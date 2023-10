Guerre Israël-Hamas : les médecins palestiniens à Gaza luttent pour sauver des vies

VILLE DE GAZA, Bande de Gaza –

Pendant des heures et des heures, Moen Abu Aish fouille dans les décombres des maisons démolies pour retrouver les survivants des frappes aériennes israéliennes, travaillant dur dans une recherche vaste et désespérée compliquée par la pénurie de fournitures essentielles et l’ampleur des destructions dans la bande de Gaza.

Alors même que le secouriste Abu Aish, 58 ans, et ses collègues luttent pour extraire les corps sans vie du béton et du métal tordu où se dressaient autrefois les tours résidentielles, le nombre de morts ne cesse d’augmenter. Le ministère de la Santé de Gaza a rapporté que les bombardements israéliens – lancés après que le Hamas a lancé une attaque sanglante et sans précédent contre Israël le 7 octobre – ont tué plus de 2 700 Palestiniens, dont beaucoup de femmes et d’enfants.

Mais beaucoup plus de Palestiniens ont été tués que ce qui a été officiellement annoncé, avec 1 200 personnes, parmi lesquelles environ 500 mineurs, qui seraient coincées sous les décombres en attendant d’être secourues ou rétablies, ont indiqué les autorités sanitaires. Ils ont basé leurs estimations sur les appels de détresse qu’ils ont reçus.

« Très souvent, les médecins disent qu’ils entendent les victimes crier, mais ils ne peuvent rien y faire », a déclaré Mohammed Abu Selmia, directeur général de l’hôpital Shifa, le plus grand centre médical de Gaza.

Les dizaines de victimes enterrées sous les bâtiments détruits mettent en lumière les difficultés des équipes de secours à Gaza qui tentent de sauver des vies, alors qu’elles sont coupées d’Internet et des réseaux mobiles, à court de carburant et exposées à des frappes aériennes incessantes.

Israël a imposé un siège à Gaza après l’attaque du Hamas, coupant l’accès de cette bande surpeuplée à l’eau, à l’électricité et au carburant. Les autorités sanitaires ont averti que sans aide humanitaire, les hôpitaux et les services d’urgence seraient bientôt en panne. Les hôpitaux fonctionnant avec des générateurs de secours affirment avoir suffisamment de carburant pour encore un ou deux jours au maximum.

« Les destructions sont si intenses qu’il y a des centaines de morts sous les décombres au moment où nous parlons », a déclaré Mahmoud Basal, porte-parole de la Défense civile palestinienne, qui fournit des services d’urgence, la voix brisée alors qu’il retenait ses larmes. « Où sont les pays arabes ? Où est le reste du monde ? Nous vous en supplions, s’il vous plaît, sauvez-nous de cette folie. »

Lundi à l’aube, des avions militaires israéliens ont frappé le quartier général de la Défense civile dans la ville de Gaza, tuant sept secouristes alors qu’ils se préparaient pour une mission de sauvetage, a indiqué le ministère de l’Intérieur. Dans des vidéos largement partagées des conséquences, des médecins, choqués et épuisés, étaient accroupis à l’arrière de leur ambulance tachée de sang, la tête dans les mains.

« Ils ont ciblé un centre d’ambulances », s’est exclamé l’un d’eux d’une voix affolée. « Il n’y a pas d’armes. Il n’y a pas de militants. Il n’y a rien, rien que des civils. »

L’armée israélienne n’a pas immédiatement commenté la frappe aérienne, mais a affirmé dans le passé que les militants du Hamas utilisaient les hôpitaux et les services de secours comme couverture de protection. Il affirme qu’il cible uniquement les sites et les infrastructures utilisés par le Hamas et d’autres groupes militants.

Depuis le début de cette guerre, 16 autres médecins ont été tués au travail, a indiqué le service de presse du gouvernement de Gaza.

« Je suis terrifié tout le temps, bien sûr que je le suis. Je suis humain », a déclaré Abu Aish depuis l’hôpital Al Awda, dans le nord de Gaza, où les médecins avaient refusé un ordre militaire israélien d’évacuer plus tôt cette semaine. « Je vois les pires choses qu’on puisse imaginer. »

Comme la plupart des médecins, Abu Aish a passé ces derniers jours dans le compartiment des ambulances de l’hôpital, dormant quelques heures avant de retourner à son travail épuisant. Les explosions massives qui ont ravagé le camp de réfugiés de Jabaliya, dans le nord du pays, où il vit, ont été déjà assez graves, a-t-il déclaré.

