : la seule centrale électrique du territoire est tombée en panne de carburant mercredi, ne laissant que des générateurs qui ne dureront pas longtemps.

« Il s’agit d’une destruction d’une ampleur sans précédent », a déclaré Miriam Marmur, porte-parole de Gisha, une organisation israélienne de défense des droits humains. « Les décisions israéliennes de couper l’approvisionnement en électricité, en carburant, en nourriture et en médicaments aggravent considérablement les risques pour les Palestiniens et menacent d’augmenter considérablement le bilan en vies humaines. »

Les bombardements israéliens se sont intensifiés en représailles à l’attaque multifront sans précédent des militants du Hamas samedi. L’armée israélienne affirme que plus de 1 200 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres enlevées, et le gouvernement a déclaré la guerre, promettant une campagne punitive visant à détruire les capacités militaires du Hamas.

Mais les Palestiniens affirment qu’Israël a largement déchaîné cette fureur contre les civils, une population qui a vécu pendant 16 ans sous un blocus paralysant imposé par Israël et à travers quatre guerres dévastatrices et autres hostilités.

Les frappes à travers Gaza, depuis les villages agricoles de la frontière nord jusqu’aux tours haut de gamme au cœur de la ville de Gaza, ont tué 171 femmes et au moins 326 personnes de moins de 18 ans, a déclaré le ministère de la Santé de Gaza. Huit journalistes ont été tués, selon les médias locaux, et six médecins, selon le Croissant-Rouge palestinien. L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens fait état de 11 de ses employés parmi les morts.

Lors des guerres passées, la nouvelle d’un seul quartier détruit pourrait ébranler la communauté internationale. Cette fois, les frappes aériennes israéliennes ravagent rapidement de vastes étendues de Gaza, et les pertes augmentent trop rapidement pour que quiconque puisse suivre.

« Dans les escalades précédentes, il y avait toujours un certain temps, même une demi-heure, sans frappes aériennes », a déclaré Nebal Farsakh, porte-parole du Croissant-Rouge palestinien. « Mais maintenant, il ne reste plus une seule minute. C’est pourquoi le nombre de victimes ne cesse d’augmenter. »

Le lourd bilan est palpable dans les hôpitaux de Gaza.

Même en temps ordinaire, ils sont mal approvisionnés. Aujourd’hui, il y a une pénurie de tout, des bandages aux fluides intraveineux, en passant par les lits et les médicaments essentiels, a déclaré Richard Brennan, directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé.

« C’est presque aussi grave que ça », a déclaré Brennan. « Il ne s’agit pas seulement de dégâts, de destructions. Il s’agit également de pression psychologique. Les bombardements constants… la perte de collègues. »

Une frappe aérienne a touché l’un des plus grands hôpitaux du territoire, au nord de Beit Hanoun, le rendant inutilisable. Des éclats d’obus se sont abattus sur sept autres hôpitaux et dix abris d’urgence de l’ONU, selon l’Organisation mondiale de la santé et les Nations Unies.

À l’hôpital Shifa, les médecins se sont battus pour maintenir le fonctionnement de l’établissement. Les réserves de carburant se sont épuisées et la panique s’est ensuivie à l’extérieur. Alors que les explosions se produisaient, des femmes et des enfants ont afflué dans les rues avec leurs affaires, certains pieds nus.

Depuis le couloir de l’hôpital, Muhammad Al-Gharabli a rappelé que quatre missiles se sont écrasés lundi sur une mosquée du camp de réfugiés de Shati, en bord de mer, décapitant son fils de 2 ans, Mohammed, et envoyant des éclats d’obus dans la jambe de son fils de 5 ans. Lotfi.

Al-Gharabli a déclaré que lorsqu’il a repris conscience, il a vu les corps de dizaines de voisins éparpillés sur les ruines de leurs maisons. Il reconnut le visage immobile et ensanglanté de son voisin d’à côté, mécanicien automobile.

« Je ne peux pas dormir à cause de l’horreur », a-t-il déclaré.

Dans de nombreux cas, disent les habitants, l’armée israélienne a bombardé des tours d’habitation sans les coups de semonce habituels, anéantissant les familles dans leurs maisons. Israël affirme qu’il ne s’attaque qu’à des cibles militantes et fait tout son possible pour éviter les pertes civiles – une affirmation que les Palestiniens rejettent.

Le ministère de la Santé de Gaza a signalé 22 incidents au cours desquels des frappes aériennes ont tué de nombreux membres d’une même famille élargie, sans fournir de détails. L’armée israélienne commente rarement les frappes aériennes individuelles.

Pour le camp de réfugiés densément peuplé de Bureij, dans le centre de Gaza, le chaos a commencé tôt mercredi. Jaber Weshah a déclaré qu’il n’y avait eu aucun avertissement lorsqu’une frappe a frappé le bâtiment à plusieurs étages voisin.

Peu ont survécu. Certaines personnes sont restées coincées sous les décombres, attendant les ambulances pendant des heures, a expliqué Weshah.

Le bilan de cette frappe a atteint 12 morts, ont indiqué des habitants. Parmi les morts se trouvaient un libraire, sa femme et ses deux petites filles ; un propriétaire, son fils et sa sœur handicapée ; et six membres d’une même famille, ne laissant que son patriarche.

« C’était un enfer », a déclaré Weshah, un militant des droits humains de 73 ans. « Si vous essayez d’affronter le Hamas, je comprends, vous pouvez le faire. Mais vous disposez de la meilleure technologie militaire et vous ne pouvez pas faire la différence entre qui est un civil et qui ne l’est pas ? »

Lorsque les frappes aériennes israéliennes ont bombardé le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de Gaza, au moins 50 personnes, dont deux familles entières, ont été tuées et une grande partie du camp a été rasée, ont indiqué les autorités sanitaires et les habitants. L’armée israélienne a déclaré que les cibles qu’elle a frappées « étaient uniquement dirigées vers les salles de situation et les appartements opérationnels du Hamas ».

L’une des familles tuées était celle des Masoud, deux enseignants d’une école publique et leurs fils âgés de 12 et 10 ans, selon le voisin Khalil Abu Yahia.

« Ils sacrifieraient leur vie pour s’occuper de leurs enfants », a-t-il déclaré à propos des parents Alaa et Atallah.

Le matin de la grève, la famille de quatre personnes s’est blottie dans une seule pièce, loin des fenêtres.

Abu Yahia le sait, dit-il, car c’est ainsi que les quatre corps ont été retrouvés.

DeBre a rapporté de Jérusalem. La rédactrice d’Associated Press, Julia Frankel, a contribué à ce rapport.