Ce qui les rendait pire, c’était de ne pas savoir comment ses proches s’en sortaient.

Depuis que les bombardements israéliens ont détruit deux des trois principales lignes de communication mobile de Gaza la semaine dernière, il n’a pas parlé à sa famille depuis cinq jours.

« Ils me manquent tellement que ça fait mal », a-t-il déclaré à propos de ses sept enfants et de ses dix petits-enfants. « Mais c’est ma mission. Je la respecte. »

A l’hôpital, les appels de détresse font suite au tonnerre des explosions à proximité. Abu Aish conduit aussi loin qu’il peut dans l’ambulance et saute lorsque les routes se déforment tellement qu’elles ne peuvent plus être utilisées. Se précipitant dans la direction opposée aux familles paniquées, lui et son équipe arrivent à pied dans les maisons ravagées avec à peine plus que des lampes de poche, des pelles et d’autres outils amateurs, comme des pioches, des scies, des rétrocaveuses et des chalumeaux pour couper des barres de métal.

Les équipes de secours, vêtues de gilets brillants et de casques blancs, manquent largement d’excavatrices, d’échelles et de machinerie lourde – résultat d’un blocus imposé par Israël et l’Égypte en 2007 pour empêcher le Hamas de creuser des tunnels et de se réarmer. Abu Aish utilise souvent ses mains nues pour trier des morceaux de béton mélangés aux affaires et aux souvenirs personnels des résidents.

Mais pendant que les sauveteurs travaillent, ils entendent des bombardements s’écraser au loin. Un autre pâté de maisons, rasé. Davantage de personnes qui ont besoin de leur aide, de toute urgence.

Les habitants affirment qu’il faut souvent de nombreuses heures aux équipes de secours pour atteindre le site d’une attaque et rechercher les victimes. À ce stade, les chances de trouver d’autres survivants sont minces.

Ali Ahad, un habitant de la ville de Gaza âgé de 37 ans, a déclaré que lorsque les frappes aériennes ont rasé le bâtiment résidentiel voisin, les sauveteurs ne sont jamais venus.

Lui et ses amis ont couru dehors en pantoufles, ont fouillé les décombres et ont lutté pour sortir des ruines les hommes et les femmes couverts de sang avec des couvertures. Lorsqu’ils ont vu une ambulance courir dans la rue jusqu’à l’hôpital Shifa, ils l’ont poursuivie, frappant sur ses fenêtres pour l’arrêter afin de pouvoir faire entrer leurs voisins à l’intérieur.

« Il y a des gens comme nous qui utilisent nos mains et nous n’avons aucune expérience dans ce genre de choses », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas d’infrastructure. Il n’y a pas de capacité. »

Les sauveteurs disent qu’ils essaient de sauver autant de vies que possible. Mais à tout moment, ils devront peut-être se sauver.

Parmi les 16 médecins tués la semaine dernière figuraient quatre employés du Croissant-Rouge palestinien. Mercredi dernier, des frappes aériennes ont touché leurs ambulances à deux endroits différents.

Trois des personnes tuées ce jour-là attendaient d’évacuer les civils à Jabaliya.

« J’ai été traumatisé par cette perte », a déclaré leur collègue Salem Abu Al-Khair. Alors qu’il parlait depuis le centre d’ambulance, le rugissement des frappes aériennes pouvait être entendu.

« Même pendant cet entretien, nous sommes bombardés », a-t-il déclaré. « C’est là l’ampleur du danger. »

Les bonnes nouvelles sont rares pour les médecins de Gaza. Jeudi, après que les frappes aériennes ont frappé Jabaliya, Abu Aish a trouvé une mère serrant son petit enfant dans ses bras sous les décombres. La mère a été tuée, ainsi que le reste des membres de la famille, dans l’immeuble effondré.

Mais l’enfant, un garçon de 3 ans maximum, était vivant.

Abu Aish l’a sorti des décombres et l’a emmené à l’ambulance. Il était couvert de terre mais en parfaite santé, a-t-il déclaré.

« Ces moments me donnent la volonté de continuer », a-t-il déclaré. « C’est mon travail. Je ne veux jamais laisser mourir un enfant comme celui-là. »

Isabel DeBre a rapporté de Jérusalem.